Je suis le médecin le plus tatoué du monde – j’ai toujours la même réaction stupide mais je m’en fiche

Le médecin le plus tatoué du monde dit qu’elle a toujours la même réaction stupide – mais elle s’en fiche.

Le Dr Sarah Gray, 33 ans, d’Australie, veut changer l’opinion publique sur les tatouages ​​après avoir été jugée par son apparence alors qu’elle travaillait comme registraire de services orthopédiques.

Dr Sarah Gray est un mannequin de 33 ans et un registraire de service orthopédique Crédit : Instagram

Elle veut défier les perceptions du public autour des tatouages Crédit : Instagram

Sarah a passé plus de 300 heures à se faire tatouer tout en conservant son rôle de registraire de chirurgien orthopédique Crédit : Instagram

Elle croit que ceux qui la renvoient ont l’esprit obscurci par le jugement

L’ancienne gagnante de Miss Ink Australia pense qu’un changement est en train de se produire et que les gens sont plus tolérants, mais veut réitérer le message qu’elle n’est pas définie par son art corporel.

Sarah dit qu’il est de plus en plus courant que les personnes occupant des postes professionnels affichent des tatouages ​​et espère que son apparence extérieure ne modifiera pas la façon dont elle est perçue.

Elle a déclaré au Daily Star : “Les tatouages ​​ne font pas de vous une mauvaise personne et toute personne qui pense que c’est juste une représentation de ses préjugés inconscients, pas de qui je suis en tant que personne.”

À 16 ans, Sarah a obtenu son premier tatouage et est devenue fascinée par l’industrie, portant aujourd’hui plus de 300 heures d’encre.

Pour représenter les moments importants et les significations de sa vie, elle a commencé à collectionner des pièces d’artistes.

Désireuse de contester l’idée que quelqu’un pourrait juger ses compétences sur la couleur de sa peau, dit-elle là-bas

Sarah a déclaré: «J’ai souvent des gens qui me contactent en disant qu’ils avaient trop peur de postuler à un emploi X ou de poursuivre une carrière X par peur d’être jugés, mais ont décidé d’y aller quand même après m’avoir trouvé. C’est une chose assez étonnante.

“Si je peux encourager une personne à rester fidèle à elle-même en n’ayant pas peur du jugement, je continuerai à documenter mon parcours.”

Malgré son travail de jour très respectable, elle s’est habituée à ce que les vendeurs et le personnel du restaurant l’ignorent.

Dans un moment frustrant, elle achetait une paire de chaussures de créateurs, trois vendeurs l’ont totalement renvoyée.

Sarah a déclaré: “Ils ont tous servi d’abord d’autres clients et n’ont même pas établi de contact visuel avec moi.

“J’ai attendu poliment pendant des lustres et j’ai finalement abandonné et je suis parti. Ils se sont retirés d’une vente et j’ai économisé 1 000 $, donc je suppose que c’est un bonus.”

Dans un autre exemple choquant, elle et son mari sont allés dîner sur la Gold Coast australienne et la direction du restaurant leur a dit qu’il y avait une politique de “pas de tatouage visible”.

Le médecin souhaite que davantage de personnes se joignent à elle pour célébrer la diversité et l’expression créative de soi, car “nous ne sommes pas nés pour être des moutons”, dit-elle.

Elle est reconnaissante que l’industrie médicale n’ait jamais eu de problème avec son apparence.

Sarah a expliqué : « Je travaille dans une industrie conservatrice, mais le monde évolue et accepte mieux les autres, comme il se doit.

«Ils ont laissé mon éthique de travail et ma compassion pour les autres parler d’elles-mêmes. Ceux dont le jugement est obscurci par mon apparence, je ne voudrais pas travailler avec eux de toute façon. C’est leur perte, pas la mienne.”