I’m A Celebrity a terminé pour une autre année et comme cela a été le cas après que les camarades de camp de la série précédente ont laissé le spectacle beaucoup plus léger.

Les concurrents de l’émission doivent relever des défis exténuants et s’en tenir à un régime composé de riz et de haricots, à moins qu’ils ne puissent gagner des aliments de luxe dans les essais de Bushtucker.

Il est apparu cette semaine que Shane Richie, Hollie Arnold et Russell Watson avaient tous perdu beaucoup de poids, malgré le spectacle se déroulant dans le nord du Pays de Galles beaucoup plus frais au lieu de l’Australie cette année.

Et ils ne sont pas les premiers à voir leur corps changer radicalement au cours des 18 ans d’histoire de l’émission, Birmingham Live Reports.

Mirror Online jette un coup d’œil à certaines des stars qui se sont massivement réduites au cours de leur séjour au camp au fil des ans.







Hollie Arnold – 14 livres

S’exprimant dans l’émission dérivée de I’m A Celeb The Daily Drop, elle a déclaré à l’animateur Vick Hope: « J’ai actuellement perdu près d’une pierre, donc je suis vraiment très heureuse. Je me sens aussi mal car je me sens comme si je ‘ J’ai aussi perdu un peu de masse musculaire. «

L’athlète a poursuivi: «J’ai enlevé mon chapeau. Il y avait de la bonne nourriture et ils avaient écrit «bienvenue Hollie».

«J’ai vu des chips et des chips et je suis allé directement pour ça. Nourriture, saveur, sel! Après tant de chips [mimes small amount] J’étais comme « je me sens malade ». «

Shane Richie







Après son élimination plus tôt cette semaine, la femme de Shane, Christie, a déclaré: « Je suis vraiment surprise de voir à quel point il est différent. Nous savions qu’il perdrait du poids et à certains égards, il est allé là-bas en le regardant comme un camp d’entraînement.

« Voir cette mâchoire après toutes ces années, c’était comme saluer un vieil ami! Je ne l’ai pas vu depuis des années. Je me demande s’il peut garder tout le poids. »

On ne sait pas combien de poids Shane a perdu – mais Christie dit que cela lui a remis un «scintillement» dans les yeux.

Nick Knowles – 2st 2lbs







Knowles a terminé à la sixième place de la série 2018 et a perdu plus de deux pierres au cours de son séjour de 19 jours.

Nick a également affirmé que les patrons de l’émission se sont fâchés contre lui pour ne pas avoir apprécié les friandises rachetées au camp après avoir remporté les défis Dingo Dollar.

«La nourriture n’a pas de saveur – il n’y a ni sel ni poivre et c’est vraiment difficile à avaler… pire que de mâcher du carton. Après quelques jours, vous commencez à vous y habituer. Ensuite, ils vous envoient sur le défi Dingo reviens avec un petit carré de chocolat, continua Nick.

Colin Baker – 2 pierres







La légende de Doctor Who a déclaré: «Je suis très heureuse de vous dire que j’ai perdu un peu plus de 12 kilos avec le régime de la jungle, mais je n’ai pas battu Biggins.

« Je suppose que Biggins a perdu 15 kilos, mais il était dans la jungle jusqu’à la fin. Je suis extrêmement heureux, mais j’ai honte d’avoir besoin de perdre 12 kilos – et ma honte est maintenant publique.

« Je n’ai pas encore fait les calculs, mais je suppose que c’est environ deux pierres. C’est fantastique. Vous ne pouvez qu’imaginer à quoi je ressemblais avant! »

Lors de son entretien de sortie, il a admis que son corps avait «fermé» à cause du manque de nourriture.

Il a dit à Ant et Dec: «Mon corps a commencé à s’arrêter bizarrement, mais c’était le fait que je ne pouvais pas passer devant des travaux qui n’avaient pas été faits, donc si l’eau avait besoin d’être complétée, j’irais la remplir. .

«Je montais et descendais les escaliers tout le temps et je brûlais beaucoup de calories et d’adrénaline, et, évidemment, toute la marche pour aller aux essais.

Michael Buerk – 17 livres







Buerk est apparu dans l’émission en 2014 et a été la troisième célébrité à être rejetée.

Il était au camp avec la politicienne Edwina Currie, la présentatrice de télévision Melanie Sykes, le concurrent de X Factor Jake Quickenden et le champion du monde Superbike et futur vainqueur Carl Fogarty.

Bien qu’il ait été l’un des premiers à rentrer chez lui, il a quand même réussi à perdre un impressionnant 17 livres.

Stanley Johnson – 20 livres







Il s’est rendu en Australie en 2017 pour son passage dans la jungle et a réussi à transférer 20 livres sur le régime du riz et des haricots.

En quittant le spectacle, il a dit: «Je suis désemparé d’être sorti mais j’en ai adoré chaque minute» et a remercié le public pour son soutien. Il a également haussé les sourcils en demandant si son fils, Boris Johnson, est toujours le ministre des Affaires étrangères.

Russell Watson – 20 livres







Russell a été exclu de l’émission 2020 cette semaine, aux côtés de Jessica Plummer, l’ex-star d’EastEnders, dans le cadre d’une double élimination.

Il a dit: «Je portais principalement des leggings pendant les premiers jours.

«Mais une fois que j’ai mis mon pantalon rouge, ils tombaient sur mon dos. J’ai perdu près de 20 livres en deux semaines là-dedans, le poids est littéralement tombé de moi.

« J’étais assez content de ça, j’étais une grosse unité quand j’y suis allé, alors j’ai mis mon pantalon aujourd’hui et ils sont tombés, j’ai dû mettre deux ceintures pour les maintenir. »