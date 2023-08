Je suis « l’étrangleur » de Bargain Hunt qui s’est confronté à l’expert… il y avait des trucs sournois dans les coulisses et l’équipage a cassé l’antiquité

QUAND les choses ne se sont pas déroulées comme prévu sur Bargain Hunt, peu ont rejeté leur frustration sur les experts comme Stevie Turner.

L’homme de 58 ans de Liverpool est entré dans l’histoire de l’émission de la BBC lorsqu’il a hilarant « étranglé » le boffin d’antiquités Charles Hanson après une perte embarrassante aux enchères.

Stevie Turner a ‘étranglé’ l’expert Charles Hanson lors d’une chasse aux bonnes affaires après qu’un article s’est effondré aux enchères[/caption] Bbc

Cela faisait suite à une affaire Vesta (ci-dessus), que Charles leur a conseillé d’acheter, se vendant pour une perte de 115 £[/caption]

Charles avait conseillé à Stevie et à son coéquipier Bill Smith d’acheter un étui Vesta en argent édouardien, gravé d’un motif de golf – mais il a fait une perte stupéfiante de 115 £ lorsqu’il est passé sous le marteau.

Après avoir fait des blagues effrontées sur l’article « ne pas jouer » et commenté: « Nous sommes dans la rue des hommes », Charles a été stupéfait lorsqu’un Stevie irrité l’a étranglé – l’instant d’après est devenu viral.

Se souvenant de l’incident de l’année dernière, Stevie a déclaré au Sun : « Il a perdu tellement d’argent. J’ai pensé: « Cela doit être une perte record sur Bargain Hunt ».

« Ma réaction naturelle a été de l’étrangler. Je ne l’avais pas prévu, et Charles avait définitivement l’air choqué et ne l’avait pas vu venir.

« Je ne pense pas que cela soit déjà arrivé dans la série auparavant. Nous en avons ri après et quand je l’ai vu à la télévision, c’était hilarant.

Stevie a postulé pour être exposé en 2018 – et admet maintenant qu’il n’avait aucune connaissance des antiquités.

Il a décidé de postuler avec son ami Bill Smith – en espérant que cela augmenterait ses chances car il était un membre fondateur de The Quarrymen – le groupe qui est devenu The Beatles – et un ami d’école de John Lennon.

« Bill était un peu une célébrité à part entière et je pensais que ce serait un bon argument de vente pour nous de participer à la série – et cela a fonctionné », explique Stevie.

Stevie dit que la série est « une machine bien huilée », mais cela n’empêche pas les gaffes amusantes[/caption]

“Bill ne regardait pas la télévision pendant la journée, ne connaissait pas Bargain Hunt et n’avait aucune idée de ce que je faisais au début, mais pensait que ce serait amusant, alors j’ai accepté.”

Quelques jours plus tard, Stevie reçoit un appel d’un producteur « excité » qui semble désireux de les faire participer à une audition – mais a averti que cela pourrait prendre un certain temps.

Il dit: «On m’a dit que nous devions peut-être attendre cinq ans pour apparaître dans la série. Cinq ans semblaient longs.

« J’ai dit: » Eh bien, Bill a 78 ans, donc je ne le laisserais pas trop longtemps « et ils ont accepté de parler à un producteur pour nous faire avancer plus rapidement. »

Lors de leur audition à Leeds, Stevie a été surpris de voir autant d’espoirs – dont peu, selon lui, ont réussi à l’écran.

Il se souvient : « Il y avait pas mal de monde là-bas – une vingtaine de couples – et il fallait faire quelques tests d’écran pour voir si on était bon devant la caméra.

« Vous avez fini par assister aux auditions de tout le monde, il a donc fallu quelques heures pour passer, et une fois que les gens ont entendu l’histoire de Bill, ils voulaient tous des autographes.

« Dans une partie de l’audition, vous deviez vous rendre dans une autre pièce où un stand était installé, parler d’un sujet, faire la conversation, puis marchander un peu.

« Certaines personnes exagéraient et essayaient d’être dramatiques pour participer à la série, mais je ne pense pas qu’elles aient réussi. Je ne les ai pas encore vus à la télévision de toute façon.

‘Sous pression’

Stevie (deuxième à gauche) est allé à l’émission avec son pote Bill, qui faisait partie de The Quarrymen[/caption]

Le jour du tournage, l’équipe a enregistré plusieurs épisodes de l’émission avec plusieurs équipes différentes.

Bien qu’il soit détendu à propos de l’expérience et qu’il n’ait fait aucune recherche préalable, Stevie admet qu’il « se sentait sous pression » pour trouver trois objets lorsque les caméras tournaient.

Il a déclaré: «Certains stands ne voulaient rien avoir à voir avec l’émission de télévision, nous ne pouvions donc pas leur parler.

« Ensuite, une fois que vous avez trouvé un élément, ils arrêtent le chronomètre pour donner à l’équipe de tournage une chance de faire tous leurs plans de remplissage – comme des gros plans et des angles différents pour les conversations – ce qui ajoute à la pression.

« C’est aussi un peu gênant de se promener en tenue de Bargain Hunt. Vous vous sentez comme un peu un wally mais vous continuez avec ça.

Grosse gaffe

Stevie se souvient d’une erreur amusante qui l’a mis dans l’eau chaude avec l’équipe de production.

Il nous a dit : « L’une des choses les plus drôles qui se sont produites, c’est que j’ai oublié d’éteindre mon téléphone portable – il était dans ma poche et en mode silencieux mais n’arrêtait pas de sonner.

«Je travaille comme guide touristique des Beatles, et le jour du tournage, Paul McCartney était à Liverpool pour filmer Carpool Karaoke avec James Corden.

«Je recevais beaucoup d’appels, puis message après message de personnes me disant qu’ils l’avaient repéré et où il se trouvait.

« Je pouvais sentir mon téléphone vibrer mais je ne savais pas ce qui se passait parce que je ne pouvais pas le regarder pendant le tournage.

« Après environ une demi-heure, l’ingénieur du son est venu et a dit : ‘Oh mon Dieu, qu’est-ce qui t’arrive ce matin ? Votre téléphone n’a pas arrêté de sonner !’

« Il m’a dit que l’équipement d’enregistrement était si bon qu’il pouvait entendre les battements de cœur d’une personne, donc pouvait entendre chaque fois que mon téléphone sonnait. »

Heureusement pour Stevie, cela n’a gâché aucune des prises.

Astuces sournoises

On a initialement dit à Stevie qu’il pourrait y avoir « une attente de cinq ans » pour apparaître dans l’émission[/caption]

Bien qu’il semble que les candidats soient libres de se déplacer tout en cherchant des antiquités, Stevie brosse un tableau différent.

Il affirme qu’ils ont été « guidés » vers certains étals et estime que c’était pour que leur expert puisse montrer son expertise.

Stevie nous dit : « Nous n’avions pas vraiment le choix ni de nous promener seuls.

«Je soupçonnais furtivement que Charles avait été autour des étals avant de repérer des objets à discuter devant la caméra.

« Il a dû le faire parce qu’il n’a sûrement pas une connaissance encyclopédique de tout.

« Charles a également trouvé un objet lié à Liverpool. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence si nous nous sommes retrouvés à côté de cet objet.

Il ajoute : « Il y avait quelques articles que Charles nous a emmenés mais ils étaient très chers et je ne pensais pas qu’ils se vendraient.

« J’ai dit à Charles : ‘Tu as des idées étranges’. Je n’aurais jamais pensé qu’il arriverait au montage final, mais il l’a fait.

Stevie décrit le spectacle comme « une machine bien huilée » – mais cela n’a pas empêché un membre de l’équipe de faire une gaffe embarrassante.

Il se souvient : « Pendant que nous tournions, le caméraman a renversé une antiquité et elle a été réduite en miettes. Vous ne l’avez pas vu dans le montage final.

« Je ne pense pas non plus que ce soit un article bon marché, cela a certainement coûté quelques bob, mais ils avaient de l’argent sur eux et ont dû payer. »

« Une perte dévastatrice »

Stevie et Bill ont perdu face à la Blue Team, qui a gagné avec un bénéfice de 18 £[/caption]

En fin de compte, Stevie et Bill ont dû opter pour l’une des suggestions de Charles – l’affaire Vesta.

Il se souvient: « Nous étions confrontés à cela en termes de temps et vers la fin, nous avons dû le ramener à un stand pour acheter l’étui Vesta que Charles avait recommandé. »

Ils ont réussi à négocier le prix de 220 £ à 195 £ – mais aux enchères, il s’est vendu pour la modique somme de 80 £.

Stevie se souvient: « Charles n’arrêtait pas de parler de cette foutue affaire Vesta et quand il a perdu de l’argent, c’était frustrant.

« Je n’avais pas prévu de l’étrangler. Je ne m’attendais pas à ce que nous perdions autant.

« C’était un véritable événement unique pour Bargain Hunt et je ne pense pas que cela se soit jamais produit dans la série auparavant et ne se reproduira plus jamais. »

Stevie affirme que les concurrents sont encouragés à « réagir avec animation » pour les caméras pendant la scène des enchères.

Il a déclaré: «Ils savent quoi faire pour en faire une bonne émission de télévision et en tant que candidat, vous êtes conscient que vous voulez que ce soit divertissant pour les téléspectateurs.

« Vous ne voulez pas avoir l’air ennuyeux, alors vous devenez un peu plus animé et ils vous demandent de réagir pour la caméra… J’ai certainement fait ça quand j’ai étranglé Charles. »

Malgré sa défaite face à la Blue Team, qui a gagné avec un bénéfice de 18 £, Stevie dit qu’il n’a aucun regret d’avoir participé à l’émission.

Le duo a organisé une projection de collecte de fonds lors de la diffusion de leur épisode et a réussi à collecter plus de 1 300 £ pour Macmillan Cancer Support, ce qui, selon Stevie, était un bonus supplémentaire pour participer à l’émission.

Il dit : « C’était fascinant de voir comment tout cela fonctionne dans les coulisses.

« Vous apprenez à connaître le présentateur et les experts et passez du temps avec eux à parler, à boire du thé et à manger des biscuits.

« Tout le monde était vraiment gentil et charmant. Dans les coulisses, c’était vraiment convivial et très amusant. Nous avons passé un bon moment. »