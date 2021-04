Donald Trump a lancé l’attaque dans sa réponse au discours de Joe Biden au Congrès, déchirant son successeur pour ne pas avoir reconnu ses réalisations, y compris le développement rapide des vaccins Covid-19.

Dans une interview accordée jeudi à l’animatrice de Fox News, Maria Bartiromo, Trump a critiqué l’administration actuelle de l’avoir blâmé pour des problèmes tels que la crise de la frontière sud – à laquelle il a dit que le temps était insuffisant dans le discours de Biden – une situation que l’administration actuelle attribue au actions du temps de l’ancien président au pouvoir.

« C’est ridicule. De toute évidence, ce sont des gens très désagréables », Trump a dit. Il s’est ensuite tourné vers son rôle dans l’accélération du développement et de la distribution des vaccins Covid-19.





«J’ai fait le vaccin. Ils aiment se faire vacciner. Mais même les fausses nouvelles ne leur en donnent pas le mérite. » il a dit.

Nous avons fait le vaccin, sauvé des dizaines de millions de vies à travers le monde en inventant un vaccin. Si je n’étais pas président, vaccin, vous n’auriez pas de vaccin pendant cinq ans, trois à cinq ans serait le minimum. Je l’ai fait en moins de neuf mois. Et ce n’est qu’à cause de moi.

Il a poursuivi en vantant le succès de l’opération Warp Speed, qui a rationalisé le développement et l’approbation des vaccins, et a déclaré que Biden avait simplement conservé son « système de livraison » en place pour s’en attribuer le mérite. Il a cependant rejeté la pause obligatoire sur les vaccins Johnson & Johnson – qui a maintenant été levée – sur plusieurs cas de développement de caillots sanguins comme un « Chose stupide à faire. »

À un autre moment de l’entretien, l’ancien président a redoublé de crédit pour les vaccins disponibles aux États-Unis, se doublant «Le père du vaccin», et a affirmé qu’on lui avait même demandé de participer à des messages d’intérêt public pour promouvoir les personnes vaccinées.

«Ils veulent que je fasse des messages d’intérêt public et tout ce qui concerne tout le monde qui prend le vaccin», a-t-il déclaré après avoir affirmé que la pause Johnson & Johnson avait contribué à alimenter l’hésitation à l’égard des vaccins.

Et écoutez, je suppose que d’une certaine manière, je suis le père du vaccin parce que c’est moi qui l’ai poussé. Le faire en moins de neuf mois était un miracle.

Dans son entretien avec Fox, Trump s’est également adressé au raid du FBI cette semaine contre son avocat, Rudy Giuliani.

« Rudy Giuliani est un grand patriote, » il a dit. «Il fait ces choses – il adore ce pays. Et ils ont pillé son appartement?! C’est comme si injuste! Et un tel double standard comme je ne pense pas que quiconque ait jamais vu auparavant. C’est très, très injuste.





Il a poursuivi en affirmant qu’il ignorait pourquoi le raid avait eu lieu.

« Je ne sais pas ce qu’ils recherchent, ce qu’ils font, » Trump a dit. «Ils disent que cela avait à voir avec les dépôts de divers papiers, les dépôts de lobbying.»

Le raid sur l’appartement et le bureau de Giuliani à New York faisait partie d’une enquête visant à déterminer si l’ancien maire avait violé les lois sur le lobbying, selon un rapport du New York Times, et les autorités examinent ses relations en Ukraine au nom de la campagne présidentielle de Trump.

Un avocat de Giuliani a confirmé le raid, mais l’a appelé «Brutalité juridique.»

