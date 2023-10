IL a atteint le statut de culte en tant que gourou fantôme de la nation, mais Danny Robins est hanté par un petit fait : il n’a jamais réellement vu d’apparition.

Le père de deux enfants révèle que lorsque ses fans l’arrêtent dans la rue pour partager leurs histoires les plus effrayantes, il souhaite souvent avoir sa propre histoire effrayante à raconter en retour.

Le gourou des fantômes Danny Robins est hanté par le fait qu’il n’a jamais vu d’apparition en personne[/caption]

Danny, avec sa partenaire Eva, est né à Newcastle[/caption]

Mais le sceptique avoué – qui dit vouloir croire au surnaturel – admet qu’il pourrait courir un kilomètre s’il rencontrait un spectre.

Danny, qui anime le populaire podcast Uncanny, ajoute : « J’ai passé une grande partie de ma vie à vouloir désespérément qu’il m’arrive quelque chose.

« Je me surprends à souhaiter qu’une assiette passe devant mon nez ou qu’une apparition sorte d’un mur.

« Je n’ai pas eu mon expérience, alors j’ai désespérément envie d’en faire – et pourtant en même temps je pense : ‘Faites attention à ce que vous souhaitez’.

« Parce que lorsque les gens parlent de leurs expériences sur mon podcast, on peut entendre le tremblement dans leur voix, à quel point c’est encore effrayant. Donc je ne sais pas si je suis assez courageux pour voir un fantôme.

Danny, 47 ans, est en passe de devenir le conteur de fantômes le plus célèbre du pays, avec Uncanny sur Radio 4 enquêtant sur un cas surnaturel différent dans chaque épisode.

La série a récemment donné naissance à une émission télévisée du même nom, actuellement diffusée sur BBC2, qui devrait revenir pour une deuxième série.

Danny a également un nouveau livre, Into The Uncanny, est en tournée à guichets fermés au Royaume-Uni et a remporté des critiques élogieuses pour son thriller à succès du West End, 2:22 A Ghost Story.

« Un mal pur et distillé »

Comme le podcast, sa série télévisée a une approche plus mesurée des enquêtes que des émissions telles que Most Haunted – avec des fans rejoignant Danny alors qu’il se plonge dans d’étranges mystères.

Lorsqu’on lui demande quelle est sa position sur les fantômes et les goules, il admet franchement : « Je suis un sceptique qui veut croire. »

Mais des fantômes semblent le suivre alors qu’il se souvient de « quelques moments bizarres » lors de sa tournée.

Danny explique : « Nous sommes allés au Warwick Arts Centre à Coventry et ils nous parlaient d’un fantôme qui avait récemment commencé à apparaître dans leur cinéma.

“Il est apparu pour la première fois pendant John Wick : Chapitre 4 et j’ai pensé que c’était une bonne façon de commencer une histoire de fantômes.

« Ce couple est apparu pendant le générique, juste assis là. Ils étaient les seuls présents dans le cinéma et puis, lorsque les lumières s’allumaient, ils disparaissaient et il n’y avait aucun moyen pour eux de sortir. C’était bizarre.

Danny considère que c’est un « véritable privilège » lorsque les gens lui confient leurs histoires effrayantes.

Il ajoute : « Certains viennent me voir après le spectacle et partagent des histoires, et parfois il s’agit d’histoires assez émouvantes sur des personnes qu’ils ont perdues ou sur des moments où ils ont vécu une expérience vraiment profonde. »

Se souvenant d’un cas présenté dans la première série du podcast Uncanny, Danny poursuit : « L’un des premiers e-mails qui m’a été envoyé provenait d’une femme qui avait l’impression d’avoir vu le fantôme de sa meilleure amie, décédée d’un cancer.

« Des années plus tard, elle est allée voir un médium dans une salle des fêtes, elle a trouvé que le médium était horrible et, juste au moment où elle partait, le médium l’a attrapée et lui a dit : ‘Je ne pouvais pas te dire ça pendant que j’étais sur scène parce que la personne ne voulait pas que je le fasse, mais j’ai fait passer un message pour toi.

«Puis elle a prononcé les derniers mots exacts que sa meilleure amie lui avait dits: ‘Continue à faire la fête Laura-Bear’, qui était son surnom.

Reece Shearsmith est l’une des fans vedettes de Danny[/caption]

“Cela m’a toujours marqué et c’était juste une question où je sentais que, peu importe comment je le regardais, je ne trouvais pas de réponse.”

Un autre favori est son tout premier cas pour Uncanny, The Evil In Room 611.

Il met en scène le généticien nord-irlandais Ken, aujourd’hui âgé d’une soixantaine d’années, qui décrit comment lui et d’autres personnes à l’Alanbrooke Hall de Belfast – une tour abritant des étudiants de l’Université Queen’s – ont été hantés par une figure du « mal pur et distillé » dans la même pièce. pendant trois ans au début des années 1980.

Danny dit : « C’est l’histoire qui a tout déclenché. C’était terrifiant et impossible.

« Ken était en quelque sorte le parfait témoin d’Uncanny, et il a dit : ‘Je ne crois pas aux fantômes et pourtant je pense avoir vu un fantôme’.

“Cela a changé ma vie d’une certaine manière parce que c’est ce qui a soudainement captivé l’imagination de tout le monde sur Uncanny.”

Danny, qui a grandi à Newcastle, est obsédé par les fantômes depuis qu’il a découvert pour la première fois des histoires de maisons hantées dans la bibliothèque de son école.

Adolescent, il jouait un rôle de soutien dans une comédie stand-up pour Geordie Joker et son ami Ross Noble.

Et il insiste sur le fait qu’il est vital de voir le côté drôle lorsqu’on enquête sur le paranormal.

Danny dit : « Cela peut devenir très profond, sombre et sérieux, de parler de choses effrayantes, de la mort, et je pense qu’un peu d’humour est important. Cela nous garde sains d’esprit.

Danny a également écrit des sitcoms et réalisé des documentaires de voyage et musicaux.

En fait, il était un auteur de comédie qui avait du mal à joindre les deux bouts, lorsqu’il est tombé sur son travail actuel après qu’une amie lui ait raconté son histoire de fantômes.

Danny dit : « Cela semblait si réel et si convaincant, et cela m’a inspiré à écrire 2:22 A Ghost Story.

«J’ai réalisé que toutes les personnes que je connaissais réagiraient à son égard de différentes manières. Certaines personnes la soutiendraient, d’autres se moqueraient d’elle, d’autres encore seraient irritées par elle.

«Je me suis dit : ‘Et si tu distillais tout ça en couple ?’. Et donc 2:22 a simplement pris comme prémisse ce qui se passe si la moitié d’un couple a vu quelque chose et que la moitié du couple ne croit pas aux fantômes.

“C’est ce va-et-vient entre le scepticisme et la croyance.”

La pièce, actuellement en tournée au Royaume-Uni, met en vedette un casting de stars comprenant Lily Allen, Cheryl Tweedy et Jaime Winstone dans le rôle du personnage principal Jenny.

Des hantises terrifiantes

Il déclare : « Pour moi, c’était un moment vraiment spécial d’avoir Cheryl à bord parce que je suis originaire du Nord-Est et elle aussi. Entendre Jenny jouer avec un accent de Geordie était une chose vraiment charmante.

La carrière de Danny a décollé lorsqu’il a lancé un appel pour des histoires de fantômes sur les réseaux sociaux.

La réponse a conduit aux podcasts Haunted et The Battersea Poltergeist, sur l’adolescente Shirley Hitchings – qui a été en proie à un poltergeist appelé Donald dans l’une des hantises les plus terrifiantes de Grande-Bretagne.

Danny déclare : « Le Battersea Poltergeist était époustouflant. J’ai commencé à faire le podcast dans mon hangar pendant le confinement et, quelques épisodes plus tard, j’ai eu des producteurs hollywoodiens au téléphone pour essayer d’acheter les droits du film.

Les acteurs Daisy May Cooper et Reece Shearsmith font partie des fans vedettes de Danny, tous deux ayant figuré sur le podcast Uncanny, choisissant leur épisode préféré.

Daisy’s parlait des grimpeurs Phil MacNeill et Jimmy Dunn, qui se sont réveillés pour trouver leurs piolets jetés dans un refuge de montagne écossais à Noël 1974.

Le comédien Jason Manford a également raconté sa propre histoire terrifiante. Danny se souvient : « Il jouait dans une pièce de théâtre et appelait via Zoom son enfant, qui n’arrêtait pas de voir cet homme en arrière-plan. Son enfant a dit : « Pourquoi cet homme est-il là, papa ? Et Jason m’a dit : « Il n’y a aucun homme là-bas ».

«C’était un soldat, puis Jason a découvert qu’il y avait le fantôme de quelqu’un habillé en soldat au théâtre et qui avait été assassiné alors qu’il jouait dans une pièce de théâtre. C’était effrayant.

Danny dit qu’il lui est interdit de parler boutique chez lui à Walthamstow, au nord-est de Londres, où il vit avec sa femme suédoise Eva, également âgée de 47 ans, et leurs fils Leo, 11 ans, et Max, sept ans.

Il ajoute : « Ils détestent ça. Cela les fait flipper. Ils aiment Halloween, mais ils n’aiment tout simplement pas les vrais fantômes.

Heureusement pour Danny, il a de nombreux fans fougueux qui veulent désespérément partager leurs histoires effrayantes avec lui.

Tous les épisodes de Uncanny sont désormais disponibles sur BBC iPlayer. Uncanny: I Know What I Saw tourne jusqu’au 1er décembre. Pour plus d’informations, rendez-vous sur uncannylive.com.

Danny est fier d’avoir à son bord sa compatriote Cheryl Tweedy, originaire du Nord-Est.[/caption]