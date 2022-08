Je suis le dernier propriétaire de ma rue… Je me bats depuis 16 ans avec le conseil, je n’en peux plus

LE dernier propriétaire vivant dans une rue autrement déserte a finalement décidé d’abandonner sa maison après 16 ans.

Carl Harris a refusé de quitter sa propriété après que le conseil du comté de Birmingham a acheté toutes les autres maisons de la rue.

Carl Harris a finalement accepté de quitter sa maison de plus de 30 ans – après que le conseil a acheté toutes les autres propriétés de la rue

L’avenue Gildas à Kings Norton est devenue une “ zone interdite ” après que les maisons ont été fermées avant que les bulldozers n’emménagent

Mais après plus d’une décennie de querelles juridiques, Carl, 65 ans, s’est mis d’accord sur le prix de sa maison de quatre lits à Gildas Avenue, Kings Norton.

Cela signifie que les autorités peuvent raser la route et construire 117 propriétés pour le logement social.

Carl avait refusé de déménager jusqu’à ce qu’on lui offre le bon prix pour sa propre maison. Cette semaine, le conseil l’a exhorté à accepter 275 000 £.

Cependant, il est toujours furieux – et dit qu’il se sent trompé.

“C’est de la fumée et des miroirs”, a-t-il déclaré au Local Democracy Reporting Service de la BBC.

« Ils ne veulent pas augmenter la valeur de la maison, mais gagnent de l’argent d’autres façons, ce qui donne l’impression que c’est une bonne affaire. Mais ce n’est pas du tout une bonne affaire. »

L’ancien chauffeur de bus pense que jusqu’à quatre maisons seront construites sur son seul terrain.

“C’est un soulagement de voir la lumière au bout du tunnel”, a-t-il déclaré.

« Cependant, cette option est la meilleure d’un mauvais lot.

“J’ai parlé à un avocat la semaine dernière et il a dit que je pouvais aller au tribunal et que je pouvais gagner, mais si cela n’allait pas en ma faveur, je perdrais les frais que j’ai déjà payés, donc environ 20 000 £ être parti.

« Les coûts augmentent. Ce serait génial si je gagnais au tribunal, mais si je perdais, je n’ai ni maison ni argent.

Carl a maintenant jusqu’à juste après Noël pour trouver une nouvelle maison, un délai qu’il a qualifié de “ridicule”.

Il n’est pas autorisé à acheter une maison au conseil et n’a pas pu jusqu’à présent trouver une propriété convenable dans le même quartier.

L’année dernière, l’avenue Gildas a été qualifiée de “zone interdite” alors que le taux de criminalité montait en flèche. Carl dit que sa maison a été cambriolée à trois reprises depuis 2018, une fois par des ouvriers du conseil qui pensaient que la propriété appartenait à l’autorité locale.

La plupart des voisins de Carl ont déménagé il y a plus de trois ans. Certaines zones du domaine ont déjà été démolies pour faire place au nouveau développement, tandis que d’autres propriétés sont abandonnées.

Un porte-parole du conseil a déclaré: «L’avocat de M. Harris a confirmé le jeudi 11 août qu’il acceptait la dernière offre du conseil d’acheter volontairement sa propriété.

“Ils ont également confirmé que M. Harris retirerait son objection au bon de commande obligatoire.

“En ce qui concerne la question de l’entrée forcée dans sa propriété et des dommages à la porte et au cadre, le conseil était au courant du problème à l’époque et des mesures ont été prises pour remédier à la situation avec l’accord de M. Harris.”