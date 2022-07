Je suis l’homme le plus chanceux du monde après avoir remporté un prix de 17 000 £ mais remporté un jackpot de 140 000 £ tout en reconstituant le premier gain

L’homme le plus chanceux du monde a remporté un prix de 17 000 £ à la loterie, mais a remporté le jackpot de 140 000 £ alors qu’il reconstituait sa première victoire en direct à la télévision.

L’incroyable histoire du camionneur Bill Morgan, alors âgé de 37 ans, commence en 1998 lorsqu’il subit un horrible accident de voiture.

Lucky Bill Morgan a remporté le jackpot de 140 000 £ à l’antenne Crédit: Neuf Nouvelles

Il ne pouvait pas croire sa chance quand il a réalisé qu’il avait gagné en filmant une reconstitution de la première victoire Crédit: Neuf Nouvelles

L’homme chanceux a trompé la mort et a miraculeusement survécu après avoir été cliniquement mort pendant 14 minutes, suite à une crise cardiaque et 15 jours dans le coma.

Après sa convalescence, Bill a décidé de tenter sa chance une fois de plus et a acheté un ticket à gratter.

Il a été extatique lorsqu’il a réalisé qu’il avait gagné une toute nouvelle Toyota Corolla, d’une valeur de 17 000 £.

Mais sa bonne fortune ne devait pas encore s’arrêter.

Lorsqu’une station de nouvelles locale a voulu couvrir l’histoire, Bill ne s’attendait pas à ce qui allait se passer.

Pendant le tournage d’une reconstitution de sa première victoire, il a acheté un autre billet et a été choqué lorsqu’il a réalisé qu’il venait de gagner le jackpot de 140 000 £ en direct.

On peut le voir sur le clip disant à l’époque : “Je viens de gagner 250 000 $ – je ne plaisante pas.

“Je pense que je vais avoir une autre crise cardiaque.”.

L’homme super chanceux a ensuite appelé sa fiancée pour lui annoncer la bonne nouvelle et qu’ils pourraient acheter une maison à Melbourne, dans une vidéo virale qui a été diffusée dans les stations d’information du monde entier.

Son premier acte a été de tirer un chèque de 200 000 $ et d’acheter une maison tout de suite avant d’investir le reste.

S’adressant à Daily Mail Australia en 2020, Bill a déclaré qu’il achetait toujours des billets à gratter.

Et malgré des problèmes de santé personnels, il s’est dit reconnaissant pour l’incroyable victoire qui lui a permis d’avoir une belle vie avec sa femme Lisa.

Il a déclaré: “Je suis soit au plus haut des hauts, soit au plus bas des bas.

“Mais écoutez, j’ai eu 22 ans de bonus et c’est comme ça qu’il faut vivre sa vie.

“Chaque jour, je me lève et je mets mes chaussures, et même si je ne vais pas très bien, je traîne sur la route et je sens les roses, je regarde le soleil et je pense à la chance que j’ai.

“J’ai gagné 250 000 $. La maison dans laquelle je vis, je la possède. J’ai une assez belle voiture que je possède.

“Bien sûr, j’ai dû prendre ma retraite parce que le cœur en avait trop et que je souffrais d’arthrite, mais c’était pour le mieux.”