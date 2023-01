Je suis le meilleur patron du monde – j’ai déboursé 400 000 £ en vacances et en primes en espèces pour mon équipe, ça vaut chaque centime

UN HOMME D’AFFAIRES surnommé le “meilleur patron du monde” a dépensé plus de 400 000 £ pour offrir à son équipe des vacances de luxe.

Mark Neilson, 35 ans, dit qu’il préfère verser de l’argent pour récompenser un travail acharné plutôt que de le voir percevoir des intérêts sur un compte bancaire.

Mark Neilson a dépensé une fortune pour envoyer son personnel en vacances Crédit : Jam Press/@m.neilson

Mark, à droite, a récemment envoyé 50 personnes en Islande Crédit : Jam Press/@m.neilson

Mark dit qu’il est payant de récompenser le travail acharné Crédit : Jam Press/@m.neilson

Il dirige une agence d’assurance-vie prospère aux États-Unis Crédit : Jam Press/@m.neilson

Et il estime que cela sera payant à long terme car ses employés seront plus motivés et gagneront donc plus d’argent pour son agence d’assurance-vie.

Cette année seulement, Mark a déboursé 82 000 £ en envoyant 50 personnes en Islande, a offert à des dizaines de personnes un séjour cinq étoiles à Cancun et a distribué 62 000 £ en bonus en espèces.

L’associé principal de la compagnie d’assurance-vie AO a déclaré: «J’aime redonner et aider les gens à atteindre leurs objectifs.

“La réalité est que si je motive les gens à bien faire leur travail, ou s’il y a un concours qui les motive à gagner un peu plus d’argent, ils travaillent plus dur et restent.

“Je veux que les gens restent dix ans, pas dix mois. Cela m’aide.

« Et pas seulement d’un point de vue monétaire – c’est incroyablement gratifiant de voir les gens développer leur confiance et grandir.

“Mon truc préféré est de prendre des gens qui n’ont jamais eu de chance ou qui n’ont jamais eu l’occasion de gagner de l’argent et de leur montrer comment faire.

« C’est ce que quelqu’un a fait pour moi.

“J’ai grandi dans une caravane en Alaska et j’ai vécu avec ma mère dans l’Utah.

“J’ai travaillé si dur et je n’ai jamais gagné plus de 800 dollars par semaine jusqu’à ce que quelqu’un me montre comment gagner de l’argent.

« C’est ce que je veux montrer aux gens. C’est vraiment cool de voir les gens obtenir ce qu’ils veulent de la vie.

« C’est ce qui me garde jeune. Tu ne restes pas jeune si tu traînes avec des gens qui ont déjà tout fait.

Mark dit qu’il a grandi dans une famille pauvre et a passé une grande partie de son enfance à aider ses parents à joindre les deux bouts.

Il vivait entre l’Alaska – où son défunt père Jon travaillait comme pêcheur et vendait des feux d’artifice – et l’Utah, où sa mère Sherry travaillait à des petits boulots, notamment en tant qu’administratrice d’hôpital.

Au début de sa vie d’adulte, il a travaillé «très dur» dans divers emplois, notamment en tant que serveur et valet de chambre.

À 21 ans, il a postulé pour tous les emplois sur Craigslist, y compris celui de vente d’assurance-vie.

Il dit qu’il s’est lancé dans l’industrie comme un canard dans l’eau, décrochant à plusieurs reprises des ventes record qui l’ont vu gravir les échelons pour finalement former les dirigeants de l’entreprise à diriger leurs propres équipes.

Il y a environ cinq ans, il a abandonné la formation pour créer sa propre agence d’assurance au sein d’AO.

Ses recrues – y compris d’anciens médecins et femmes au foyer – travaillent à distance pour des commissions à travers les États-Unis.

Mark a cité trois qualités qui font un bon vendeur.

Il a déclaré : « Il faut être un peu motivé, mais je pense que les plus grandes qualités sont d’avoir une très bonne attitude, d’être coachable et de travailler dur.

« Nous pouvons vous aider à vous apprendre et à vous former sur le fonctionnement de l’assurance. Ce n’est pas sorcier, ce n’est rien de fou.

« Nous avons des systèmes, des scripts et des processus qui sont écrits par les meilleurs producteurs et les meilleures personnes de l’entreprise.

“Donc, tant que quelqu’un apporte son jeu A de manière cohérente, tout le monde peut réussir et gagner une tonne d’argent.”

L’année dernière, un patron généreux en Australie a envoyé son équipe de marketing en voyage tous frais payés à Bali.

Katya Vakulenko, au grand cœur, a déclaré que l’extravagance de deux semaines – y compris le yoga et la plongée avec tuba – visait à remonter le moral.

Un autre patron a offert à toute une équipe des vacances de 7 000 £ à Ibiza, y compris des billets pour Calvin Harris.

Et une employée heureuse a déclaré qu’elle avait le meilleur patron du monde après qu’elle et ses collègues aient tous reçu des cadeaux de créateurs pour Noël.