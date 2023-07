Je suis l’employé d’entrepôt le plus fort du Royaume-Uni… les gens sont stupéfaits par ma routine quotidienne

Le travailleur Amazon le plus fort du Royaume-Uni a révélé son incroyable routine quotidienne.

Luke Sperduti, 26 ans, exerce actuellement son métier de superviseur des opérations pour la célèbre entreprise de Bristol.

Luke Sperduti est le travailleur Amazon le plus fort du Royaume-Uni Crédit : Clearbox Communications

Luke est en compétition pour l’homme le plus fort du Pays de Galles plus tard ce mois-ci Crédit : Clearbox Communications

Mais le powerlifter Luke sera également en compétition pour le titre d’homme le plus fort du Pays de Galles plus tard ce mois-ci.

Il a découvert son amour pour la dynamophilie lorsqu’il était dans l’armée avant de quitter l’armée après cinq ans pour donner toute son attention à devenir un homme fort.

Luke est devenu de plus en plus fort avec ce rêve, terminant deuxième du Strongest Man and Woman du Pays de Galles en 2022 et 10e du Strongest Man du Royaume-Uni en 2023.

Et il a maintenant laissé les gens stupéfaits après avoir révélé sa routine quotidienne énergivore.

Le travailleur d’Amazon consomme entre 6 000 et 6 500 calories par jour, soit bien plus que les directives du NHS de 2 000 à 2 500 pour l’homme moyen.

Luke a dit qu’il mangeait un grand bol de céréales pour faire le plein avant deux heures de pompage de fer dans le gymnase.

Après cela, il aura une bouchée rapide d’œufs sur du pain grillé, ou peut-être une friandise de Greggs.

Lors de sa première pause après son arrivée au travail, il prend deux portions de curry et de riz, ou un repas similaire riche en protéines.

Au cours de sa deuxième pause, il prend une autre portion de pâtes ou une autre source de glucides, ainsi qu’un shake protéiné avant de se coucher et des collations tout au long de la journée.

Luke a déclaré au South Wales Argus: « Depuis que je suis jeune, j’adore regarder les compétitions d’hommes les plus forts à la télévision.

« Dans l’armée, j’avais un réel désir de forme physique, et après avoir été encouragé à faire de l’haltérophilie, j’ai réalisé que j’avais un talent pour cela et j’ai pensé que c’était quelque chose que je pouvais poursuivre. »

Malgré son succès, Luke est resté humble et a félicité Amazon, sa salle de sport et sa petite amie pour tout le soutien qu’ils lui ont apporté.

Et il a révélé qu’il visait plus haut que le concours Welsh Strongest Man ce mois-ci.

Il a déclaré: « Je crois vraiment que je peux me dépasser et aller loin. »

« Je dois m’engager et pousser pour cela, mais le rêve est de concourir au World’s Strongest Man. »

Luke participera au concours de l’homme le plus fort du Pays de Galles le 23 juillet, qui se déroule de 11h à 17h, au Cardiff International Sports Campus.

Au travail, le responsable de la station de livraison d’Amazon Bristol, Nils Venhuizen, a félicité son employé.

« Luke est un atout majeur pour notre équipe, et nous sommes tous ravis de l’encourager alors qu’il participe à sa compétition », a déclaré M. Venhuizen.

« Nous avons pu constater le temps et les efforts qu’il a consacrés à sa préparation et nous sommes déjà fiers de lui. Bonne chance, Luke ! »

Cela survient après que l’homme et la femme les plus forts du Royaume-Uni se sont mariés, devenant ainsi le couple de pouvoir ultime.

Le poids lourd Paul Smith, 28 ans, et Shannon Clifford, 29 ans, se sont rencontrés il y a trois ans alors qu’ils s’entraînaient et leur relation s’est renforcée.

Il a commencé l’haltérophilie après avoir rejoint l’armée Crédit : Instagram