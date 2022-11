Je suis le fils d’Oussama Ben Laden – il m’a fait tirer des AK47, voulait que je sois un terroriste, puis a testé des armes chimiques sur mes chiens

IL était le fils choisi d’Oussama ben Laden – l’héritier oint du chef de guerre d’Al-Qaïda au milieu des pics afghans accidentés.

Au cours d’une enfance fracturée à Tora Bora, les animaux de compagnie bien-aimés d’Omar Ben Laden ont été utilisés pour tester des armes chimiques et il a appris à tirer avec un fusil d’assaut AK-47 dans des camps d’entraînement terroristes.

Le fils d’Oussama ben Laden, Omar, a raconté comment son père lui avait fait tirer des AK47 et voulait qu’il soit un terroriste

Omar est maintenant un peintre dont le travail se vend jusqu’à 8 500 £ pièce

Enfant, les animaux de compagnie bien-aimés d’Omar ont été utilisés pour tester des armes chimiques Crédit : collecter

« Je l’ai vu », dit-il à propos des horribles expériences chimiques menées par l’homme de main de son père.

« Ils l’ont essayé sur mes chiens et je n’étais pas content.

“J’essaie juste d’oublier tous les mauvais moments autant que possible. C’est très difficile. Vous souffrez tout le temps.

Omar, 41 ans, qui a tourné le dos à son père djihadiste imbibé de sang avant le 11 septembre, se considère comme “une autre victime”.

Aujourd’hui, ses yeux clignotant d’émotion, il dessine habilement une chaîne de montagnes déchiquetée sur toile avec un couteau à palette dans des huiles bleu vif.

“Mon sujet préféré est la montagne après avoir vécu cinq ans en Afghanistan”, me dit-il en peignant.

“Ils me donnent un sentiment de sécurité, comme si j’étais intouchable.”

Regarder Omar peindre est sa femme, mentor et confidente Zaina ben Laden – une arrière-grand-mère qui, lorsqu’elle était connue sous le nom de Jane Felix-Browne, était conseillère paroissiale à Moulton, Cheshire.

Zaina, 67 ans, mariée six fois, qui décrit Omar comme “mon âme sœur”, me dit qu’il souffre de “très mauvais traumatismes, de stress et d’attaques de panique”.

Le tourment d’Omar à propos de son père – Zaina pense qu’il a souffert du SSPT après le 11 septembre – l’a amené à consulter des thérapeutes et à se faire prescrire des médicaments.

Zaina a dit un jour : « Omar aime et déteste Oussama en même temps. Il l’aime parce qu’il est son père mais déteste ce qu’il a fait.

Omar a quitté l’Afghanistan en avril 2001, cinq mois seulement avant qu’Al-Qaïda n’écrase des avions de ligne sur les tours jumelles de New York, tuant près de 3 000 personnes.

Se remémorant sa dernière conversation avec son père, il a révélé : “J’ai dit au revoir et il m’a dit au revoir.

“J’en avais assez de ce monde. Il n’était pas content que je parte.”

Ils ne parleraient plus jamais. Omar était au Qatar le 2 mai 2011 lorsqu’il a appris que les Navy Seals américains avaient assassiné son père dans un refuge au Pakistan.

Il n’a versé aucune larme pour son père tué.

Il a reconnu le cadavre de son frère Khalid à partir de photos sur Internet du complexe pris d’assaut dans la ville d’Abbottabad.

Les sourcils froncés, Omar a révélé : « Je pensais que tout était fini et que je n’allais plus souffrir.

“Et je me suis trompé, car les gens me jugent encore aujourd’hui.”

Il aurait aimé un enterrement, pour clôturer.

Le récit officiel des États-Unis est que le corps de Ben Laden a été enterré en mer depuis le super porte-avions USS Carl Vinson dans les 24 heures suivant sa mort.

Omar est dubitatif, ajoutant : « Il aurait été bien mieux d’enterrer mon père et de savoir où se trouve son corps.

“Mais ils ne nous ont pas laissé cette chance.

« Je ne sais pas ce qu’ils lui ont fait. Ils disent qu’ils l’ont jeté dans l’océan mais je ne le crois pas.

“Je pense qu’ils ont emmené son corps en Amérique, pour que les gens le voient.”

OMBRE MENACANTE

L’œuvre d’Omar, qu’il vend jusqu’à 8 500 £ pièce, est une thérapie – car l’ombre menaçante de son père plane toujours sur lui.

Quatrième fils aîné de Ben Laden, Omar est né en Arabie saoudite de 6 pieds 4 pouces à la première épouse de Ben Laden, Najwa, en mars 1981.

En 1991, Ben Laden a été banni d’Arabie saoudite pour ses diatribes anti-américaines après avoir formé al-Qaïda pour combattre l’Union soviétique en Afghanistan en 1988.

La famille a déménagé au Soudan, en Afrique du Nord, où de nombreux combattants djihadistes de Ben Laden travaillaient dans ses entreprises agricoles et de construction de routes.

Omar – qui s’est vu refuser l’entrée en Grande-Bretagne – me montre sa peinture vivante de la récolte de tournesol de son père bordée de hautes montagnes au Soudan.

Les États-Unis ont accusé Ben Laden Senior de diriger des camps d’entraînement terroristes au Soudan, où les autorités lui ont demandé de partir.

En mai 1996, il était de retour dans les montagnes de Tora Bora en Afghanistan, choisissant Omar, 15 ans, pour l’accompagner.

L’adolescent est devenu son garçon de thé, vivant dans des huttes glaciales et avec de maigres rations. Il a ensuite été rejoint par sa mère et ses frères et sœurs.

“J’étais en Afghanistan pendant cinq ans”, a-t-il déclaré. Omar a appris à tirer avec un fusil Kalachnikov et à conduire un char russe, mais il a été dégoûté lorsque les fanatiques ont commencé à tuer ses animaux de compagnie pour tester des armes chimiques.

Il se souvient un jour : « Mon père ne m’a jamais demandé de rejoindre al-Qaïda, mais il m’a dit que j’étais le fils choisi pour poursuivre son travail.

“Il a été déçu quand j’ai dit que je n’étais pas fait pour cette vie.”

Lorsqu’on lui demande aujourd’hui pourquoi il pense que son père l’a choisi comme héritier, il me dit : “Je ne sais pas, peut-être parce que j’étais plus intelligent, c’est pourquoi je suis en vie aujourd’hui.”

Je parle à Omar dans son studio dans une villa de randonnée au Qatar, où lui et Zaina – qui vivent en Normandie, en France – font une courte pause.

Il a une ressemblance frappante avec son infâme père, avec un nez long et large, mais ses yeux n’ont pas l’éclat sinistre du chef de guerre d’Al-Qaïda.

Omar et Zaina ont assisté mardi au dernier match de groupe de la Coupe du monde du Qatar contre les Pays-Bas, une expérience qu’il a qualifiée d'”incroyable”.

Il me dit que son père aimait aussi le sport, bien qu’il mentionne des rumeurs selon lesquelles Ben Laden Senior était un fan d’Arsenal : “Je ne l’ai jamais entendu dire qu’il aimait cette équipe ou cette équipe.”

Omar soutient la tenue de la Coupe du monde au Qatar, déclarant : « Les Arabes sont aussi humains. Le Qatar est l’un des plus grands pays du Moyen-Orient.

“Ils devraient avoir le droit d’inviter le reste du monde à célébrer la Coupe du monde ici.”

À première vue, le fils du terroriste le plus tristement célèbre de l’histoire et l’ancien conseiller de la paroisse du Cheshire de 25 ans son aîné forment un couple étrange.

VISA BRITANNIQUE

Pourtant, ils semblent joyeux en compagnie l’un de l’autre, Omar lui faisant une sérénade avec Queen’s Love Of My Life pendant que nous parlons.

Zaina, une artiste accomplie aussi, est une mère de trois enfants qui a travaillé dans le design d’intérieur pour les avions légers et plus tard pour le Citizens Advice Bureau après avoir obtenu un diplôme en psychologie.

L’arrière-grand-mère de trois enfants dit : “Mes garçons adorent Omar.”

Elle l’a rencontré alors qu’elle faisait de l’équitation près de la Grande Pyramide, à Gizeh, en Égypte, en 2007 et ils se sont mariés peu de temps après.

En 2010, ils ont tenté d’avoir un enfant ensemble par FIV, mais la mère porteuse britannique a fait une fausse couche à dix semaines.

Aujourd’hui, le couple rénove des appartements dans un immeuble vieux de 500 ans en Normandie pour en faire des locations de vacances. Ils envisagent également d’ouvrir un restaurant.

Jadis endoctriné par son père anti-américain, Omar raffole désormais des films McDonald’s, Kentucky Fried Chicken et Clint Eastwood.

Anglophile, il rêve de rendre visite à la famille de Zaina en Grande-Bretagne.

Après la mort de la reine, il a rendu un hommage vidéo sur Tik Tok, en disant: “J’aimais la reine.

“Les gens vont et viennent et elle était toujours là. Le roi Charles est très gentil et accueillant envers les Arabes et les habitants du Golfe, en particulier.”

Il y a deux ans, Omar s’est vu refuser l’entrée en Grande-Bretagne après l’arrivée du couple en ferry à Portsmouth.

Il a déclaré: «Quand j’ai mis le pied sur le sol anglais, ils nous ont immédiatement emmenés dans la salle d’interrogatoire pendant de nombreuses heures.

“Mais ils étaient très gentils et très respectueux.”

Le couple a été renvoyé en France lorsqu’il a été constaté que les papiers d’Omar n’étaient pas en règle. Il demande maintenant un visa britannique.

Il espère que cette interview l’aidera à vendre des tableaux. Après notre conversation, son paysage de Tora Bora est terminé — et signé OBL avec panache.

Lorsqu’on lui demande si son nom de famille infâme l’a aidé à vendre ses œuvres, Omar ajoute : « Mon nom m’a beaucoup aidé.

“C’est très connu dans le monde entier.”

Enfin, je lui demande s’il aime toujours son père, et il répond : “La famille sera toujours la famille, quoi qu’il arrive.”

Omar se considère comme “une autre victime” de son père 1 crédit

Il a tourné le dos à Oussama avant les attentats terroristes du 11 septembre Crédit : Getty