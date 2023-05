Je suis le vrai Top Gun du Royaume-Uni – La Nasa a essayé de m’engager pour être astronaute mais je ne devrais pas être en vie après un accident d’horreur

QUAND Nathan Gray pensait qu’il était sur le point de mourir, il n’avait qu’une seule question : « Est-ce que je veux voir ce qui va me tuer ou pas, alors les yeux ouverts ou les yeux fermés ? »

Le pilote de chasse stagiaire de 26 ans avait été contraint de s’éjecter de son avion qui s’écrasait et qui frappait droit vers le sol avec une « force surnaturelle ».

Nathan Gray a failli perdre la vie dans un horrible accident d’avion qui a tué son instructeur, photographié ici après son premier atterrissage dans un avion de chasse F-35B Crédit : Document – Getty

L’accident s’est produit peu de temps après le décollage de la RAF Wittering après que le moteur a été déchiré, photographié Nathan en kit de combat alors qu’il était stationné à Kandahar, en Afghanistan. Crédit : Nathan Gray

Nathan a déclaré au Sun : « J’ai décidé dans ces fractions de secondes, ‘Oui, je veux voir ce qui va me tuer’. Et je me souviens avoir tenu consciemment mes yeux grands ouverts, attendant de voir.

Il a vu de la terre labourée, croyant que ce serait la dernière chose qu’il verrait.

Mais la terre était humide et molle et Nathan a survécu à l’accident, en décembre 2002, qu’un rapport officiel a déclaré plus tard était « insurvivable ».

Cela s’est produit juste après le décollage de la RAF Wittering près de Peterborough, Cambs, lorsque le moteur a été déchiré par un composant cassé par un minuscule grain de débris.

Le Sea Harrier de 20 millions de livres sterling était si bas et avait roulé à un tel angle qu’il était impossible de s’éjecter en toute sécurité.

L’instructeur de Nathan, le meilleur pilote de la Marine, le Lt Commander Jak London, qui volait avec lui, est décédé.

Alors le jeune survivant a fait une promesse.

Nathan a expliqué : « Jak a perdu la vie en m’entraînant. Donc, le moins que je puisse faire est de devenir le meilleur pilote que je puisse être.

Et cela s’est avéré être l’un des pilotes les plus décorés des forces armées – si brillant que la Nasa a essayé de le débaucher pour devenir astronaute.

Il est devenu le Top Gun de la Fleet Air Arm, effectuant trois périodes de service en Afghanistan et effectuant plus de 140 missions de combat.

UN CHANGEUR DE JEU

Nathan est ensuite devenu le premier pilote d’essai F35 de la Marine et, en 2018, s’est vu confier le tout premier atterrissage d’un nouveau chasseur furtif Lightning F-35B sur le pont du porte-avions HMS Queen Elizabeth.

Il a déclaré: «Le film Top Gun le plus récent le fait tester un avion puis s’en éjecter. C’est donc ce que fait le monde des tests. Nous testons des choses et trouvons potentiellement des problèmes.

Pas mal pour un gamin de Stoke-on-Trent, qui, âgé de 13 ans, a dit à un enseignant qu’il voulait être pilote et a été informé : « Les gens d’ici ne continuent pas à faire des choses comme ça. »

Nathan, 47 ans, a maintenant raconté l’histoire de sa vie dans le nouveau livre Hazard Spectrum et a déclaré au Sun: « Ce serait merveilleux si cela inspirait une personne à qui on avait dit qu’elle ne pouvait pas faire quelque chose, de dire: » Au moins je » Je vais essayer’.

Il a décidé de sa future carrière en tant qu’enfant de 12 ans en combinaison, lorsque ses parents, tous deux marchands de journaux, l’ont emmené en vacances à Majorque.

C’était sa première fois dans un avion.

Nathan a rappelé : « N’ayant jamais été assis sur la planète Terre avec les pieds fermement sur le sol, et où il faisait généralement nuageux et pluvieux, pour décoller et percer très rapidement tout ce nuage gris terne et bang, c’est bleu.

« Et vous êtes comme, ‘C’est incroyable. Et c’est comme ça tout le temps’.

« Ensuite, je me suis rendu compte, ‘Attendez, le pilote doit faire ça tous les jours’. Cela a changé la donne.

Pour la première fois, il s’est attaché à l’école, réalisant qu’il devrait obtenir son baccalauréat pour réaliser son rêve.

Il a ensuite postulé pour devenir stagiaire de la RAF, mais a raté sa chance et s’est rendu compte à quel point il était vert par rapport aux écoliers pour la plupart publics qui étaient ses concurrents.

Nathan a déclaré: «Ce n’était pas nécessairement une question de classe, c’était plus leur mondanité, ils avaient plus d’expérience et de conscience de soi, et une capacité à communiquer.

« Alors j’ai senti que j’étais en retard, et je savais que pour rattraper mon retard, je devais aller apprendre. »

Dans cet esprit, il s’est inscrit pour étudier l’ingénierie aérospatiale à l’Institut des sciences et technologies de l’Université de Manchester.

Cela signifiait qu’il avait obtenu une qualification rare pour les pilotes, ce qui ferait un jour de lui un candidat idéal pour le programme d’essais à réaction de la Marine.

Cela signifiait également qu’à la foire des étudiants de première année, il avait rencontré un officier de recrutement de la marine, qui lui avait dit que les meilleurs pilotes ne volaient pas pour la RAF mais pour la marine.

Après tout, lui a-t-on dit, les pilotes de la Marine n’avaient pas de belles longues pistes pour atterrir, mais devaient être capables d’atterrir « sur un petit timbre-poste secoué par une tempête sur l’océan la nuit ».

Après avoir obtenu son diplôme, Nathan a choisi la marine et s’est entraîné au Royal Naval College de Dartmouth, dans le Devon.

Il a également passé un an avec le 40 Commando Royal Marines, gagnant son béret vert.

Il a ensuite été trié sur le volet pour apprendre à piloter les exigeants avions de chasse Sea Harrier. C’est au cours de cette formation qu’il a eu l’accident qui a tué son instructeur et a changé sa vie.

Nathan a expliqué : « Après ça, j’ai toujours pensé : ‘Je n’étais pas fait pour survivre à ça’.

« J’ai toujours eu l’impression qu’à un moment donné, la Faucheuse – ou nous l’appelions le dragon – allait venir me chercher. »

Pourtant, cela signifiait aussi que lorsqu’il commençait des missions de combat en Afghanistan en 2006, si les choses tournaient mal, il pouvait se dire : « J’ai vu pire, alors je sais que je peux m’en sortir. »

Nathan a ajouté: « Et cela change vraiment les choses. »

Le pilote, qui a été mentionné dans les dépêches pour ses « compétences supérieures et son leadership calme et glacial », est toujours hanté par la décision de retirer les troupes alliées d’Afghanistan en 2021, la laissant tomber aux mains des talibans.

Il a déclaré: «Avoir perdu toutes ces vies et s’être engagé à faire quelque chose, puis s’en aller n’est vraiment pas ce que nous faisons.

A MIS À JOUR SON TESTAMENT

« Mais nous l’avons fait. C’est difficile pour moi d’en parler, pour être honnête.

Après ses périodes de service, il a été détaché auprès du Corps des Marines des États-Unis, où il a reçu la Médaille du service méritoire des États-Unis.

Son plan était alors de laisser le danger derrière lui et de devenir instructeur de vol chez lui.

Mais quand il a entendu que la Marine voulait créer son premier poste de pilote d’essai, pour aider à préparer les nouveaux avions furtifs F-35, il n’a pas pu résister.

Il a effectué le premier atterrissage vertical dans un F-35 sur le pont du porte-avions HMS Queen Elizabeth (photo)

Il est devenu l’un des pilotes les plus décorés des forces armées, photographié pour la première fois aux commandes lors d’une visite au musée de la RAF Cosford Crédit : Nathan Gray

Les pilotes d’essai aident à développer de nouveaux avions, en plus d’être les premiers à les piloter pour découvrir tout problème – face au danger pour que les futurs pilotes n’aient pas à le faire.

Ils doivent aussi connaître la thermodynamique — l’étude des relations entre la chaleur, le travail, la température et l’énergie — l’aérodynamique, l’électronique et piloter tous les types d’avions qui existent, y compris les avions d’époque.

En 2016, Nathan est devenu le premier Britannique à être diplômé en tête de la classe à l’US Naval Test Pilot School.

C’est alors que la Nasa a tenté de le recruter pour devenir astronaute, mais il a refusé l’approche car cela aurait signifié devenir citoyen américain.

Il a commencé à s’entraîner sur des F-35, qui sont si avancés qu’au lieu d’avoir des écrans dans le cockpit, les informations sont projetées sur l’iris via un casque de 240 000 £.

Il a déclaré: « Ils ne sont même pas sur un terrain de jeu différent des autres avions – ils viennent d’une planète différente. »

Le travail de pousser ces bêtes au maximum pour découvrir d’éventuelles failles était si dangereux qu’avant de partir,

Nathan laisserait ses clés de voiture sur son bureau.

Il voulait être sûr que s’il était tué, quelqu’un pourrait ramener le véhicule à sa femme Lucy, 44 ans.

L’un de ses vols les plus éprouvants pour les nerfs a eu lieu lorsqu’il a effectué le premier atterrissage vertical dans un F-35 sur le pont du porte-avions HMS Queen Elizabeth en septembre 2018.

Le commandant de la Royal Navy, Nathan, savait que les risques du déménagement étaient si élevés que, juste avant de se diriger vers le cockpit, il a mis à jour son testament.

Il a expliqué : « Personne ne savait vraiment ce qui allait se passer. Nous avions fait tous les trucs du simulateur, mais quand le caoutchouc rencontre le poste de pilotage, c’est réel. Et cela peut être tout un monde de différence.

Pour les caméras enregistrant l’événement, cela ressemblait à un atterrissage manuel, et Nathan a même levé le pouce en l’air quand il était à terre.

En réalité, le principal lien de communication entre le jet et le porte-avions avait cessé de fonctionner dans les derniers instants.

Il a également dû décoller puis atterrir à nouveau avec des systèmes toujours allumés, de sorte qu’il ne pouvait même pas dire si son train d’atterrissage fonctionnait.

Après l’atterrissage, sa jambe droite tremblant de façon incontrôlable, il dit silencieusement à son ancien instructeur Jak London : « Tu veillais sur moi sur celui-là. »

Nathan a quitté la marine au début de 2019, s’étant promis de prendre sa retraite avant d’atteindre 43 ans, l’âge que Jak avait à sa mort.

Ces jours-ci, il vit dans une petite propriété du centre du Pays de Galles avec Lucy et une ménagerie comprenant des moutons, des poulets, un lapin, un chien et un paon.

Il a déclaré : « Nous avons aidé à livrer notre premier agneau la semaine dernière.

« Alors je m’occupe de ça. Mais j’aide aussi à concevoir et à tester des systèmes aériens sans pilote.

« Cela signifie qu’à l’avenir, nous n’aurons plus besoin d’avoir des pilotes là-bas. Nous pouvons empêcher ces petits corps roses de se mettre en danger.

Hazard Spectrum: Life In The Danger Zone, par Nathan Gray, Top Gun de la Fleet Air Arm, est sorti en édition cartonnée le jeudi 25 mai, 22 £.

Nathan était si brillant que la Nasa a essayé de le débaucher pour qu’il devienne astronaute Crédit : Nathan Gray