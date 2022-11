Je suis le plus grand mec de la jungle d’une célébrité alors qu’Owen Warner montre un pack de six… et les gars exhibant fièrement leurs corps de père

Il n’y a pas eu de pénurie de scènes de douche grésillantes sur I’m A Celebrity au fil des ans, mais tout ne dépend pas des filles en bikini.

Ces derniers temps, leurs homologues masculins hunky leur ont donné du fil à retordre.

Rex

TVI

Babatunde, qui a également eu une scène de douche, a déclaré qu’il représentait “tous les papas”[/caption]

Dans l’épisode d’hier soir de la nouvelle série, la star de Hollyoaks, Owen Warner, 23 ans, a donné un œil aux fans lorsqu’il a pris la douche.

Son physique remarquable a même impressionné ses camarades de camp avec Babatunde Aléshé lui disant : “Regarde ce gars, je viens faire du sport avec toi quand je sors.”

La star de Gogglebox, 34 ans, était fière cependant en disant: “Tu me connais, j’ai un papa bod. Tu sais ce que je dis? Allez, une nation meute, allez – représentant pour tous les papas là-bas.

Ici, nous jetons un coup d’œil aux mecs déchirés qui ont fait battre le cœur au fil des ans… et saluons également les mecs relatables qui ont montré à quoi ressemblent les corps normaux.

EN SAVOIR PLUS SUR JE SUIS UNE CELEB RADIO X-RATED Comment Chris Moyles pourrait être Je suis le candidat le plus controversé d’une célébrité à ce jour FORMULE GAGNÉE Pourquoi je suis une célébrité ne peut pas résister à une fille de la grille alors qu’Olivia suit une foule de modèles F1

Les mecs… David Haye

Rex

Rex

En 2012, l’ancien boxeur David Haye a fait la une des journaux après avoir dévoilé ses fesses lorsqu’il s’est déshabillé pour prendre une douche.

L’homme de 42 ans se promenait souvent dans le camp torse nu, montrant ses abdos de planche à laver et avait des légions de fans en pâmoison.

Après sa sortie de la jungle, il a eu vent de l’excitation que ses ébats provoquaient et a dit: “Désolé si j’ai offensé quelqu’un à la maison avec mes fesses.”

Pour une raison quelconque, nous doutons que beaucoup de gens aient été réellement offensés, David.





Marc Wright

Rex

Rex

Il est indéniable que Mark Wright avait pratiqué ses scènes de douche désormais emblématiques avant d’entrer dans la jungle dans la série 11.

L’ancienne star de The Only Way Is Essex s’est fait connaître pour sa capacité à prendre des poses presque parfaites chaque fois qu’il prenait la douche.

Peu de temps avant de participer à l’émission, on a demandé à Mark s’il se déshabillerait et il a répondu : “Tu ne peux pas vraiment te doucher dans tes vêtements, alors je suppose que je vais devoir le faire !”

Simon Webbé

Rex

Rex

Le chanteur Simon Webbe a toujours été un idole grâce à ses jours en tant que membre de Blue.

Mais la pop star, 43 ans, a poussé cela à un tout autre niveau lorsqu’il a montré sa monture sculptée lors de l’émission en 2008.

Les téléspectateurs ont été accrochés en le regardant se déshabiller jusqu’à son boxer pour prendre une douche.

Spencer Matthews

Caractéristiques de Rex

Caractéristiques de Rex

L’ancienne star de Made In Chelsea, Spencer, n’a peut-être duré que cinq jours dans la jungle, mais il a tout de même laissé une énorme impression sur les téléspectateurs.

Au cours de son court séjour, l’émission de téléréalité Bad Boy, 34 ans, a été vue avec son haut à plusieurs reprises.

Plus tard, il a admis à Newsbeat de Radio 1 qu’il avait commencé à prendre des stéroïdes “complètement par vanité” parce qu’il voulait “avoir l’air bien sous la douche”.

Jake Quickend

Rex

Rex

L’ancienne star de X Factor, Jake, a peut-être été un ajout tardif dans la série 14, mais il n’a certainement pas perdu de temps pour faire bonne impression.

Le beau gosse de 34 ans a prouvé qu’il n’avait aucun problème à montrer sa peau en exhibant son corps tatoué à chaque occasion.

À ce jour, le chanteur donne toujours aux fans adorateurs un aperçu de son corps en publiant fréquemment des clichés de soif.

Les fiers papas… Harry Redknapp

Rex

En 2018, les fans étaient ravis d’apprendre que Harry Redknapp, 75 ans, avait décidé d’apparaître dans I’m A Celeb.

Le légendaire entraîneur de football a reçu des éloges lorsqu’il s’est déshabillé pour révéler son père et a même remporté la série.

Beaucoup ont été surpris qu’il ait encore une silhouette aussi impressionnante à l’âge de 71 ans.

Lors de l’émission, son fils Jamie, a révélé que sa plus grande inquiétude était de voir son père nu, en plaisantant : “Je m’inquiète pour lui avec la scène de la douche dans son pantalon !”

Nick Knowles

Rex

Les fans du présentateur de télévision Nick Knowles, 60 ans, n’ont pas pu le quitter des yeux lorsqu’il s’est déshabillé devant de minuscules contrebandiers de perruches rouges pour se doucher.

Le présentateur de DIY SOS a fait parler d’eux lorsqu’il a montré son “paquet” malgré le froid.

Après sa sortie, il a présenté des excuses pour la scène en disant : « Puis-je simplement m’excuser pour les contrebandiers rouges ? C’était tout ce qu’il me restait à porter.

Shane Richie et Jordan North

Rex

Rex

En 2020, l’acteur d’Eastenders Shane Richie, 58 ans, et Jordan North, 32 ans, se sont déshabillés pour profiter d’une douche torride ensemble après un défi.

Le couple a vu le côté drôle alors qu’ils étaient hystériques tout en s’aidant à se laver sous le regard de Vernon Kay.

Plus tard, Jordan a déclaré: “Peu de gens peuvent dire qu’ils ont pris une douche avec Alfie Moon”, en référence au personnage EastEnders de Shane.

Les téléspectateurs n’ont pas tardé à louer leur bromance avec un tweet: “Ooooo Shane et Jordan sous la douche se pinçant ensemble.”

Andrew Maxwell

Rex

Rex

En 2019, Andrew Maxwell a fait fondre les cœurs lorsqu’il a pris une douche dans une minuscule malle dépouillée.

L’humoriste irlandais de 47 ans s’est glissé sur les Y-fronts après une longue journée de défis.

O twitter un spectateur a tweeté une photo d’Andrew avec la légende: “Et la photo sexy de la douche cette année va à …”

Colin Boulanger

Rex

Rex

Lors de son séjour dans la jungle, Colin Baker a déclaré avoir perdu deux pierres et s’en est senti « content ».

En savoir plus sur le soleil Oh mec! I’m A Celeb’s Boy George est le parrain d’une célèbre star de télé-réalité, mais pouvez-vous deviner qui ? TROUVEZ DE BONNES AFFAIRES Un grand supermarché vend une bouteille de Baileys pour 8 £ cette semaine

L’acteur, qui a joué la sixième incarnation de Doctor Who, a fièrement montré son corps dans la série, mais a déclaré qu’il avait presque démissionné lors de son arrivée.

Il a déclaré: «J’ai perdu un peu plus de 12 kilos avec le régime de la jungle. Je suis extrêmement content. Je peux mieux bouger.