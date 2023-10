Je suis « le PIRE propriétaire du Royaume-Uni » mais mes locataires m’aiment – ​​les râleurs du conseil m’ont banni mais je vais me venger

Un HOMME qualifié de « propriétaire voyou » et interdit de louer des propriétés a affirmé que ses locataires « l’aimaient » et a riposté aux chefs du conseil.

Nilendu Das, 55 ans, s’est vu imposer cette semaine une interdiction de louer des propriétés pendant dix ans après que les responsables du conseil municipal l’ont poursuivi en justice.

Le propriétaire controversé Nilendu Das Crédit : SWNS

M. Das est désormais soumis à la base de données des propriétaires Rogue Crédit : SWNS

A l’intérieur d’une propriété gérée par M. Das Crédit : SWNS

Le conseil municipal de Sheffield a accusé M. Das, qui a déjà été emprisonné pour avoir harcelé des locataires, d’avoir une « longue histoire d’exploitation et de gestion de logements de très mauvaise qualité ».

Le propriétaire du restaurant indien a désormais été ajouté à la base de données des propriétaires Rogue et est désormais soumis à la plus longue interdiction de location au Royaume-Uni.

Il possède plusieurs propriétés dans le quartier de Crookes à Sheffield, dans le sud de York.

Mais interrogé sur l’interdiction, Nilendu a répliqué au conseil municipal de Sheffield et a déclaré : « Mes locataires pensent que je suis le meilleur.

« Un de mes locataires a dit que j’étais un bon leader – ils m’aiment tout simplement. »

Et il n’a pas accusé le conseil municipal de louer des logements dangereux.

Il a ajouté : « Ils louent des appartements qui sont dans un « état dangereux ». »

Plus tôt cette année, il a été constaté que le conseil municipal avait des locataires en danger en raison de l’incapacité à effectuer des contrôles de sécurité du gaz dans des centaines de logements.

L’autorité s’est informée auprès du régulateur en novembre dernier, confirmant que plus de 800 contrôles de sécurité étaient en retard.

Nilendu a également insisté sur le fait que ce sont des locataires à problèmes qui ont saccagé ses maisons.

Il a déclaré : « J’ai eu des drogués et des mendiants – j’ai vécu des conneries dans ma maison.

« Ils l’ont endommagé, ruiné et toutes sortes de choses, et pourtant c’est moi qui en suis tenu responsable.

« Il n’y a pas que moi, d’autres propriétaires ont le même problème.

« Mais les locataires m’aiment tous en tant que propriétaire et disent que j’étais le meilleur – mais le conseil a un avis différent.

« Regardez à quel point les locataires des HLM vivent mal par rapport à mes propriétés.

« Ils ont des fuites et attendent que des travaux soient effectués.

« Qu’en est-il des conditions dangereuses dans les HLM ?

« Les locataires sont exposés au risque de dioxyde de carbone, tuant presque les personnes âgées qui doivent être évacuées immédiatement.

« Est-ce que c’est une vie dangereuse par rapport à mes propriétés ?

« Je dirais que les pires appartements sont loués par le conseil municipal de Sheffield.

« Le président de la commission du logement devrait se concentrer sur les logements sociaux inhabitables plutôt que sur les propriétaires privés comme moi.

« J’ai toujours eu le dessus mais je ne veux pas le dire au conseil.

« Je peux toujours obtenir tout ce que je veux, mais ce n’est pas bien. »

L’interdiction intervient après que Nilednu a été reconnu coupable d’avoir gravement blessé les locataires en raison d’un incendie et de les avoir exposés à des conditions de vie inférieures aux normes et dangereuses dans leurs logements.

Il a été condamné à payer plus de 7 000 £ de frais de justice et d’amendes pour une liste d’infractions en matière de logement ainsi que d’infractions à la santé et à la sécurité dans son restaurant.

Das, qui a déjà été emprisonné pour avoir harcelé des locataires, a été condamné à une ordonnance communautaire de 12 mois en mars 2021.

Mais Nilendu prétend qu’il est en réalité « très doux », mais que le conseil l’a en réalité « présenté » comme étant un « voyou ». Il a déclaré : « Les gens disent que je suis désormais célèbre.

« Ils disent aussi que je suis un voyou, mais maintenant il est temps de montrer que je suis un voyou et de mettre les pieds à terre.

« Je suis très doux et ce n’est pas comme ils m’ont dépeint. Je ne suis pas mauvais comme ils le disent, vraiment.

« Maintenant, il est temps de montrer que je vais devenir un voyou – le conseil me fait mal tourner.

« Ils ont ruiné ma réputation mais cela ne me dérange pas sérieusement.

« Je m’en fiche du tout, mais cela dérange d’autres personnes comme ma famille et mes travailleurs. »

Cllr Douglas Johnson, président du comité du logement du conseil municipal de Sheffield, a déclaré que « les propriétés de Das étaient parmi les propriétés les plus dangereuses » vues par le conseil.

Il a déclaré : « La durée de l’interdiction de Nilendu Das reflète la gravité de ses actes et son mépris flagrant pour la sécurité incendie et la sécurité de ses locataires.

« Nous sommes très heureux de voir son nom dans la base de données des propriétaires Rogue.

« M. Das a une longue histoire d’exploitation et de gestion de logements de très mauvaise qualité et a été poursuivi à plusieurs reprises par la municipalité.

« Cette dernière poursuite est le résultat de la poursuite par M. Das des infractions les plus graves en matière de logement.

« Ses propriétés étaient parmi les plus dangereuses jamais vues par le personnel d’application du conseil. »

Vidéo montrant un cadre de vélo suspendu au plafond Crédit : SWNS

Graffitis peints sur les murs de l’une des propriétés Crédit : SWNS

Le propriétaire controversé est désormais soumis à la plus longue interdiction de location de propriétés en Grande-Bretagne. Crédit : SWNS