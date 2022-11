Je suis les révélations royales les plus époustouflantes de Mike Tindall d’une célébrité – surnom effronté de Kate Middleton pour frapper Harry

MIKE Tindall a déjà renversé le thé sur la vie dans la famille royale cette année, je suis une célébrité.

Hier soir, il a raconté l’histoire de sa femme Zara donnant naissance de manière dramatique à leur fils Lucas sur le sol de leur salle de bain, après qu’une sage-femme ait insisté sur le fait qu’elle ne se rendrait pas à l’hôpital.

Rex

Getty

Hier soir, Mike a parlé de l'accouchement inattendu de Zara avec leur fils Lucas

Il a déclaré: «Elle m’a presque étouffé à mort. Vous ne pouvez rien dire, n’est-ce pas ? »

Et si son podcast est quelque chose à dire – où il a précédemment décrit la naissance comme un « carnage » – les téléspectateurs attendent encore plus de détails juteux dans les semaines à venir.

La légende du rugby anglais, 44 ans, mariée à la fille de la princesse Anne, a partagé par le passé des détails francs sur la vie privée de sa famille royale – ce qui est inhabituel pour un royal.

Retour sur ses révélations les plus époustouflantes.

Frapper le prince Harry

Getty Images

Mike et Zara Tindall de chaque côté du prince Harry après un match de rugby en fauteuil roulant aux Jeux Invictus en 2014[/caption]

Mike a raconté une fois une nuit mouvementée avec le prince Harry à Sydney, où lui et son ancien coéquipier Iain Balshaw ont cherché à tester l’équipe de sécurité de la famille royale.

Sur une Question de Sport Live 2021, Mike a expliqué comment il avait rencontré son futur beau-cousin lors de la Coupe du monde de rugby en Australie.

Se demandant combien de temps il faudrait aux gardes du corps du royal pour intervenir, lui et Iain bondirent, faisant semblant de porter des coups sur Harry.





YouTube/Le bon, la brute et le rugby

Mike Tindall renverse régulièrement le thé sur son podcast The Good, the Bad and the Rugby[/caption]

Il s’avère que cela ne leur a pas pris très longtemps du tout, et la paire a été accostée quelques secondes après le début de leur farce.

Mike a ensuite plaisanté en disant qu’il y avait quelques membres de la famille royale qui aimeraient «jeter quelques coups de poing» à Harry, ajoutant: «À Balmoral, la famille a maintenant la même conversation. Sauf que la reine a enlevé sa sécurité.

Plus tard, il a plaisanté sur son podcast The Good, The Bad and the Rugby en disant qu’il espérait que la “gifle complète de Harry” arriverait sur The Crown.

Groupe Royal WhatsApp

Getty

Mike a admis qu’il voulait du fourrage pour taquiner la princesse de Galles sur le groupe familial WhatsApp[/caption]

Au cours d’un autre épisode de podcast, Mike a révélé qu’il existe un groupe WhatsApp de la famille royale, dans lequel il échange des plaisanteries avec sa belle-cousine Kate, la princesse de Galles.

Après que Kate ait rejoint une séance d’entraînement de rugby au stade de Twickenham en février, Mike a admis qu’il avait demandé du fourrage au joueur anglais Ellis Genge, qui était là.

Il a déclaré: «J’ai envoyé un texto à Ellis et lui ai dit: ‘Mec, s’il te plaît, dis-moi tout ce qu’elle a gâché afin que je puisse en quelque sorte, groupe familial WhatsApp, entrer en elle.

“Mais il a dit:” Non, elle était plutôt douée et elle était vraiment douée pour donner des coups de pied “et j’étais comme [sighs].”

Le co-animateur de Mike, Alex Payne, a déclaré que Kate était très “compétitive” et une “joueuse de rugby naturelle”.

Fausse-couche peine d’amour

Getty – Piscine

Mike a décrit comment lui, Zara et la reine ont passé un Noël intime ensemble l’année où Zara a fait une fausse couche[/caption]

Mike a expliqué comment lui et Zara avaient passé un Noël intime à Sandringham avec la reine après avoir subi une fausse couche dévastatrice.

S’exprimant dans le talk-show House of Rugby en 2018, il a déclaré: “Il y a deux ans, [the Queen] ne se sentait pas bien et donc elle n’est pas allée à l’église, et nous avions évidemment vécu ce que nous avions vécu avec notre grossesse que nous avons perdue, alors nous avons fait notre propre petit privé [gathering] – juste comme un trois.

Mike a ajouté que la reine associait les couleurs sombres aux «moments tristes», mais il a choisi de porter un costume coloré le jour de Noël pour «faire monter l’ambiance».

Enfants proches des enfants de Wills et Kate

Mike a révélé sur son podcast comment ses filles Mia, huit ans, et Lena, quatre ans, sont « très proches » des enfants du prince William et de Kate – leurs cousins ​​germains.

Il a dit que leurs familles étaient “entrelacées” car Mike et Zara se sont mariés cinq mois après les Gallois, et ils ont chacun trois enfants d’âges similaires.

Mike a affirmé que Mia et George partageaient l’amour du rugby, ajoutant: “C’est toujours difficile de faire partir Mia, elle dit” je n’aime pas ça “et puis vous y arrivez et elle s’en va.”

Il avait précédemment admis que la première rencontre de George et Mia était un “carnage”, déclarant au Mirror en 2014 : “Je ne pense pas que Mia se souviendra de ce jour-là, elle avait deux mois, mais c’était génial.”

Il a ajouté: “George mangeait à ce moment-là – il était arrivé à ce stade où plus de nourriture va sur la table que dans sa bouche. Mia était juste en train de se détendre et de dormir.

Blague du meilleur homme

AFP

Mike a dévoilé une fois une conversation textuelle qu’il a eue avec le prince Harry après l’annonce de ses fiançailles avec Meghan Markle.

Il a dit à Ronan Keating lors de son émission de radio Magic en 2018 qu’il avait tiré sur un texte plaisantant sur le fait d’être le témoin du duc.

“Quand j’ai vu qu’ils allaient se marier, j’ai envoyé un texto au prince Harry et j’ai dit:” J’ai écrit mon discours, je suis prêt “”, a déclaré Mike.

“Il a dit:” Désolé, mon pote, ce travail est complet, mais j’ai besoin de quelqu’un pour montrer aux gens où garer leur voiture “.”

Mike a plaisanté: “Cela, je pensais, était un peu dur!”

Premier rendez-vous arrosé

Mike a raconté à ses camarades de camp I’m A Celeb comment il avait rencontré Zara à la Coupe du monde et avait apprécié un “déjeuner bien arrosé” lors de leur premier rendez-vous, où ils “ont compris que nous aimions tous les deux nous faire défoncer”.

“J’ai été éliminé de la demi-finale”, se souvient-il. “J’étais énervé et je suis donc allé boire une bière avec un autre gars qui s’est fait larguer et un gars qui était fini [in Sydney]. Ils l’avaient déjà rencontrée et ils nous ont présentés et ont ensuite discuté.

Mike avait précédemment déclaré au Daily Mail qu’ils avaient commencé comme amis, mais « finalement, c’était l’une de ces choses où vous réalisez que vous passez tout votre temps avec quelqu’un, et cela est passé au niveau suivant ».

La réaction bizarre de Zara à la proposition

AFP

Zara arrive à son mariage avec Mike avec son père à Édimbourg en 2011[/caption]

Mike a également révélé que lorsqu’il a proposé à Zara, sa première réaction a été de rire.

Il a déclaré: «J’étais à l’étage, en train de trouver le courage de le faire, tandis que Zara était en bas en train de regarder la télévision.

“C’était une question de valeur de choc – je voulais la rattraper quand c’était calme, et elle ne s’attendait à rien. Elle a commencé à rire. Elle était complètement sous le choc.

“Puis, quand elle a arrêté de rire, elle a dit ‘oui’. C’était un soulagement.

Surnoms royaux

Mike a un doux surnom pour Zara, qu’il a laissé échapper sur son podcast de rugby – Z, prononcé «Zed».

Parlant de l’accouchement de Zara, il a déclaré : “Non, heureusement Z, je pense qu’elle a eu des contractions toute la nuit, elle n’avait pas bien dormi la nuit précédente, alors nous avons demandé à quelqu’un de prendre les enfants pour la journée.”

Mike a également un surnom spécial pour sa belle-cousine Kate – “Engine”, car elle peut courir toute la journée.

Regrets après la mort de Queen

Mike a admis qu’il avait “beaucoup de regrets” après la mort de la reine.

Reconnaissant qu’il a eu de la chance d’avoir pu passer du temps en tête-à-tête avec Sa Majesté, il a ajouté qu’il avait également “beaucoup de regrets de ne pas lui avoir demandé autant de choses. Avoir de la nervosité quand vous vous asseyez pour parler… ce siège porte-bonheur et être assis à côté d’elle ».

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il lui demanderait maintenant s’il le pouvait, Mike a répondu: «Je reviens juste à travers l’histoire et tout ce qu’elle a peut-être vu.

« Évidemment 15 premiers ministres, je ne sais pas combien de présidents, mais pour tout parcourir.

« Vous savez, quand elle rencontre des dictateurs, elle doit rester neutre. Elle devait simplement accomplir son devoir.

Jongler en étant papa de trois enfants

Pennsylvanie

Mike avec son fils Lucas en avril de cette année[/caption]

Mike a pris l’habitude de faire des révélations royales sur son podcast, l’utilisant même pour annoncer la troisième grossesse de Zara.

En 2020, il a révélé: “A eu un petit scan la semaine dernière – troisième Tindall en route.”

Mike a admis plus tard qu’il craignait que Lena ne serre trop fort leur fils nouveau-né.

Il a expliqué: “Mia a été formidable … elle aime juste le tenir et être avec lui, mais elle est assez heureuse de le rendre et de continuer.

“Alors que Lena est un peu plus Lennie de Of Mice and Men, elle est un peu manuelle.

“Et c’est super que tu veuilles lui donner un baiser et tout mais peux-tu juste ne pas le serrer aussi fort, oh mon Dieu.

“C’est l’un de ceux-là – tout est question d’amour mais c’est un peu hors de contrôle.”