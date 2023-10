Un avocat indien sans prétention a été identifié comme un possible héritier du trône de France.

Balthazar Napoléon IV de Bourbon, 65 ans, estime qu’il est un descendant aîné des rois Bourbon de France et le dirigeant légitime du défunt royaume de France.

L’avocat indien Balthazar Napoléon IV de Bourbon affirme qu’il est le prétendant au trône du défunt royaume de France. Crédit : Rex

L’homme de 65 ans est marié et père de trois enfants

De grosses lettres en laiton indiquant « Maison de Bourbon » sont accrochées devant la porte d’entrée de Balthazar Crédit : AFP 2007

Shaukat Mahal est un palais du XIXe siècle conçu par un Français considéré comme un descendant des rois Bourbon. Crédit : Alamy

La dynastie des Bourbons régna sur la France de 1589 à 1789.

Balthazar a affirmé que son héritage royal lui avait été inculqué dès le moment où il avait pris conscience.

« Je suis né Indien », a-t-il déclaré au LA Times en 2008. « Mais la réalité est que j’appartiens au famille royale de France. »

Avocat et agriculteur à temps partiel, Balthazar est marié à une Indienne nommée Elisha Pacheco avec qui il partage trois enfants : Frederick, Michelle et Adrien.

Selon sa famille, un noble français en exil du nom de Jean Philippe de Bourbon s’est retrouvé à Goa, sur la côte sud-ouest de l’Inde, après avoir échappé aux griffes des pirates.

L’histoire raconte qu’il a survécu à des tentatives d’assassinat ainsi qu’à un enlèvement en mer avant de s’échouer en Inde.

Le noble français, neveu du roi Henri IV, s’est rendu et a servi au tribunal de l’empereur moghol Akbar au 16ème siècle.

Au XVIIIe siècle, ses descendants s’étaient installés à Bhopal, dans le centre de l’Inde, où résident aujourd’hui Balthazar Napoléon de Bourbon et sa famille.

Les membres de la famille De Bourbon se seraient mariés avec des membres de la population locale.

Balthazar Napoléon IV de Bourbon semble, à première vue, aussi ordinaire que possible.

Il est petit et corpulent, et passe souvent ses journées à s’occuper de son tracteur et couvert de graisse, se décrivant comme « pauvre » mais « heureux ».

« Je ne cherche à revendiquer aucune richesse », a-t-il déclaré. « Je ne supplie pas [for] n’importe quoi de n’importe qui. Je suis un homme heureux. »

Sa croyance inébranlable dans son supposé héritage royal a apparemment été confirmée par Prince Michael de Grèce – le cousin germain du regretté prince Philip – au milieu des années 2000.

Le prince a connu Balthazar en 2006 alors qu’il séjournait en vacances dans un hôtel à Bhopal.

Il a déclaré au LA Times : « J’ai été surclassé dans le meilleur hôtel, passant d’une chambre à une suite. Et qu’est-ce que je vois sur la porte de ma suite ? « Suite Bourbon ».

« Alors je me suis précipité vers le portier de l’hôtel et lui ai demandé : ‘Pourquoi l’appelez-vous Bourbon ici ?’ Et il a dit : « Il y a une famille appelée Bourbon et ils sont bien connus à Bhopal. »

« Je ne savais pas qu’ils existaient encore. Je dois dire que c’est assez amusant de voir dans un annuaire en Inde le nom de Bourbon. »

La coïncidence a inspiré Michael à rechercher et à écrire un roman historique, Le Rajah Bourbon, dans lequel il semble confirmer que Balthazar était le descendant perdu depuis longtemps des rois Bourbon.

Balthazar a déclaré au Times of India en 2007 : « Depuis que je suis enfant, les gens me contactent pour établir ma lignée française. Mais c’est la première fois que ma lignée est reconnue en Europe. »

Il a indiqué qu’il souhaitait continuer à vivre en Inde en tant que citoyen indien et qu’il n’avait aucun intérêt à déménager en France ou à essayer d’obtenir la citoyenneté française.

L’entrée de la maison de Balthazar à Bhopal caractéristiques de grosses lettres en laiton déclarant « Maison de Bourbon » et la fleur de lys : un blason héraldique associé à la monarchie française depuis des siècles.

Son salon est également de style français.

Selon les légitimistes, Louis Alphonse de Bourbon est le chef de la maison de Bourbon et le prétendant au défunt trône de France sous le nom de Louis XX.

Il porte le titre de duc d’Anjou depuis la mort de son père en 1989.

La monarchie française a été formellement abolie lors de la Révolution française en 1792.

Louis XVI, dernier roi à résider au château de Versailles, meurt guillotiné en janvier 1793.

La monarchie des Bourbons fut brièvement restaurée en 1814, puis de nouveau en 1815, après la chute de Napoléon, avec les frères de Louis XVI sur le trône.

Cela dura jusqu’au soulèvement populaire de 1830.

Après cela, Louise Philippe Ier régna comme « Roi des Français » de 1830 à 1848, date de la formation de la Seconde République.

Le père de Balthazar, Salvador, lui a inculqué son héritage royal dès son plus jeune âge. Crédit : Rex

Le prince Michel de Grèce, cousin du prince Philippe, fut le premier en Europe à reconnaître Balthazar Crédit : Wikipédia

Balthazar n’a jamais douté de sa lignée royale Crédit : AFP 2007

Louis-Philippe Ier (1773-1850) fut le dernier roi de France Crédit : Art du patrimoine/Images du patrimoine

L’actuel duc d’Anjou, Louis Alphonse de Bourbon, est un autre prétendant au trône de France Crédit : Wikipédia