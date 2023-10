Je suis le plus jeune tatoueur du monde – j’ai commencé à 6 ans, maman était ma première cliente et maintenant à 12 ans, je forme les adultes à l’encrage.

Une jeune fille de 12 ANS originaire du Texas a été officiellement nommée la plus jeune tatoueuse du monde.

Natalie Dejesus a commencé à dessiner à l’âge remarquable de six ans et compte désormais des clients venant d’aussi loin que l’Écosse, l’Alaska et la Russie.

La jeune fille a appris son métier auprès de sa mère, Ariel, et a depuis pris d’assaut Internet.

Les vidéos de Natalie tatouant ses clients sont devenues virales sur les réseaux sociaux après avoir perfectionné cette technique à un si jeune âge.

Après avoir pratiqué son premier tatouage sur sa mère, Natalie est rapidement tombée amoureuse de l’idée de l’encrage.

Désormais, armée de sa licence relative aux agents pathogènes transmissibles par le sang, Natalie est une tatoueuse professionnelle entièrement certifiée et prospère.

Parlant de sa fille apprentie, Ariel a déclaré : « Je lui fais confiance à 100 %.

«Elle forme tous mes employés, tous mes employés, elle les forme, et j’ai l’impression qu’elle pourrait diriger tout ce magasin sans moi, honnêtement.

« Chaque fois qu’ils voient Natalie et qu’ils la voient travailler, et qu’ils voient qu’elle sait ce qu’elle fait, et que je n’ai rien à lui dire, ils vont vers elle et lui posent des questions.

« Parfois, je suis en train de tatouer pendant qu’elle tatoue. Donc, je ne suis même pas là pour pouvoir la superviser. »

Il n’a pas fallu longtemps à Natalie pour suivre les traces de sa mère après avoir été initiée au monde de l’encre lorsqu’elle était bébé.

Après avoir vu Ariel tatouer ses clients, Natalie a été chargée d’encrer ses initiales et de les ajouter à une gamme croissante d’œuvres d’art.

L’amour de Natalie pour les tatouages ​​et l’art s’est épanoui et après quelques années de pratique, parallèlement à une formation de première main avec sa mère, elle est devenue une tatoueuse à part entière.

Le fait qu’elle doive désormais s’acquitter de rendez-vous chez les clients montre son niveau de talent.

Ariel a déclaré : « J’ai commencé à tatouer quand elle avait trois mois. C’est donc avec ça qu’elle a grandi.

«Je ne me suis jamais assis pour dire que c’était comme ça qu’on tenait la machine, c’était comme ça qu’on traçait une ligne, c’était comme ça qu’on essuyait le tatouage.

«Je ne lui ai jamais rien appris de tout cela. Elle a appris tout cela par elle-même en regardant. C’est donc assez étonnant.

« Elle a commencé à utiliser une machine à l’âge de six ans et a fait quelques petits travaux, puis, à mesure qu’elle grandissait, elle a commencé à apprendre de plus en plus par elle-même. »

Ariel révèle que, malgré le jeune âge de ses filles, elles n’ont aucun problème à trouver des clients.

Elle a ajouté : « Ce n’est pas difficile pour nous de faire du marketing pour essayer d’attirer ses clients. Je pense que beaucoup de gens étaient vraiment intéressés par un tatouage de fille de 12 ans et quand elle a explosé sur les réseaux sociaux, elle avait 11 ans.

Mais l’activité de Natalie et Ariel a véritablement décollé grâce à leurs « tatouages ​​avec les yeux bandés », dans lesquels le client ne peut pas voir ce qui est écrit sur son corps.

Les gens voyagent même de loin juste pour l’expérience.

«J’ai reçu des gens d’Hawaï, d’Alaska, d’Écosse et de Russie», a déclaré Natalie.

« Des clients de presque tous les États sont venus ici pour se faire tatouer un bandeau sur les yeux et c’est ce qui a vraiment réussi.

« Je pense que toute l’attention portée par les tatouages ​​avec les yeux bandés a aidé à reconnaître Natalie chaque fois qu’elle commençait à tatouer. »

Alors que Natalie a déjà acquis une solide réputation, Ariel, de Fort Worth, au Texas, estime que sa jeune apprentie a encore un long chemin à parcourir pour devenir une star du tatouage.

Elle a déclaré : « Je pense qu’elle va dans la bonne direction, mais en tant qu’artiste professionnelle, elle a également beaucoup de place pour apprendre. Je ne pense pas qu’en tant qu’artiste, nous arrêtions jamais d’apprendre.

«J’aurais aimé qu’elle s’entraîne tous les jours, mais elle ne le fait pas. Sa pratique, c’est lorsqu’elle entre et qu’elle a envie de tatouer.

« Je ne pense pas qu’elle puisse s’asseoir et s’entraîner tous les jours ou quoi que ce soit avant que sa capacité d’attention ne soit un peu meilleure, peut-être à 14, 15, 16 ans.

« Elle a 12 ans. Elle a donc la capacité d’attention d’une enfant de 12 ans.

« Elle peut dire qu’elle ne veut pas faire ça toute la journée, mais je sais que ça va arriver. »

