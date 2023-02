Je suis le meilleur patron du monde – j’organise une tombola pour donner à mon personnel des bonus totalisant plus de 2,4 millions de livres sterling

La magnat des mines Gina Rinehart fête son anniversaire en grand – en donnant des millions à ses employés.

Certains mineurs chanceux pourraient décrocher de l’or alors que Gina récompense généreusement 60 000 £ à 41 employés pour sonner dans sa 69e année.

Gina Rinehart est la femme la plus riche d’Australie, elle vaut des milliards Crédit : Getty

L’héritière minière et présidente du groupe Hancock Prospecting prévoit de donner de l’argent pour son anniversaire Crédit : Reuters

Chacun des quelque 4 000 travailleurs de Hancock Prospecting a 1 % de chances de gagner un gros lot.

Les 41 prix en espèces représentent chacune des 41 années où elle a travaillé chez Hancock Prospecting, son incroyable succès exploitation minière entreprise.

Les employés ont déclaré qu’ils avaient été assurés que les prix seraient exempts d’impôt.

D’une valeur de 5 milliards de livres sterling et doublé AustralieLa femme la plus riche de Gina, Gina, a distribué 600 000 £ de bonus de Noël il y a moins de deux mois lors d’une tombola similaire.

Un gagnant du cadeau de Noël n’aurait travaillé dans l’entreprise que pendant trois mois.

Certains des noms tirés lors du dernier tirage au sort n’étaient pas là en personne, alors Gina aurait continué à dessiner des noms jusqu’à ce que quelqu’un dans la salle remporte un prix.

Une travailleuse anonyme a déclaré à The Financial Review : “C’était assez fou d’être dans la pièce, et elle n’arrêtait pas de dire que le prix était venu” après une mauvaise taxe “.”

La société minière de Gina aurait déclaré que les futures remises de prix seraient suspendues si le prix du minerai de fer tombait en dessous d’un “seuil très bas”.

Jusque-là, les « tombolas Rinehart » incroyablement lucratives auront lieu au moins deux fois par an, selon des sources.

De nombreux utilisateurs de médias sociaux ont loué les généreuses primes d’anniversaire.

Un utilisateur a déclaré: “Je dis depuis des années qu’elle est une bonne personne. Dans votre visage aux gens qui étaient méchants à son sujet.

“Merci, Gina, d’avoir donné aux gens la possibilité d’avancer dans la vie avec un peu d’aide lors de votre tombola d’anniversaire.”

Mais tout le monde n’était pas content – certains pensaient que les bonus n’étaient pas suffisants compte tenu de l’énorme valeur nette de Gina.

Un compte Twitter a déclaré: “Je ne pense pas que ce soit juste, distribuez-le également entre tous les employés!”

Un autre a ajouté: “Elle va probablement tout récupérer d’une manière ou d’une autre.”

La société d’extraction de minerai de fer du milliardaire, Roy Hill Mine, a réalisé un énorme bénéfice de 2 milliards de livres sterling l’année dernière.

Rinehart est la fille unique du magnat du minerai de fer Lang Hancock et a repris son entreprise après sa mort en 1992.

Une patronne australienne a envoyé gratuitement ses employés faire un voyage de deux semaines à Bali.

La patronne Katya Vakulenko a déclaré: “Je pense qu’il est important que les lieux de travail travaillent tous ensemble en équipe, à la fois pendant et en dehors des heures de travail.”

Le patron de la start-up britannique Ashley Jones a surpris toute son équipe avec un voyage de 7 000 £ à Ibiza et des billets pour Calvin Harris.

Et le voyage à Ibiza n’est pas le seul bonus insensé qu’Ashley a donné à ses employés – ils ont été bien traités pendant des mois.

Au cours des deux derniers mois, ils ont tous assisté au festival Parklife et sont allés voir Billie Eilish et Harry Styles ensemble.

Un autre patron a dépensé plus de 400 000 £ en vacances de luxe pour son équipe afin de récompenser leur travail acharné.

Mark Neilson, 35 ans, a déclaré qu’il espère que les vacances qu’il accorde motiveront ses employés à gagner plus d’argent pour son agence d’assurance-vie.

Le milliardaire aura 69 ans ce 9 février Crédit : Getty

Sa famille a fait fortune après que son père a découvert des gisements de minerai de fer en Australie occidentale Crédit : Getty – Contributeur