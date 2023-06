Je suis le patron d’un magasin de livres – Les escrocs utilisent une nouvelle tactique effrayante pour balayer les produits des étagères

Un patron de magasin POUND a révélé que des escrocs utilisaient une nouvelle tactique effrayante pour balayer les produits des étagères.

Les criminels profitent de la crise du coût de la vie en volant des sacs remplis d’articles pour les revendre sur le marché noir.

Le président Chris Edwards Snr a déclaré que les voleurs à l’étalage volaient en vrac pour revendre 1 crédit

La chaîne de discount OneBeyond installe des caméras de vidéosurveillance dans chaque succursale Crédit : Getty

La chaîne de rabais OneBeyond a affirmé que le problème était devenu si grave qu’ils installaient des caméras de vidéosurveillance dans chaque succursale.

Lancée par les fondateurs de Poundworld, la société a déclaré qu’elle doublait également le nombre de magasins avec des agents de sécurité de 20 à 40 %.

La chaîne doit ouvrir son 100e magasin au Royaume-Uni le mois prochain et vendait des articles à moins d’une livre.

Il vend maintenant des produits d’épicerie et des appareils électriques jusqu’à 30 £.

Le président Chris Edwards Snr a déclaré au magazine The Grocer que les voleurs à l’étalage ne volaient qu’un ou deux articles.

Edwards, qui a lancé la marque en 2019 avec son fils Chris Edwards Jnr, a déclaré qu’ils volaient maintenant en vrac pour revendre.

Il a dit: « Je vais sortir et me tenir sur le sol du magasin, juste pour regarder l’un de nos magasins, et vous pouvez pratiquement voir des gens [shoplifting].

« Auparavant, le vol à l’étalage consistait en un couple d’enfants qui venaient voler quelques trucs.

« Ensuite, ils ne pouvaient rien acheter coûtant plus de 1 £, car c’est tout ce que nous avons vendu, mais OneBeyond a des choses plus chères.

« Je pense que le vol à l’étalage est devenu plus organisé. Nous allons faire venir des gens et vider toute une étagère de tablettes de chocolat. Ils ne se contenteront pas d’en pincer une, ils pinceront une étagère pleine, dans un sac.

« Si c’est dans une boîte extérieure, où ils sont censés en retirer un, ils prendront simplement la boîte extérieure.

« Beaucoup de produits de nettoyage coûteux et de pots de café, ce genre de choses – tout est revendable.

« Les gens qui ne veulent pas payer le prix fort, les voleurs à l’étalage réguliers les fourniront désormais. »