Sir Keir Starmer s’est présenté comme l’héritier de Sir Tony Blair après que son parti a remporté deux élections partielles majeures dans des sièges sûrs des conservateurs – un résultat qu’il a déclaré avec jubilation « qui change la donne ».

Le leader travailliste a insisté sur le fait que son parti resterait « humble » – mais s’est vanté de voir le « sommet » d’une victoire aux élections générales, en citant le triomphe de Sir Tony en 1997.

« Ce que je veux faire, c’est suivre les traces d’un chef de notre parti qui nous a fait passer de l’opposition au pouvoir », a-t-il déclaré, après le renversement de deux larges majorités dans Tamworth et Mid Bedfordshire.

Le plus grand gourou britannique des sondages, le professeur Sir John Curtice, a déclaré que le parti de Rishi Sunak était sur le point d’être battu encore plus « lourdement » que lors de l’anéantissement de 1997, tandis que l’ancien chancelier conservateur George Osborne a averti que les conservateurs étaient confrontés à un « armageddon » électoral. Un autre ancien ministre conservateur a déclaré L’indépendant que les résultats montraient que le parti était « mis en pièces ».

Les pertes record ont déclenché une nouvelle série d’âpres luttes intestines entre conservateurs. Alors que la droite accusait M. Sunak de « déni » et le poussait à être « plus courageux » sur les questions de guerre culturelle et de fiscalité, les modérés ont plaidé auprès du Premier ministre contre un nouvel éloignement du centre.

M. Sunak a reconnu que les défaites étaient « évidemment décevantes » – mais a déclaré que les élections partielles de mi-mandat étaient « toujours difficiles » pour les gouvernements car il cherchait à rejeter la faute sur des « facteurs locaux ».

La nouvelle calamité électorale pour M. Sunak s’est produite comme suit :

Boris Johnson et Liz Truss ont été accusés d’être les « architectes du désastre » et d’avoir jeté le parti dans le désert électoral.

Le grand travailliste Peter Mandelson a mis en garde Sir Keir contre un excès de confiance « empoisonné » au sein de son parti

Le leader travailliste était confronté à une menace de la droite alors que les réformistes, anciennement connus sous le nom de Parti du Brexit, ont obtenu plus de voix que la majorité travailliste à chacun des sièges.

Alistair Strathern du parti travailliste a enregistré un écart de 20,5 pour cent pour vaincre une majorité de 24 000 dans le Mid Bedfordshire, tandis que Sarah Edwards du parti a vaincu une majorité de 19 000 à Tamworth avec un écart gigantesque de 23,9 pour cent par rapport aux conservateurs.

Alistair Strathern, vainqueur du Labour’s Mid Bedfordshire, avec Keir Starmer (PENNSYLVANIE)

L’élection partielle de Mid Bedfordshire a été déclenchée après que Nadine Dorries a démissionné de manière sensationnelle pour protester contre le refus de sa pairie sur la liste des honneurs de démission de son allié, M. Johnson, pour laquelle elle a blâmé M. Sunak. Le concours de Tamworth a été déclenché lorsque le député conservateur Chris Pincher a démissionné après avoir été reconnu coupable d’avoir peloté deux hommes en état d’ébriété.

Le professeur Curtice a déclaré que Sir Keir pourrait être en passe d’obtenir une majorité encore plus large qu’en 1997, à la lumière des « fluctuations extraordinaires ». Il a déclaré qu’il ne s’agissait « pas de pertes gouvernementales ordinaires lors d’élections partielles » – soulignant qu’aucun gouvernement n’avait jamais perdu un siège aussi sûr que celui de Tamworth.

« Le Parti conservateur risque sérieusement de perdre lourdement les prochaines élections générales – et peut-être même plus lourdement qu’en 1997 », a déclaré le professeur Curtice.

Sir Keir a déclaré que les deux victoires aux élections partielles avaient « changé la donne », montrant qu’il n’y avait nulle part dans le pays où son parti ne pouvait pas « se battre ».

Mais l’architecte du New Labour, M. Mandelson, a averti Sir Keir qu’il existe au sein de son parti une croyance « toxique et corrosive » selon laquelle les élections générales sont déjà gagnées. Il a déclaré à Times Radio qu’un excès de confiance pourrait conduire les travaillistes « à des pièges et à des erreurs ».

Starmer photographié avec la députée travailliste nouvellement élue de Tamworth Sarah Edwards (PENNSYLVANIE)

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’inquiétait de la complaisance, Sir Keir a déclaré à Sky News qu’il y avait « une montagne à gravir ». « Nous gravissons la montagne – nous pouvons voir le sommet avec ces victoires. Mais nous devons encore y arriver », a-t-il déclaré.

Écrire pour L’indépendantle grand conservateur Dominic Grieve a déclaré que les défaites montraient que le parti était désormais « réduit en pièces » et que M. Sunak souffrait de l’héritage du mandat de Mme Truss et du « charlatan » M. Johnson.

M. Grieve a mis en garde M. Sunak contre l’écoute des « gens de la droite conservatrice qui sont les architectes du désastre ». L’ancien ministre a déclaré qu’il craignait un nouveau « virage à droite » si le parti était battu aux élections générales.

Un ancien ministre conservateur a qualifié les résultats des élections partielles de « vote le plus anti-Boris Johnson imaginable ». Ils ont ajouté : « C’est l’héritage ultime de Boris Johnson. Depuis [his ally] Nadine Dorries pour défendre Chris Pincher. Il a ajouté que les travaillistes « se dirigeaient vers une majorité à trois chiffres, dans l’état actuel des choses ».

L’ancien secrétaire conservateur à la Justice, David Gauke, a déclaré : « Vous devez regarder cela et dire que les conservateurs s’en vont et que les travaillistes arrivent. »

Il a exhorté le Premier ministre à faire davantage pour se distancier de M. Johnson, qui a menti au Parlement à propos de Partygate. «Le fait qu’il n’ait pas [distanced himself] signifie que les conservateurs vont essentiellement être aux prises avec [being seen as] le parti du Partygate et le parti du mini-Budget.

La droite conservatrice était présente en force vendredi, exigeant que M. Sunak change de cap. David Frost – l’ancien ministre du Brexit anobli par M. Johnson – a accusé M. Sunak de s’en tenir à une « stratégie de déni », qui, selon lui, ne fonctionnait pas.

La députée conservatrice de droite Andrea Jenkyns, autre grand partisan de Boris, a exigé « un changement profond maintenant » après les résultats choc. Le collègue conservateur Peter Cruddas, un fidèle allié de Boris, a déclaré : « Il est clair que Rishi Sunak ne travaille pas en tant que chef de notre parti. »

Sunak subit la pression de la gauche et de la droite au sein de son parti (via Reuters)

Lord Cruddas, un donateur majeur qui retient actuellement l’argent du parti, a déclaré L’indépendant: « Le bilan de Rishi est désastreux, et les conservateurs se dirigent vers un désastre électoral sous Sunak. Les choses doivent changer, en commençant par le haut. »

L’ailier droit conservateur Danny Kruger, figure clé du groupe de députés des Nouveaux Conservateurs des élections de 2017 et 2019, a déclaré que les résultats étaient un « signal d’alarme » et que M. Sunak devait être « plus courageux » en matière d’immigration et de zéro net. , et d’autres sujets dits de guerre culturelle.

Mais les conservateurs modérés ont fait peu d’efforts pour pousser le parti encore plus à droite. L’ancien ministre Robert Buckland a déclaré que M. Sunak était « dans le coup » en se concentrant sur l’inflation – mais a mis en garde contre le fait de s’accrocher aux questions de guerre culturelle.

« Concentrez-vous sur la sécurité économique. La guerre culturelle, c’est l’extrême gauche contre l’extrême gauche – cela ne devrait rien avoir à voir avec nous », a-t-il déclaré. « Les collègues doivent faire confiance à Rishi Sunak pour écouter les préoccupations, plutôt que de sombrer dans une panique aveugle. »

Les conservateurs font face à la défaite aux élections générales, déclare John Curtice

Son homologue conservateur et gourou des sondages, Robert Hayward, a déclaré que M. Sunak devait « rester calme et continuer » en se concentrant sur la reprise économique – l’exhortant à ne pas se laisser entraîner dans des distractions de guerre culturelle par ceux de droite.

« La maxime ‘Restez calme et continuez’ serait le meilleur conseil, car le public est toujours en colère contre la période entre 2020 et 2022, et une période de gouvernement calme et stable est ce qu’il recherche », a-t-il déclaré. .

L’ancien chef de cabinet du numéro 10, Gavin Barwell, a déclaré que les résultats montraient que le « changement » de M. Sunak par rapport aux politiques de zéro émission nette et son discours à la conférence des conservateurs n’avaient eu « aucun impact ». Il a déclaré que c’était désormais clairement « une erreur » d’avoir édulcoré les objectifs en matière de changement climatique.

Le président conservateur Greg Hands a affirmé que le faible taux de participation signifiait qu’il n’y avait pas « d’enthousiasme pour le parti travailliste » – et a insisté sur le fait que M. Sunak faisait un « très bon travail ».

Cela s’est produit alors que des députés d’arrière-ban se disputaient entre eux dans un groupe conservateur WhatsApp. Selon Sky News, un député a écrit : « Venez, le général, le public qui est resté les bras croisés viendra nous soutenir. » Mais un autre député conservateur a déclaré à la chaîne que certains de ses collègues s’étaient « trompés ».

Plaidant pour l’unité, a déclaré un ancien ministre conservateur L’indépendant: « Starmer est un raté – il n’inspire pas. Le Parti conservateur doit restaurer son autodiscipline et soutenir le Premier ministre.»

Pendant ce temps, le leader réformiste britannique, Richard Tice, a affirmé que les résultats, qui ont vu son parti terminer troisième à Tamworth – obtenant plus de voix que le nombre de voix remportées par le Parti travailliste – montraient que le Parti réformé pourrait avoir un « effet significatif » lors des prochaines élections. Il a également promis que son parti se présenterait à tous les sièges.

La réforme est le rebaptisé Brexit Party. La décision de son dirigeant de l’époque, Nigel Farage, de se retirer de centaines de sièges aux élections générales de 2019 est créditée d’avoir donné à M. Johnson sa majorité de 80 sièges.