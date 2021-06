Edwards reste l’un des combattants les plus redoutés dans le pli de 170 livres de l’UFC malgré 18 mois extrêmement malheureux qui l’ont vu manquer plusieurs rebuts de haut niveau en raison des restrictions imposées par la pandémie de Covid-19, qui a vu des confrontations avec des gens comme Tyron Woodley et Khamzat Chimaev mis au rebut.

Son éventuel retour à l’action a eu lieu en mars, mais cela a également pris fin plus tôt et a déclaré un non-concours lorsque l’adversaire Belal Muhammad a été jugé incapable de continuer après avoir reçu un coup de poing accidentel avec la permission du Britannique d’origine jamaïcaine.

Mais lors de l’UFC 263 de samedi soir à Glendale, Arizona Edwards s’est décroché le type de combat de haut niveau dont il avait envie de se séparer du reste de la meute des poids welters – et il dit qu’au moment où il en aura fini avec Nate Diaz tard Samedi soir, l’UFC n’aura d’autre choix que de l’accélérer dans un combat pour le titre avec le champion en titre Kamaru Usman.

« Je pense qu’une fois que j’irai là-bas et que je mettrai Nate à l’écart, cela avertira l’UFC que je suis le vrai concurrent numéro un« , a déclaré Edwards à MMA Fighting.

« je connais Dana [White] est sorti l’autre jour en disant Colby [Covington] obtient une chance au titre mais je ne pense pas qu’il le mérite. Je vais là-bas pour organiser une masterclass contre Diaz, le mettre à l’écart et effacer mon tir au titre. Je ne vois pas comment ils justifient de donner à Colby la chance au titre alors que je travaille ici depuis quatre ans, cinq ans, depuis ma dernière défaite contre Kamaru Usman.«

Cinq ans et demi, en fait. La course d’Edwards dans le cadre des poids welters ces dernières années a été tout simplement exemplaire mais, jusqu’à présent du moins, il n’a pas encore tracé le chemin du retour à Usman – le dernier homme à lui avoir infligé une défaite dans un combat qui a eu lieu tôt dans les deux de leur carrière à l’UFC.

Depuis lors, les deux hommes sont invaincus grâce à 21 combats combinés, mais le dernier titre d’Usman et la prochaine défense du titre auront tous deux été opposés à des combattants qu’il avait déjà récemment vaincus (Jorge Masvidal et Covington), laissant à Edwards plus de temps pour ajouter à une séquence d’invincibilité rivalisée seulement par Usman dans la division.

Et il dit que le temps pour lui d’attendre patiemment sur la touche une opportunité est révolu.

« Je vais là-bas et prouve à nouveau mon cas, pour la neuvième fois de suite. Je serai champion du monde d’ici la fin de cette année, » il a dit. « Je peux le sentir dans mes os. La dernière année et demie était tout pour ce moment. Tout est parfait dans la façon dont ça se joue. Cela fonctionne comme il est censé fonctionner.

« [Usman] est le dernier gars à m’avoir battu, il a eu la décision sur moi. Je veux récupérer celui-là. Je crois que j’aurais pu faire bien mieux dans le combat. J’ai montré au cours de mes huit, neuf derniers combats. C’est tout.

« Je veux récupérer ma victoire, être champion du monde et c’est juste le gars qui a la ceinture. Je vais devoir le vaincre pour être champion du monde.«

Tout d’abord, cependant, Edwards devra tenir sa promesse de «trancher et couper en dés» le notoirement graveleux Diaz, un combattant qui réussit rarement un combat sans effusion de sang. L’homme de Stockton est exactement le type de combattant sanguinaire auquel les fans de l’UFC peuvent facilement s’accrocher, c’est pourquoi pour Edwards, cela représente une telle opportunité d’exiger qu’il soit reconnu dans le discours sur le titre.

« C’est l’un des plus gros combats de la division sinon le plus gros combat de la division« , a déclaré Edwards à propos de son adversaire. « Ça va être un grand combat. Je vais y mettre la performance de ma vie. La foule va voir, le monde va voir et l’UFC va voir que j’appartiens à la place de l’aspirant numéro un.«