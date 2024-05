« Je suis le roi et je vais te détruire ! » : le président argentin organise une apparition frénétique dans le stade | Javier Milei

Javier Milei Javier Milei stupéfie la nation avec un concert de rock et de fête pour la sortie d’un livre décrit comme une « messe païenne » dans la célèbre salle de Buenos Aires jeu. 23 mai 2024 12h02 HAE

Les Argentins l’appellent « le Fou ». Cette semaine, il s’est déclaré monarque.

« Je suis le roi d’un monde perdu ! Je suis le roi et je vais te détruire ! » Javier Milei » a hurlé dans le micro mercredi soir alors que le président argentin montait sur scène pour son premier concert dans un stade depuis son élection l’année dernière.

Le concert, qui s’est déroulé dans une célèbre arène de 8 000 places à Buenos Aires appelée Luna Park, a attiré des hordes de fans de droite en adoration – en majorité des jeunes hommes – venus voir de près leur leader libertaire amateur de rock et vêtu d’une veste en cuir jusqu’aux genoux. .

« J’ai fait ça parce que je voulais chanter », a proclamé Milei, 53 ans, qui, adolescent, était le leader du groupe de reprises des Rolling Stones appelé Everest et qui serait également fan du compositeur d’opéra Giuseppe Verdi.

Les loyalistes ont apprécié la décision de Milei de se produire sur une scène auparavant honorée par des artistes comme Frank Sinatra, Duran Duran, Liza Minnelli et a-ha – et où la légende du football Diego Maradona a lancé de façon mémorable une somptueuse réception de mariage en 1989.

Sergio Gómez, propriétaire d’une entreprise de transport qui a parcouru plus de 700 milles pour assister à la « fête de la liberté » de Milei, a admis que la politique économique radicale du président avait, sans exception, « porté directement préjudice à mon activité personnelle ».

« Il a supprimé toutes les subventions au transport public de passagers, les prix ont augmenté et cela a affecté directement les gens », a déclaré Gómez. « Mais je suis convaincu que nous devons achever le nettoyage économique – nous ne pouvons pas continuer à vivre dans le mensonge », a-t-il ajouté, faisant écho aux frustrations des plus de 14 millions d’électeurs qui ont porté Milei au pouvoir.

Ana Eugenia Clemente, une actrice vénézuélienne de 33 ans, a saisi le nouveau livre de Milei tout en exaltant l’artiste en chef argentin. « Je ressens une profonde haine pour la gauche perverse qui a endommagé mon pays et je pense que Milei est une personne venue non seulement pour sauver Argentinemais le monde », s’est-elle enthousiasmée.

L’opposition argentine a été moins impressionnée, qualifiant la jam session de tentative de détourner l’attention des problèmes intérieurs exacerbés par la campagne d’austérité et les réformes de Milei, que l’ancien dirigeant de l’UKIP, Nigel Farage, a qualifiées de « thatchérisme sous stéroïdes ».

« Avec son spectacle au Luna Park, Milei dissimule une énorme crise économique et sociale, que son administration économique n’a fait qu’aggraver », a déclaré Itai Hagman, député de la coalition de centre-gauche Frente de Todos. « [There is] aucune perspective d’amélioration à court ou moyen terme ; l’idée d’une reprise rapide ou d’un boom des investissements étrangers n’est que dans l’esprit du président.

Javier Milei lors de son rassemblement au Luna Park. Photographie : Agustín Marcarian/Reuters

Le journal La Nación dit L’« événement tout à fait flamboyant » de Milei ne ressemblait à rien de ce que l’Argentine avait connu auparavant « surtout en temps de crise et de crise ». [economic] ajustement ».

« C’était une messe païenne de deux heures célébrée par un président en extase », a indiqué le journal à propos du spectacle, conçu pour promouvoir le dernier livre de Milei, Capitalisme, socialisme et piège néoclassique.

Le concert de rock – au cours duquel le groupe spécialement réuni par le président a joué des morceaux du groupe de hard rock argentin La Renga – contribuera à consolider la réputation internationale croissante de Milei comme le magazine Time cette semaine. appelé « le chef d’État le plus excentrique du monde ». Cela renforcera également sa position de membre dirigeant de l’extrême droite mondiale, aux côtés de Donald Trump, de l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro et du Premier ministre hongrois Viktor Orbán. Jouant de la batterie aux côtés du président argentin, Bertie Benegas Lynch, un membre du Congrès pro-Milei, dont le T-shirt arborait le serpent à sonnette jaune de Gadsden – symbole du mouvement de Milei et de l’extrême droite américaine – et le message : « Ne me marchez pas dessus ! »

Au cours de l’émission, Milei a dénoncé les « damnés communistes » qu’il accuse d’être responsables du malaise économique de l’Argentine et les « ennemis qui tentent de renverser ce gouvernement parce qu’ils veulent que le socialisme et la misère continuent » ainsi que le mouvement pro-choix « meurtrier ». «Je mange les élites au petit-déjeuner!» Milei a chanté, modifiant légèrement les paroles de le morceau Panic Show de La Renga.

Mais les critiques estiment que cette performance clairement anti-présidentielle ne contribuera pas à résoudre des problèmes tels que la pauvreté et le chômage croissants et l’un des taux d’inflation les plus élevés au monde. L’Argentine souffre aujourd’hui de la crise économique la plus grave depuis deux décennies – une situation que Milei s’est engagé à résoudre après son élection en novembre dernier. Mais six mois après son entrée en fonction, trois citoyens sur cinq vivent dans la pauvreté et l’inflation annuelle a grimpé à près de 300 %, devant la Syrie, le Liban et le Venezuela, même si l’inflation mensuelle a quelque peu ralenti ces derniers mois.

Quelques heures avant que Milei ne prenne le micro, le bureau gouvernemental des statistiques a annoncé que l’activité économique avait chuté de 8,4 % en mars par rapport à l’année précédente. Le taux de change informel du dollar, connu sous le nom de « dollar bleu », a atteint un niveau record de 1 280 pesos. La semaine dernière, des manifestations ont éclaté dans la province septentrionale de Misiones, alors que des policiers et des enseignants exigeaient des augmentations de salaire pour les aider à faire face à la hausse de l’inflation.

Gustavo Córdoba, directeur du cabinet de conseil en communication politique Zuban Córdoba, a déclaré que le spectacle « tribal et auto-célébrant » de Milei était une tentative d’enflammer sa base à un moment où de nombreux Argentins n’étaient pas convaincus par la « révolution » économique du président.

« Le gouvernement… a besoin de toute urgence de résultats économiques favorables », a déclaré Córdoba. En l’absence de ceux-ci, « ce qu’il fait, c’est divertir ».