Je suis le “Nostradamus vivant” qui a prédit l’invasion de Covid et de Poutine – mes nouvelles prophéties sont de mauvaises nouvelles pour l’humanité

Un PROPHÈTE surnommé le “Nostradamus vivant” a émis des prédictions plus terrifiantes – y compris un avertissement sur une apocalypse zombie imminente.

Athos Salomé, 36 ans, affirme avoir déjà correctement prophétisé la pandémie de Covid, l’invasion de l’Ukraine et la mort de la reine.

Le Brésilien Athos Salomé, 36 ans, a mis en garde contre une terrifiante apocalypse zombie et une attaque terroriste de style 9/11 Crédit : @athos_salome/Instagram

Le Brésilien a été surnommé le “Nostradamus vivant” Crédit : Getty

Après sa précision psychique des dernières années, Athos a maintenant publié une nouvelle liste de prédictions – et il ne prévoit pas un avenir heureux.

Le clairvoyant brésilien affirme que ses visions l’ont frappé à l’improviste, avec l’une de ses prophéties avertissant que “la troisième guerre mondiale approche”.

Suivant les traces des célèbres devins Nostradamus et Baba Vanga, Athos prévient que ses dernières visions verront bientôt l’humanité submergée par des zombies vivants.

Il a écrit sa prophétie des morts-vivants en mars 2021, où il a déclaré : « De nombreuses têtes seront coupées, le sang et la torture psychologique seront particulièrement utilisés, laissant la population manipulée et vivant comme des zombies.

“Les troubles mentaux vont augmenter et des épidémies mentales se produiront au moment de la douleur et du chagrin, déséquilibrant l’esprit humain et déclenchant la dépression et la mort par suicide.

“Préparez-vous, car le nombre peut tripler et il n’y a pas que le virus qui va tuer.”

Une autre de ses prédictions met en garde contre un danger imminent pour une ville non précisée, qui verra des objets “tomber du ciel et il n’en restera rien”.

Il a ajouté que “ce sera l’avertissement que la guerre a commencé”, et anticipe avec effroi qu’une paire de “grands dirigeants” s’unira bientôt pour attaquer les États-Unis.

Il a averti que les dommages imminents seraient bien pires que les attentats terroristes du 11 septembre.

Athos, qui a découvert son talent pour la première fois à seulement 12 ans, a déclaré au Daily Star : “Les États-Unis seront trahis et envahis, ils planifient l’attaque depuis un certain temps et ce sera pire que l’attaque du 11 septembre 2001.

“La troisième guerre mondiale arrive. De nouvelles tragédies sont prévues pour 2023, mais il y a des épisodes pour 2024 ou même 2026.

“Je vois les mois de février, avril et juillet 2023 marqués par de nouveaux drames.”

Les prophéties influencées par la Bible du prédicteur apocalyptique l’ont également amené à prévoir qu’une nation “où l’impureté et l’arrogance mènent” sera bientôt inondée en raison du changement climatique.

“Des nuages ​​sombres vont s’accumuler dans le ciel, provoquant terreur et tension”, a-t-il poursuivi.

“Par une journée chaude, le temps deviendra sec, le vent se transformera en ouragan, couvrant les lunes, les étoiles et tout ce qui se trouve dans la constellation, faisant ressembler le jour à la nuit.

“Personne n’échappera à cet endroit, seuls ceux qui croient et ceux qui ont besoin de connaître la colère du Seigneur.

“Écoutez, priez et veillez, les rayons qui frapperont la terre seront puissants – ils pourront soulever l’océan une fois de plus et engloutir les précieuses terres de cet endroit.”

Malgré ses talents mystiques, Athos a eu besoin de l’aide d’un linguiste pour étayer ses prévisions.

Alors que ses visions avertissent souvent d’une catastrophe imminente, Athos a déclaré qu’il avait plutôt l’intention que ses prophéties soient utilisées pour le bien afin que les autorités aient le temps de réagir au danger imminent.

“Les prédictions sont faites comme un avertissement, pas pour désespérer la population”, a-t-il dit.

“Ce n’est pas une cause de désespoir, je préviens plutôt pour que les prédictions parviennent aux grands dirigeants et que quelque chose soit fait pour éviter le pire.”