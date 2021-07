Je suis le patron de Jeremy Clarkson à la ferme – David Cameron m’a dit qu’il était fan mais je ne l’ai pas reconnu

LE spectacle pourrait s’appeler Clarkson’s Farm, mais un homme a presque réussi à éclipser l’attraction vedette.

Les réprimandes pleines de jurons du fermier Kaleb Cooper à l’encontre de son patron Jeremy Clarkson ont fait de lui une célébrité non seulement à Chipping Norton, mais dans le monde entier.

Le local David Cameron a été stupéfait lorsqu’il est tombé sur le jeune de 23 ans – même si Kaleb n’a pas reconnu l’ancien Premier ministre.

Dans une conversation exclusive avec The Sun, Kaleb a déclaré : « L’autre jour, alors que j’étais à Chippy, je suis sorti du camion et David Cameron, je ne m’en suis pas rendu compte à l’époque, était à côté de moi. Il me disait « Oh, une autre célébrité locale » et je me disais « Ouais, ouais, je dois y aller ».

«Je suis passé tout droit devant. J’ai dit : ‘Attends une minute, c’était David Cameron’. J’ai dit à Jeremy : ‘Je pense avoir rencontré David Cameron. Conduit-il un pick-up ? ‘Oui’. « Oh, j’ai rencontré David Cameron et je ne m’en suis pas rendu compte ». Alors ils en ont tous ri. Je ne suis pas les actualités et je ne regarde pas la télévision, donc je ne saurais pas vraiment.

Les fans du chroniqueur de The Sun Jeremy sont habitués à le voir maltraité par les co-stars Richard Hammond et James May dans les hits télévisés Top Gear et The Grand Tour.

Avec Clarkson’s Farm d’Amazon Prime Video, non seulement les enjeux sont plus élevés avec Jeremy qui essaie de s’attaquer à l’agriculture dans son entreprise des Cotswolds – Diddly Squat Farm – mais les insultes sont plus insultantes.

Le pétrin est régulièrement réprimandé, que ce soit pour acheter un tracteur Lamborghini trop gros ou pour avoir déboursé des moutons non rentables.

Le local David Cameron a été stupéfait lorsqu’il est tombé sur un agriculteur de 23 ans, Kaleb Cooper[/caption]

Kaleb, qui travaille pour Jeremy Clarkson, révèle qu’il est passé directement devant l’ancien Premier ministre Cameron qui lui a dit « Oh, une autre célébrité locale »[/caption]

« Il n’écoute pas »

Kaleb, qui est assez jeune pour être le fils de Jérémie, lui dit que son semis de récolte, qui devrait être en rangées soignées, est aussi « droit qu’un rond-point » et une autre fois qu’il en « a marre ».

Il est l’un des nombreux travailleurs de la ferme, dont la petite amie de Jeremy Lisa Hogan, le conseiller obsédé par la paperasserie Charlie Ireland et le réparateur de murs Gerald Cooper, dont il ne comprend pas un mot.

Kaleb, qui a suivi un cours de trois ans à l’université agricole de Moreton Morrell dans le Warwickshire, a déclaré : « La façon dont j’y pense, je connais l’agriculture et il apprend, donc je suis le patron. « Quand il dit ‘Nous allons faire ça’, je me dis ‘Non, nous n’allons pas faire ça parce que ça ne marchera pas’.

« Il n’écoute pas. Je ne me laisse pas intimider par lui. Je le traite juste comme une personne normale. Nous avons un rire. Mais quand il m’énerve, il m’énerve vraiment. Je me mets en colère. »

En tant que personne qui a grandi en regardant Jeremy sur Top Gear et plus récemment The Grand Tour – en plus d’être un lecteur avide de ses chroniques dans The Sun – c’est déroutant.

Kaleb a déclaré: « Parfois, quand quelqu’un est puissant et une célébrité, les gens disent: » OK, ouais, je peux le faire, ouais « . « Mais je suis très différent de ça. » Je demande à Kaleb comment il peut lancer de telles insultes à quelqu’un que d’autres trouveraient si intimidant. Il a dit : « C’est normal pour moi. Les gens n’arrêtent pas de dire : « Comment dites-vous cela à Jeremy ? » Eh bien, il l’a fait. Je dois lui dire. Et le seul moyen de lui faire reconnaître ce qu’il a est de lui crier dessus. »

Bien qu’il n’ait que 23 ans, Kaleb a la confiance d’une personne plus mature. C’est peut-être parce qu’il a toujours été un greffeur. À 13 ans, il a créé une entreprise en achetant trois poulets et en vendant les œufs.

Il a révélé: «Je pensais:« Je vais vendre les œufs localement, ça va être méchant. Je vais gagner un peu d’argent et en faire plus ». Environ deux mois plus tard, j’avais 450 poulets et j’avais une ronde d’œufs un samedi, où je marchais jusqu’aux maisons des gens. C’était toutes des vieilles dames. . . « Entrez et prenez une tasse de thé ». Il me faudrait environ huit heures pour livrer six œufs.

Jeremy vit à la ferme depuis plusieurs années. Mais parce qu’il était occupé par la radiodiffusion, un fermier local, avec l’aide de Kaleb, a cultivé la terre.

Lorsque l’agriculteur a pris sa retraite, Jeremy a décidé d’intervenir. C’était en septembre 2019. L’année à venir serait connue comme les 12 pires mois pour les agriculteurs britanniques, avec des pluies torrentielles, des étés secs, le Brexit et Covid.

En raison de ses tâches agricoles, Kaleb ne savait pas grand-chose sur Jeremy. Il a déclaré : « Je ne regarde pas beaucoup la télévision. Je sors normalement jusqu’à dix heures, puis je rentre me coucher. J’ai entendu parler de lui parce que c’est une célébrité locale.

«Mais quand j’ai commencé à travailler là-bas, je n’ai pas réalisé que c’était sa ferme jusqu’à ce qu’il sorte un jour et je me suis dit:« D’accord? Il dit : « Qu’est-ce que tu fais ? « Eh bien, je pulvérise ». « Eh bien, je vis ici ».

En fait, le Qui veut gagner des millions ? L’hôte connaissait probablement le jeune homme qui passerait devant chez lui « trop vite ». À cela, Kaleb a insisté: « Je ne l’ai jamais fait, je faisais environ 5 km / h, mais il a beaucoup gémi à ce sujet. »

Ensuite, Jeremy a repris la gestion de la ferme et souhaitait vivement que Kaleb l’aide. Il admet qu’être impliqué dans la série lui a semblé un peu étrange au début. Il a dit : « J’ai pensé : ‘C’est étrange. Je suis agriculteur, de quoi s’agit-il ?’ »

Il y avait de l’appréhension, pas seulement à Chippy mais dans la communauté agricole, lorsque la nouvelle a été diffusée, Jeremy faisait une émission sur l’agriculture.

Kaleb a déclaré: « Je me dis: » Oh mon Dieu, j’espère que ce n’est pas comme une chose de type Grand Tour où tout va mal. «

« Je vais probablement aller au mulet »

Mais le programme s’est avéré être une lettre d’amour aux agriculteurs, mettant en vedette de beaux paysages, des animaux adorables et des personnages attachants.

Kaleb a déclaré : « Tout le monde à Chipping Norton adore ça. Jeremy est comme Marmite – vous l’aimez ou le détestez. Et même les gens qui ne l’aiment pas viennent vers moi et me disent : « En fait, ça a changé ma vision de lui », et ils l’aiment maintenant.

«Ils aiment tout le spectacle. Tout le monde a changé d’avis sur tout ce qu’il fait. Les agriculteurs adorent ça. Tout comme les abonnés d’Amazon Prime – lui attribuant cinq étoiles – tandis que sur le site Web du film IMDb, il obtient une note colossale de 9,3 sur dix.

Il a fait de Kaleb une star, en partie grâce à ses particularités. Les téléspectateurs étaient en colère lorsqu’il a révélé à Jeremy comment il essayait d’avoir autant de coiffures que possible en succession rapide – y compris une permanente, un nœud supérieur et de longues mèches fluides.

Kaleb a déclaré: « Mon père, bénissez-le, il n’a pas beaucoup de cheveux et je me dis: » OK, je n’aurai peut-être pas beaucoup de cheveux bientôt, alors je vais essayer toutes les coiffures avant de devenir chauve » . Quand j’arriverai à la fin, je dirai : « D’accord, je m’en tiendrai à celui que j’aime. » J’adore les cheveux bouclés.

Dans notre chat Zoom, il arbore des cheveux plus longs et a taquiné: «Ceci n’attend que le coiffeur le 28. J’ai une permanente de retour. Ensuite, j’irai probablement au mulet.

Kaleb a admis dans la série qu’il n’avait quitté Chippy qu’une seule fois – pour se rendre à Londres lors d’un voyage scolaire – et qu’il était resté dans l’autocar. Sa deuxième incursion dans la capitale était pour le spectacle, alors qu’il tentait de vendre les plantes de wasabi de Jeremy à des restaurants chics de la ville.

Il a déclaré : « J’avais peur d’aller à Londres. J’y ai conduit, mes paumes étaient moites. Je me promène dans Londres et je n’étais pas vraiment moi-même et j’essaie de parler à quelques locaux et ils passent juste devant moi.

« Je me dis ‘OK, peut-être ne refais plus ça’. Dans Chippy, je peux faire signe à n’importe qui et ils me répondent. C’est comme s’ils te connaissaient, ils sont tes meilleurs amis.

« A Londres, personne ne veut vous parler. Ils vous ignorent ou vous klaxonnent. »

Dans un discours passionné sur les Cotswolds, il a déclaré : « La campagne est le meilleur endroit où être dans ma préférence. J’aime les collines et les belles vues.

« Je suis assis sur un tracteur qui monte et descend le champ, et au lieu de regarder un bureau, je regarde les collines, le coucher du soleil, le lever du soleil – ce sont les choses qui restent dans votre tête toute l’année rond.

Assailli par les fans

« Vous vous asseyez, prenez un verre, regardez au loin et vous avez les collines. Vous allez, ‘C’est incroyable. Pourquoi voudrais-je changer cela ?’ »

Quand je signale que beaucoup de gens paieraient cher pour des vacances comme celles-là, il m’a répondu : « Je n’en ai pas qu’une semaine, j’en ai tout le temps.

Malgré sa nouvelle renommée, Kaleb ne quittera pas la ville de si tôt, car sa petite amie Taya, 23 ans, a donné naissance à leur fils Oscar en mars.

Il a déclaré: « Le jour de sa naissance, j’ai travaillé le dimanche, alors j’ai passé 36 heures à passer la nuit, puis je suis rentré à la maison, j’ai dormi deux heures et je suis retourné au travail à peu près, donc je n’ai pas vraiment arrêté . Mais mon autre moitié est tellement incroyable, elle est naturelle.

S’ils se marient, s’aventurera-t-il hors de Chippy pour le grand jour ou la lune de miel ? Aucune chance. Kaleb a déclaré qu’il l’aurait « dans une grange ou quelque chose comme ça », ajoutant: « Mettez des balles et vous aurez quelques verres ou quelque chose du genre. »

Mais pour célébrer son 23e anniversaire, il a fait un rare voyage dans son Cineworld local à Witney le week-end dernier, pour une projection nocturne de Fast & Furious 9. Mais lorsque les lumières se sont rallumées, Kaleb a dû se cacher dans les toilettes du cinéma après avoir été assailli par les fans. Alors sa renommée et ses 181 000 abonnés Instagram l’ont-ils maintenant changé ?

Kaleb dit que ça ne le dérangerait pas de continuer Je suis une célébrité[/caption]





Il a déclaré : « J’étais déjà assez célèbre à Chipping Norton. Les gens me connaissaient, je suis un agriculteur local. Je suis né là-bas, tout le monde connaît ma famille — ma mère est toiletteuse de chiens et mon père est menuisier.

« En marchant dans la rue, j’ai besoin de trois heures maintenant pour parler à tout le monde et être gentil. Je ne suis pas impoli et je passe juste devant. Je dois m’arrêter et leur parler. Instagram est devenu fou, ce qui est incroyable parce que mes DM sont pleins de gens qui demandent des conseils ou disent à quel point je suis bon.

Et lorsqu’on lui a demandé s’il y avait plus de télé-réalité, il a répondu : « Cela ne me dérangerait pas d’être une célébrité. Je pense que je serais assez bon pour ça. Je n’ai pas peur de beaucoup de choses. Encore moins Jérémy.