Je suis le plus grand fan de la Coupe du monde en Angleterre et je me dirige vers mon DIXIÈME – le coût de mon premier billet semble fou maintenant

Un père fou de FOOTIE est sur le point de partager un record du monde – en participant à DIX Coupes du monde d’affilée.

Le fan de West Brom, Paul Dubberley, 63 ans, a d’abord vu l’Angleterre s’écraser contre la Main de Dieu de Maradona au Mexique.

Paul Dubberley, fan du souper de Leon Images England, a participé à 9 tournois et à la coupe du monde du Qatar, ce qui en fera 10 Pic avec des billets et une finale du Japon Crédit: News Group Newspapers Ltd

Lorsqu’il atterrira au Qatar ce mois-ci, il aura participé à tous les tournois depuis 1986 – aux quatre coins du monde.

Et il égalera le record du monde Guinness du nombre de compétitions consécutives – établi par un homme d’affaires vénézuélien à Russie 2018.

Paul, d’Aldridge, West Mids, a déclaré : « S’il ne va pas au Qatar, je suppose que je partagerai le record.

“Le plus drôle, c’est que je ne suis pas un fan inconditionnel de l’Angleterre ou quelque chose comme ça – je suis juste un fan de la Coupe du monde.

“Ce n’est pas une question de victoires – c’est tout. J’aime être là et en faire l’expérience.

“Pour moi, la meilleure partie de la Coupe du monde est au début, quand tout le monde est là de tous les pays différents. C’est juste magique.

Paul a parcouru des dizaines de milliers de kilomètres pour participer à des tournois comme Italie 90, France 98 et Brésil 2014.

Il s’est envolé pour les États-Unis en 1994 alors que l’Angleterre ne s’était même pas qualifiée – et s’est rendu au Japon et en Corée du Sud en 2002 en bus, en train et en bateau.

Le voyage de 7 000 milles – via l’Iran, le Pakistan et la Chine – a duré deux mois et a permis de récolter 5 000 £ pour une œuvre caritative.

Paul, un agent immobilier, a révélé que son meilleur souvenir était de regarder le tristement célèbre but de Maradona pour l’Argentine contre l’Angleterre lors des quarts de finale de Mexico 1986.

SUR TERRE ET SUR MER

Il a déclaré: «Je me souviens que le billet ne coûtait que 12 £. Nous étions dans les dieux du stade Azteca.

“En fait, nous n’avons pas réalisé ce qui s’était passé jusqu’à ce que nous soyons revenus et que nous l’ayons regardé à la télé.

« Je n’arrivais pas à y croire. Mais le simple fait d’avoir la chance de regarder jouer Maradona était tellement spécial. “

Paul s’est également rendu en France 98 et en Afrique du Sud en 2010 – où la triste Angleterre de Fabio Capello s’est écrasée avec une seule victoire.

Il a déclaré: “L’Angleterre était horrible mais nous avons tout de même passé un bon moment.

“Nous avons fait des safaris, voyagé à travers le pays et vu Nelson Mandela entrer sur le terrain lors de la finale – c’était génial.

“Peu importe ce qui se passe sur le terrain – si le match est nul mais que vous passez quand même un bon moment, c’est la chose la plus importante.

“Je pense que toute une vie à regarder West Brom m’a appris cela.”

COÛT D’AIMER

Paul a payé 700 £ pour ses vols vers le Qatar et s’attend à payer entre 2 et 3 000 £ en frais d’hôtel.

Il a des billets pour les trois matches de groupe de l’Angleterre contre l’Iran, les États-Unis et le Pays de Galles et obtiendra automatiquement des billets pour les huitièmes de finale – si l’homme de Gareth Southgate réussit – par l’intermédiaire du fan club anglais.

Paul, qui voyage avec deux amis, espère également obtenir des billets pour d’autres matchs dans l’État du Golfe.

Mais il a admis qu’il ne regardait pas le tournoi avec son enthousiasme habituel.

Paul a ajouté : « Personnellement, je pense que c’est une erreur qu’il soit là en premier lieu.

“La FIFA a pris le contrôle de tout le pays et c’est un peu une arnaque.

“Nous allons donc également faire un voyage rapide à Dubaï et nous allons manquer les huitièmes de finale pour visiter le Népal pendant une semaine.

“Et nous n’avons pas encore décidé – mais si l’Angleterre s’effondre, nous pourrions finir par aller au Pakistan pour regarder le cricket à la place.

“La Coupe du monde est juste une excellente façon de voir le monde. J’espère qu’il m’en reste encore quelques-uns.

Mais sur les chances de l’Angleterre au Qatar, Paul a avoué qu’il n’était « pas convaincu ».

Il a ajouté : « Je ne suis pas sûr que nous soyons si bons.

“Nous avons bien réussi à nous qualifier pour la demi-finale en Russie et la finale de l’Euro 2020, mais la forme n’est pas très bonne pour le moment.

“Mais c’est du football de tournoi et vous ne pouvez jamais dire ce qui va se passer.”

LES COUPES DU MONDE DE PAUL

1986 : Mexique

1990 : Italie

1994 : États-Unis

1998 : France

2002 : Japon et Corée du Sud

2006 : Allemagne

2010 : Afrique du Sud

2014 : Brésil

2018 : Russie

2022 : Qatar