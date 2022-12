Je suis le ‘Living Nostradamus’ qui a prédit Covid et la finale de la Coupe du monde – mes prophéties pour 2023 sont de mauvaises nouvelles pour l’humanité

Un médium autoproclamé surnommé “The Living Nostradamus” qui se vantait d’avoir prédit Covid et la finale de la Coupe du monde a lancé sa dernière série de prophéties pour 2023.

Athos Salomé, 36 ans, du Brésil, s’est vanté de l’exactitude de ses futurs pouvoirs de regard – affirmant avoir également prédit l’invasion de l’Ukraine et la mort de la reine.

Athos Salomé croit savoir ce que l’humanité doit craindre en 2023 Crédit : Felipe Assis

Athos a été surnommé le ‘Living Nostradamus’ comme le 16e sen Crédit : Getty

Il a été comparé à Nostradamus, le célèbre 16e voyant dont les prophéties cryptiques ont souvent été créditées de prédire correctement l’avenir.

L’astrologue mystique a écrit 6 338 prophéties, y compris quand, où et comment notre monde finira dramatiquement.

Ses prédictions continuent d’être ratissées dans le but de faire briller ce que l’avenir nous réserve.

Mais il semble qu’Athos cherche à lui donner du fil à retordre dans les années 2020.

Il a déclaré à The Sun Online que l’année prochaine, il y aura de l’espoir, de la morosité et du surnaturel dans l’avenir de l’humanité.

LA NOUVELLE PANDÉMIE

Le monde vient tout juste de se remettre de Covid – sommes-nous prêts pour une nouvelle pandémie ? Crédit : Getty

La première prédiction d’Athos est qu’il y a une nouvelle pandémie mortelle prête à paralyser le monde qui se cache juste sous la surface de la glace en Antarctique.

Des recherches scientifiques récentes sur des virus mortels ensevelis dans la glace ont renforcé ses convictions, notamment la découverte d’un “virus zombie” vieux de près de 50 000 ans immergé dans le pergélisol sibérien.

En novembre, des recherches françaises ont découvert l’ancien virus record, qui était toujours vivant et capable de se répliquer.

Et en 2021, une équipe de chercheurs de l’Ohio State University a également fait une découverte terrifiante de 28 virus inconnus dormant dans les glaciers tibétains.

Au fur et à mesure que la glace fondra, de plus en plus de ces virus gelés fondront et se réveilleront, exposant potentiellement l’humanité à de nouvelles menaces alarmantes pour la santé publique.

Cependant, Athos pense que la nouvelle pandémie mortelle proviendra des calottes glaciaires de l’Antarctique.

Du pôle Sud à la domination mondiale, il affirme que “cela va balayer le monde et la lutte contre ce nouveau virus prendra plus de temps qu’on ne peut l’imaginer”.

Il a averti : “Si ce nouveau virus n’est pas maîtrisé, la souffrance, les dommages mentaux et matériels proliféreront la mort et ce virus sera connu comme la plus grande faucheuse de l’histoire”.

UN REMÈDE COVID

Athos pense qu’un remède Covid pourrait être découvert à base de… algues Crédit : Getty

Et pour sa deuxième prophétie, il se décrit lui-même comme un voyant qui a également prédit une clairvoyance imminente pour Covid-19.

Athos a affirmé que les fondements de ce nouveau médicament seront en réalité tirés d’une forme sur les algues.

Le médium a étayé ses affirmations en disant que de nombreux nutriments peuvent être trouvés dans la plante verte visqueuse, citant des “experts”.

Athos a déclaré à The Sun Online : “Nous pouvons trouver, dans les algues, différents types de nutriments produits à partir de la présence d’azote et de potassium.

“Ils contiennent des minéraux, des vitamines, dont le C, qui a déjà été associé à une amélioration cardiovasculaire.”

“Comme nous le savons déjà, l’infection par le SRAS-CoV-2 peut provoquer des [consequences]”, dit Athos.

Les utilisations médicinales des algues riches en minéraux ont été largement observées, mais son application au traitement du coronavirus est une idée bien plus nouvelle.

Et il a encouragé les scientifiques du monde à reprendre sa théorie pour aider à réaliser sa prophétie.

PORTAILS D’UN AUTRE MONDE

Des portails vers un autre monde pourraient-ils vraiment se profiler à l’horizon pour l’humanité ? Crédit : Getty

Loin des virus, le soi-disant prophète a jeté son dévolu sur des phénomènes plus surnaturels et surnaturels.

Il croit qu’il y a des vérités plus compliquées à trouver enfouies profondément dans la zone 51 du Nevada – la base militaire américaine top secrète.

La région éloignée a été le point de départ de théories bizarres concernant les ovnis et les extraterrestres depuis la guerre froide.

Pourtant, Athos prévoit plus que des théories et des spéculations sans fondement derrière les sites mystérieux.

Il a étrangement affirmé que la zone 51 cache en fait un tunnel profond, qui devrait ouvrir en 2023.

Ce tunnel, prétend-il, sera le portail vers un autre monde.

Cette ouverture, dit-il, permettrait aux gens de voyager à travers les dimensions de l’espace et du temps.

“Cet accès est ce que tout le monde veut jouer au dieu ou aux dieux.

“Cela peut sembler une réalité impossible, mais elle est utilisée et travaillée à travers les sciences occultes”, a déclaré Athos à The Sun Online.

Les sciences occultes sont des croyances et des pratiques qui se situent en dehors de la religion et de la science, y compris le surnaturel et la magie.

Il affirme : “Les grands esprits de notre terre essaient de contacter une autre dimension, la sagesse des esprits brillants peut attirer et découvrir des choses qui échappent à l’imaginable”.

Il relie cette prédiction aux explorations technologiques actuelles, y compris la poursuite par Zuckerberg des technologies de développement du métaverse et de Musk dans sa propre “zone 59”.

Tout ce qui est caché, Athos prédit que ce sera “si puissant” qu’il pourrait changer la vie telle que nous la connaissons.