Je suis “le plus grand fan de Wetherspoons d’Angleterre” qui a visité 736 pubs – maintenant j’ai une caravane, mes obsessions s’aggravent

L’UN des plus grands fans anglais de Wetherspoons dit que visiter 736 pubs ne suffit pas – et que son obsession est sur le point de s’aggraver.

Neil Wesson, 73 ans, effectue généralement de grands – et petits – voyages dans des pubs à travers le pays en train, mais lui et sa femme ont commencé à emmener leur caravane sur la route.

Neil Wesson a visité 736 Wetherspoons – et il n’a pas encore fini Crédit : BPM

Il espère visiter 750 pubs d’ici la fin de l’année Crédit : BPM

Alors que le couple aime admirer des paysages qu’ils n’ont jamais vus auparavant, leur destination est toujours le pub – ils ont même célébré leurs noces d’or autour d’un repas Wetherspoon’s.

Maintenant, le grand-père est en mission – faire passer son nombre total de Wetherspoon de 736 à 750 d’ici la fin de l’année.

Neil, qui est également passionné de chemin de fer, a déjà réservé sa prochaine escapade – un voyage en train pour visiter les pubs d’Écosse.

Et la dernière cuillère qu’il a visitée était spéciale – elle avait ouvert ses portes pour la première fois juste une heure avant son arrivée.

C’était les 2,4 millions de livres sterling de Londres et du nord-ouest, qui sont les plus récentes cuillères du pays, et à seulement deux heures de trajet de la maison de Neil dans les West Midlands.

Expliquant son obsession à Birmingham Live, l’homme de 73 ans a déclaré: “Je suis un passionné de chemin de fer qui essaie tous les différents chemins de fer du pays et il semble que beaucoup de fans de Wetherspoon fassent les deux choses à la fois.

“Il s’agit de constituer votre collection et j’ai toujours aimé collectionner des choses.

“Nous avons eu notre dîner d’anniversaire de mariage en or au Pen Cob Wetherspoon à Pwllheli, au nord du Pays de Galles.

“Visiter tous ces pubs Wetherspoon vous donne quelque chose à faire et c’est un bon exercice car ils peuvent être à un mile ou plus de votre gare.

“Si nous n’allons pas en train, nous pourrions être dans notre caravane de tourisme. Cela vous fait sortir de la maison et vous donne quelque chose à viser à travers le pays.”

De plus, Neil aime aussi admirer les bâtiments, ajoutant : “Il y en a tellement, avec beaucoup dans de très beaux bâtiments, y compris d’anciens cinémas, théâtres, églises.

“Nous aimons toujours lire l’histoire des nouveaux endroits où nous nous trouvons, surtout lorsque cette information était incluse dans les menus.”

Le retraité a déclaré que c’était en fait un produit de Wetherspoon qui avait inspiré sa mission.

Il a déclaré: “Les gens ont commencé à penser à visiter tous les pubs lorsque la société a publié son premier annuaire.

“Vous pouviez voir où aller ensuite. Et je l’utilise comme guide pour la liste que j’ai sur mon ordinateur.

“Le premier où je suis allé était les Assembly Rooms à Solihull. C’est un bel immeuble mais ils ont déménagé. Mon préféré est un vieux théâtre à Tunbridge Wells, l’Opéra.

“Vous ne pouvez pas simplement aller dans un pub, vous devez entrer et acheter quelque chose, que ce soit un repas, une demi-pinte ou un café – beaucoup de gens le font.

“Je pense que le maximum que j’ai fait en une journée est de huit. J’adore le jambon, les œufs et les frites à midi et les currys Wetherspoon sont excellents le soir – ils incluent tous une pinte aussi.”

Lorsqu’on a demandé à Neil pourquoi il avait passé autant de temps à visiter les pubs, plutôt qu’à “vivre”, il a répondu : “J’ai deux enfants, quatre petits-enfants… et j’ai été dans 75 pays.

“J’ai vécu. Et je profite toujours de la vie après 20 ans de retraite.

“J’ai pris ma retraite à 52 ans et j’en ai 73 maintenant. J’étais responsable de la logistique chez Land Rover et, une fois que vous avez eu 50 ans, ils aimaient faire des offres de départ.

“Alors j’en ai parlé avec ma femme, Pamela, et je l’ai fait – et je n’ai pas regardé en arrière.”

Neil a même rencontré le président de Wetherspoon, Tim Martin, lors de ses voyages.

Il se souvient: “J’étais en visite organisée en tram à Blackpool et je suis allé au Thomas Drummond à Fleetwood.

“J’ai cru reconnaître le type au bar et j’ai dit : ‘Êtes-vous Tim Martin ?’ Je lui ai dit que j’étais allé dans des centaines de pubs Wetherspoon et il m’a proposé de m’acheter une pinte.

“C’était gentil de sa part, mais je ne l’avais pas. J’ai dit ‘Merci, mais je viens d’en avoir un… et je dois aller rendre visite à un autre Wetherspoon’.”

