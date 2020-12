I’m A Celebrity star Kiosk Kev a rendu hommage à la mort du célèbre cameraman de l’émission Troy Gordon.

Kev, de son vrai nom Mark Herlaar, s’est rendu sur Instagram lundi pour partager ses condoléances au membre de longue date du personnel.

Troy travaillait comme opérateur d’éclairage et de caméra sur l’émission de télé-réalité ITV depuis 2017 et avait noué des amitiés étroites avec ses collègues.

Troy n’a pas pu travailler sur la série de cette année car il a déménagé au Pays de Galles en raison de la pandémie de coronavirus.

Il a écrit: « Hommage à un grand homme TROY.

«Le frère de RIP a adoré votre entreprise et l’amitié était formidable de vous connaître et de travailler avec vous.

Mark a partagé des clichés de lui-même et de son collègue sur son Instagram.

Sur une photo, Troy sourit et fait un signe de pouce en l’air, tandis que dans un autre kiosque grincheux, Kev pose à côté de lui.

Troy a commencé à travailler dans l’industrie en 1985, sous sa propre entreprise TRG Vision.







En plus de travailler dans les coulisses de la version britannique et allemande de I’m A Celeb, Troy a participé à certaines des meilleures émissions de téléréalité d’Australie, notamment Australian Survivor en 2016 et 2017 et Married at First Sight.

Le caméraman a connu une carrière très réussie avant de mourir tristement.

