Un mannequin BRÉSILIEN qui vise à sculpter les plus grandes fesses naturelles du monde a révélé ce qu’il faut pour développer ses fessiers.

La mannequin de fitness Vanessa Ataides, 37 ans, a déclaré qu’elle commençait chaque journée à 4 heures du matin par une heure épuisante de squats, de soulevés de terre et de développé couché.

Vanessa Ataides, 37 ans, a pour mission de construire le plus grand fond naturel du monde Crédit : Flash info

Vanessa a récemment révélé les efforts choquants qu’elle déploie pour construire son butin. Crédit : Flash info

Le modèle déterminé ne s’arrête pas là car après cela, elle se lance dans une course éprouvante de 4 km et est de retour avant même que le reste du monde ne soit réveillé.

Elle dit que son régime strict signifie qu’elle est à moins de deux pouces d’atteindre son butin de rêve de 51,2 pouces – elle mesure actuellement 49,6 pouces.

Vanessa a déclaré : « Je rencontre des difficultés à l’entraînement, car je ressens beaucoup de douleurs dans le dos et les genoux. Cela peut être si intense que je ne sors pas du lit.

« Cela fait quatre ans que je n’ai pas passé une journée sans ressentir une quelconque douleur. Mais les exercices fonctionnent, car mes fesses ne cessent de grossir.

« Mon rêve est d’avoir une salle de sport à la maison pour pouvoir m’entraîner encore plus. J’ai travaillé dur pour obtenir ce que j’ai.

« Même si je souffre, je suis heureux comme ça. J’aime attirer l’attention sur moi. »

Même si elle aime l’attention que ses fesses attirent, Vanessa doit endurer quotidiennement les insultes de ceux qui n’approuvent pas ses fesses bombées.

Le mannequin, qui compte plus de 600 000 abonnés sur Instagram, a déclaré : « Je suis tout le temps insulté pour mes choix physiques, aussi bien dans la rue que sur les réseaux sociaux.

« Il est très difficile pour les gens de comprendre que tout le monde n’est pas pareil et que tout le monde a des goûts différents. »

Même si l’influenceuse vise à utiliser des méthodes naturelles pour ciseler ses joues, elle a avoué avoir utilisé des produits de comblement en PMMA pour rehausser ses fesses – en plus d’avoir ajouté des implants en silicone.

Vanessa a déclaré : « Je déteste l’hypocrisie. Je dis toujours la vérité, car je n’ai pas besoin de mentir pour que la société m’accepte.

« Je suis une femme complète et la seule personne qui doit penser que je suis belle, c’est moi. Je le fais pour moi et non pour la société. »

L’influenceuse a expliqué qu’elle hésitait à se soumettre à la procédure PMMA en raison d’effets secondaires possibles comme une inflammation chronique, un jaunissement de la peau et même des paupières bancales.

Elle a déclaré : « Je n’avais pas peur, mais il y a quelques semaines, j’ai commencé à avoir peur d’avoir des complications, car j’ai vu des amis retirer le produit.

« Je sais que chaque personne vivante réagit différemment, c’est pourquoi je demande chaque jour à Dieu de me protéger et de me donner la santé, mais je ne nie pas que si j’ai besoin d’investir davantage pour atteindre mon objectif, je le ferai !

« Et la peur ? J’ai une chose avec moi que je dis : si c’est la volonté de Dieu que j’atteigne mon objectif, je l’atteindrai quels que soient mes moyens. »

Elle a ensuite évoqué le début d’une nouvelle carrière de DJ et a déclaré : « J’ai toujours aimé la musique et comme je ne sais pas chanter, j’ai décidé de jouer. »

En plus de pousser son corps à ses limites, Vanessa est également stricte en ce qui concerne son apport alimentaire et a révélé qu’elle mange jusqu’à huit repas par jour.

Elle a expliqué que son régime à base de protéines l’aide à gagner du muscle et permet à son corps de récupérer plus rapidement après des séances de gym épuisantes.

Vanessa a déclaré : « Je veux le plus grand derrière naturel du monde. »

Le mannequin a dit qu’elle « adore attirer l’attention » sur elle Crédit : Flash info