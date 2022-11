Je suis le meilleur ami d’une mouette mais il est entré par effraction dans ma maison, a vomi partout et a brisé mes placages

Une FEMME qui prétend être la meilleure amie d’une mouette a été blessée après que l’oiseau a fait irruption dans sa maison.

Hayley Binnington, 41 ans, a vu son copain s’écraser dans son appartement du West Sussex avant de lui mordre le nez.

Hayley a surpris son copain s'écraser dans son appartement du West Sussex

Bernie a pris une bouchée de son nez, a brisé ses placages et a vomi

La femme affirme qu'elle est la meilleure amie de l'oiseau depuis 2020

Son meilleur ami mouette, Bernie, a ensuite “régurgité des crabes” sur le sol avant de renverser des ornements dans l’excitation de sentir les quartiers de pommes de terre d’un jour de Hayley.

La femme au chômage a essayé de mettre fin au chaos en ramassant la mouette – mais a été forcée de le jeter par la fenêtre après qu’il l’ait attaquée.

L’autoproclamée “nourrisseur d’animaux fous” a également brisé ses placages qu’elle a dû recoller.

“Parce qu’il était dans ma main, j’ai décidé de lui faire un câlin avant de le laisser partir, mais il m’a fait un bisou”, a ajouté Hayley.

“Je pense qu’il était ennuyé parce qu’il voulait [potato] coins.

“Il m’a mordu le nez, je l’ai jeté par la fenêtre et tout à coup, j’ai eu mon vernis dans la bouche ! Je me suis dit : ‘Oh non, qu’est-ce qui s’est passé ?’

“J’ai dû prendre rendez-vous chez le dentiste, mais j’ai de la superglue pour essayer de la recoller.

“Il m’a vraiment, vraiment fait mal au nez. J’ai une coupure. Je dois continuer à mettre de la crème et m’assurer qu’il est bien nettoyé.

“Il a coupé tout le chemin d’un côté, en dessous et à l’intérieur du nez, ainsi qu’au milieu et de l’autre côté. Donc, j’ai cette coupure sur le nez. Tout est croûteux et sanglant.

“Je vais bien cependant, ça passera.”

Malgré l’attaque inattendue, Bernie est immédiatement retourné à la fenêtre de l’appartement du sixième étage.

Hayley est devenue la meilleure amie de la mouette en 2020 et affirme que le couple a une relation affectueuse de prise de main – malgré une amende de 150 £ par son directeur d’immeuble pour avoir nourri des oiseaux.

Hayley a ajouté: “Je suis son ami. Je pense qu’il prétend être mon ami parce qu’il veut de la nourriture – mais je pense qu’il m’aime vraiment.

“C’était pendant les années covid, et tout le monde était à l’intérieur, alors il est devenu une sorte de nouveau meilleur ami.

“C’est l’une des seules personnes que je vois vraiment. Je le vois tous les jours et je vois ma mère une fois par mois.

“J’ai récupéré les plumes qu’il laisse sur le rebord de la fenêtre et je vais en faire un attrape-rêves.”

Hayley a partagé la vidéo de Bernie devenant fou sur TikTok qui a gagné plus de 2 millions de vues.

Dans les milliers de commentaires, un utilisateur a déclaré: “C’est une relation tellement incroyable que vous entretenez avec lui. Il est impertinent et j’adore ça.”

Un deuxième a dit: “Quel fou rire. Vilain Bernie haha.”

Un troisième fan de la mouette espiègle a écrit: “La façon dont vous lui parlez me dit tout ce que je dois savoir sur Bernie et son style de vie chaotique.”

Cependant, certains ont suggéré que Hayley devrait être plus prudente lorsqu’elle tient une mouette sauvage, ce qui pourrait lui causer des blessures encore plus graves.

L’un d’eux a dit: “A quoi vous attendiez-vous? Il est une mouette, pas un chat de compagnie!”

Un autre a écrit: “Vous ne le prenez pas comme ça – la prochaine fois, essayez de mettre ses ailes sur son corps, puis de le tenir avec les ailes à côté de son corps.”