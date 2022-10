Je suis le plus grand tricheur de casino au monde – j’ai escroqué 30 millions de livres aux tables mais maintenant j’attrape des escrocs comme moi

Un tricheur de casino de LAS VEGAS qui a escroqué 27 millions de livres sterling dans des sites du monde entier les aide maintenant à attraper des criminels grâce à ses connaissances d’initiés.

Richard Marcus, 65 ans, originaire de France mais élevé à New York, a inventé de nombreuses arnaques pour tromper les revendeurs, mais un geste en particulier lui rapporterait des millions.

Richard Marcus est devenu célèbre après avoir escroqué des casinos du monde entier avec des millions de livres Crédit : AFP

Il affirme qu’au cours de ses 25 ans de carrière, il a gagné environ 30 000 $ avec ses coéquipiers Crédit : richardmarcusbooks.com

Après être tombé amoureux du jeu lors des courses, il a pris un emploi au célèbre casino Four Queens.

C’est là qu’il a été approché pour la première fois par un joueur qui lui a demandé de faire partie de son stratagème.

Joe Classon a demandé à Richard de le rencontrer après son quart de travail un soir et le couple a conçu un plan astucieux pour gagner des milliers de livres.

En inventant cette toute première arnaque, Richard mélangeait les cartes d’une certaine manière afin que, lorsque le croupier de relève les ramasse, ceux qui jouent sachent exactement ce qui allait arriver.

Le stratagème a rapporté au groupe 18 000 £ (21 000 $), mais l’arnaque la plus réussie de Richard est survenue lorsqu’il a participé à des paris tardifs.

Il changerait le pari après la révélation du résultat ou il était évident de savoir ce que ce serait.

Cette “stratégie de la savane” impliquait que d’autres coéquipiers distrayaient le croupier afin que Marcus puisse glisser des jetons de faible valeur si le pari était perdu.

Le déménagement était illégal dans les casinos et même punissable par la loi et en 1982, Marcus a été menacé d’emprisonnement.

Il a plaidé l’ignorance et a pu s’en aller sans aucune condamnation et n’a jamais été condamné pour escroquerie aux casinos.

Il a finalement décidé de quitter l’équipe de Classon après 12 ans et espérait créer sa propre équipe de tricheurs de casino.

Après avoir rencontré deux amis de la vieille école, le trio s’est mis à assécher les casinos.

L’équipe a utilisé la méthode Savannah Strategy, entre autres, en cachant une puce de 4 400 £ (5 000 $) sous une puce de 4,47 £ (5 $).

Si le pari était gagné, ils révéleraient ce qu’il y avait en dessous – gagnant 10 010 $.

S’ils perdaient le pari, ils échangeraient rapidement les jetons pour perdre un montant inférieur.

Si le croupier faisait vraiment attention et prenait l’interrupteur, Marcus et ses coéquipiers apparaîtraient ivres tout en bégayant et en trébuchant.

Cela ferait passer le changement pour une erreur honnête et il ferait croire qu’ils n’avaient pas réalisé que le résultat était arrivé.

La méthode leur a rapporté des millions dans le monde entier, de Londres à Monte-Carlo et de la France à Aruba, avant que les casinos ne se répandent finalement.

Après avoir été banni de la plupart des casinos, Richard a abandonné les arnaques aux casinos et est maintenant employé par eux pour rechercher les faiblesses que les escrocs pourraient utiliser à leur avantage.

Il a déclaré en exclusivité au Sun: “Personne n’a jamais entendu parler d’un véritable chef de casino professionnel à succès auparavant lors de ces conférences.

“Pendant 25 ans, tout ce que j’ai fait, c’est voyager à travers le monde, Londres, Monte Carlo partout et tricher professionnellement dans les casinos.”

ABATTRE LA CHANCE

Ayant gagné 20 000 $ sur un pari hippique, Richard était parti pour Vegas et avait initialement réussi à transformer son jackpot en 100 000 $.

Il a été traité comme des rois dans les casinos de Las Vegas, a déjeuné et dîné dans des suites à 800 $ la nuit.

Cependant, sa chance a rapidement tourné lorsqu’il a tout perdu en jouant au baccarat et a été expulsé de sa suite de luxe et contraint de dormir dans la rue.

Il a déclaré: “J’ai pris mes 20 000 $ et je les ai courus en jouant légitimement, je ne savais rien de la tricherie dans les casinos à l’époque.

“J’ai donc gagné 100 000 $ légitimement et j’en ai été complètement captivé. Vous savez, je pensais que cela durerait éternellement.

“Et puis, bien sûr, j’étais en fait à mon 18e anniversaire. J’ai tout perdu.”

Il a volé des vêtements à l’étalage et a pu obtenir une place dans une école de commerce avant d’obtenir son premier emploi au Four Queens Casino.

En juin 1977, il rencontre Joe Classon à la table de baccarat qui se présente comme un tricheur de casino professionnel.

Son offre était irrésistible – proposer une arnaque pour arnaquer le casino et faire partie de mon équipe pour gagner des milliers de dollars.

La méthode de Richard signifiait qu’il pouvait mélanger les cartes de manière à ce que ses coéquipiers puissent gagner les sept prochaines mains d’affilée.

Richard aimait la camaraderie de faire partie de l’équipe et avec une combinaison de méthodes, l’argent a commencé à arriver.

Il a commencé à travailler pour Classon et a abandonné son travail de concessionnaire et, finalement, l’équipe a voyagé dans le monde entier.

Richard a déclaré: “J’ai rejoint l’équipe de Joe et pendant les 25 années suivantes, tout ce que j’ai fait a été de voyager à travers le monde en trichant professionnellement dans les casinos.”

Après 12 ans avec l’équipe de Joe, Richard s’est envoyé seul et a recruté ses amis d’école Andy, connu sous le nom de Balls, et Pat.

Pat avait une présence formidable, dit Richard, et était souvent une charmante distraction autour de la table de roulette.

Parlant de sa stratégie Savannah, il a déclaré : “Les gens du métier disent que c’était le meilleur coup de triche au casino de toute l’histoire.

“Pourquoi? Parce que c’était tellement stupide et facile.

“… Il y avait beaucoup de psychologie impliquée là-dedans, mais cela nous a donné une idée de base brute.

Expliquant comment le mouvement fonctionnait le mieux sur une table de roulette, il a ajouté : « Parce qu’une table de roulette est beaucoup plus longue, la distance entre le croupier et le bas de la table où se trouvent les derniers joueurs est d’environ un mètre et demi.

“Le croupier pouvait voir qu’il y avait deux jetons là-bas, mais à moins que le croupier ne fasse tout le tour et ne regarde en dessous, ce qu’il ne fait jamais ou n’a jamais fait, le croupier supposerait simplement que c’était 10 $.

“On pourrait penser que l’accord me ferait reprendre et c’est ce que nous pensions.

“Mais il s’est avéré que la plupart du temps, le revendeur ne l’a même pas remarqué.”

Lorsqu’on lui a demandé si quelqu’un autour de lui avait remarqué l’interrupteur, Richard a répondu qu’ils avaient mis en place des systèmes pour distraire le croupier et ceux qui les entouraient.

Richard se livrait à son numéro de “joueur ivre” et prétendait qu’il n’avait pas remarqué le pari venu en replaçant deux jetons de faible valeur sur la table.

Personne ne soupçonnait rien parce qu’ils pensaient que c’était un pari si bas mis sur la table.

Richard estime qu’au cours de ses 25 ans de carrière en tant que tricheur de casino, il a gagné 27 millions de livres sterling (30 millions de dollars) avec ses coéquipiers.

Il a dit: “Et pendant toutes ces fois, les milliers de fois à travers le monde où j’ai fait cela, le croupier n’a jamais vu le pari.”

Richard est maintenant un personnage réformé et assiste à des conférences avertissant les casinos dont les sites sont menacés par les escrocs.

Ayant appris toutes les ficelles du métier, il montre aux patrons de casino comment il les a arnaqués et les conseille sur la meilleure façon de protéger leurs profits.

Il a également écrit plusieurs livres sur sa vie et ses titres de méthodes The Great Casino Heist et American Roulette.

Il a déclaré: “Lorsque j’ai écrit mon livre, j’ai été contacté par des personnes de l’industrie des casinos, de la surveillance et de l’industrie de la sécurité, m’invitant à prendre la parole lors de ces conférences.

“Puis les casinos ont commencé à m’embaucher et m’ont demandé si je viendrais former leur personnel.

“Maintenant, je le fais partout dans le monde.”

L’ancien escroc Richard Marcus aide maintenant les casinos à attraper des criminels dans leurs salles