“Je suis le seul à savoir ce que j’ai enduré” – Dimitrov en larmes lors de la finale Paris-Bercy

Il y a eu un moment émouvant à la fin de la finale du Rolex Paris Masters lorsque le champion Novak Djokovic a retardé le début de ses fonctions médiatiques pour aller embrasser Grigor Dimitrov en pleurs.

Le Bulgare a été interrogé à ce sujet lors de sa conférence de presse et il a répondu : « C’est difficile d’expliquer les émotions, je pense. Tu le veux. Vous savez, c’est dur quand ça n’arrive pas. Moi seul sais, d’une certaine manière, sans m’apitoyer sur mon sort, ce que j’ai vécu ces derniers mois sur et en dehors du terrain.

« Ce sont des larmes de joie. Je ne veux pas les considérer comme quelque chose de négatif. Je suis humain, après tout. En fin de compte, je pense que non seulement la préparation des deux dernières semaines, les derniers mois de travail acharné et le grand voyage en Chine, tout a en quelque sorte fait boule de neige, jour après jour, match après le match.

«Bien sûr, à la fin, j’étais si près de réaliser quelque chose que je voulais faire depuis si longtemps. Je ne veux pas avoir cela comme objectif, c’est simplement gagner le tournoi, mais c’était simplement plus lié à mon état mental et physique que j’ai dû gérer ces derniers mois.

« Ouais, je veux dire, je n’ai pas honte d’eux. Ça vient d’arriver. Je suis triste. Bien sûr, je suis triste d’avoir perdu. Ce n’est jamais amusant de perdre en finale. Je pense que pour moi, j’ai maintenant un peu de temps pour réfléchir et passer à autre chose.

Dimitrov : N’oubliez pas votre paix intérieure

Et il a parlé de son processus de réflexion et de ce à quoi cela a ressemblé pour lui ces dernières années.

« Je pense qu’il y a tellement de choses qui nous viennent à l’esprit. Au quotidien, je suis sûr que vous avez beaucoup de pensées qui vous viennent à l’esprit quotidiennement, n’est-ce pas, lorsque vous vous promenez et tout ça. Pour moi, je suis juste comme ça.

«Je pense qu’il y a des moments dans la journée où, comme je l’ai dit, je prends du temps pour moi, simplement me promener et ranger mon téléphone. Il y a toujours une période de la journée que je prends toujours pour moi, et je pense que c’est aussi ce dont je suis très content.

«C’est un travail. C’est aussi un travail interne. Ce n’est pas seulement à l’extérieur. Il ne s’agit pas seulement de sortir sur le court central. C’est beaucoup de travail sur le terrain. Bien sûr, la forme physique, vous savez, la nutrition, le sommeil, le repos et tout ça. Mais enfin, ne vous oubliez jamais, car tout comme le tennis, le sport, tout est si important pour vous, vous ne devez pas oublier votre monde intérieur, votre paix intérieure.

« Et je travaille dur là-dessus. Bien sûr, il y a toujours deux côtés à toute chose, il faut donc veiller à nourrir le bon loup.