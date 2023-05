Je suis le dernier membre survivant de ma famille. C’est un chagrin différent de celui que j’ai jamais connu

Cette chronique à la première personne est rédigée par le Dr Brian Goldman, animateur de l’émission White Coat, Black Art de CBC Radio. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions.

Le jour de la Pâque, je me suis tenu à ma synagogue avec d’autres fidèles pour participer au service de Yizkor. Yizkor est un mot hébreu qui signifie « peut [God] souviens-toi. » C’est un service de prière que nous récitons quatre fois par an à la mémoire d’êtres chers décédés.

J’assiste aux services de Yizkor depuis la mort de mon père en 2013 et de ma mère en 2014. Au cours des années qui ont suivi, j’ai surtout essayé et échoué à évoquer le chagrin d’un fils à la perte de ses parents.

Cette Pâque, les choses étaient différentes. Ma sœur, Joanne Orliffe, est décédée en janvier. Et alors que je récitais une prière séparée pour chacun d’eux, je commençai à sangloter de façon incontrôlable.

Je suis le dernier membre survivant de ma famille d’origine. J’ai toujours ma compagne, Tamara, et nos enfants, Kaille et Alex. Nous nous sommes rapprochés tous les quatre depuis la mort de ma sœur et j’ai bénéficié au-delà des mots de leur amour et de leur soutien émotionnel.

De gauche à droite, Orliffe, le Dr Goldman et sa partenaire, Tamara. (Soumis par le Dr Brian Goldman)

Pourtant, je suis le seul qui reste de la famille dans laquelle j’ai grandi. Et il y a quelque chose dans cette expérience qui m’a donné l’espace pour me connecter avec mon chagrin.

Anderson Cooper en parle sur son podcast Tout ce qu’il y a avec Anderson Cooper. Son père est décédé d’une crise cardiaque en 1978 et son frère s’est suicidé en 1988. Sa mère, Gloria Vanderbilt, est décédée en 2019 à l’âge de 95 ans.

« Elle était la dernière personne de la petite famille dans laquelle j’ai grandi », a déclaré Cooper dans le premier épisode du podcast. « La dernière personne qui connaissait les mêmes histoires que moi et avait les mêmes souvenirs. Maintenant, je suis le seul. Je me sens comme un gardien de phare sur une île déserte. »

La mort d’un frère ou d’une sœur peut entraîner ce que l’on appelle un « deuil privé de ses droits ». C’est le genre de chagrin qui n’est pas reconnu par la société moderne. – Dr Brian Goldman

Depuis la mort de Joanne, j’ai moi aussi éprouvé cet étrange sentiment de vide. C’est une expérience de deuil dont les gens parlent rarement. Il y a une attente pour survivre à vos parents et un vocabulaire réconfortant pour l’accompagner.

La mort d’un frère ou d’une sœur peut entraîner ce que l’on appelle un « deuil privé de ses droits ». C’est le genre de chagrin qui n’est pas reconnu par la société moderne. Le manque de soutien pendant le processus de deuil peut prolonger la douleur et l’isolement du deuil.

La relation que l’on entretient avec ses frères et sœurs est l’une des plus longues relations qu’une personne aura probablement avec qui que ce soit. Un frère ou une sœur est un ami, un rival, un confident et un témoin des débuts de sa vie familiale.

Dès mon plus jeune âge, j’étais fière de ma grande sœur. Je me souviens d’avoir assisté à une pièce de théâtre à l’école dans laquelle Joanne avait un rôle principal. J’ai interrompu l’attention du public et la pièce en me levant et en criant : « C’est ma sœur !

Au camp d’été une année, j’ai marché sur un nid de guêpes et j’ai été piqué par dix d’entre eux. J’ai été emmené à l’infirmerie du camp pour me faire soigner et Joanne était là pour s’assurer que j’allais bien.

Orliffe, à gauche, avec son frère, le Dr Goldman, le jour de son mariage. (Soumis par le Dr Brian Goldman)

Ayant grandi dans le nord de Toronto, Joanne et moi avons eu notre part de petites disputes. Mais au moment où nous étions adultes, nous avons rafistolé les choses. J’avais du mal à me faire des amis et j’enviais le talent de Joanne pour entretenir des amitiés. Son habileté verbale prodigieuse et sa mémoire des noms ont conduit à de longues et réfléchies conversations avec des amis qui ont duré des heures.

Lorsque nos parents sont devenus âgés, Joanne et moi sommes devenus leurs soignants. Nous nous sommes rapprochés en partageant les tâches de soignant et encore plus en tant que co-exécuteurs de leurs successions. À travers les souvenirs, nous avons validé les rires et la douleur de l’autre.

Manteau Blanc Art Noir26:30Aider le soignant à se rétablir

Manteau Blanc Art Noir26:30Fardeau et soulagement des soignants

Puis, en 2018, Joanne a reçu un diagnostic de démence précoce. Elle a développé une aphasie, une anomalie des centres de la parole et du langage du cerveau. Elle avait du mal à comprendre ce que ses médecins et moi disions. Bien qu’elle puisse parler couramment – des mots et de longues phrases – la plupart de ce qu’elle disait n’avait aucun sens. Souvent, elle était frustrée quand je ne la comprenais pas.

La démence a progressé rapidement et Joanne a passé les 13 derniers mois de sa vie dans un établissement de soins de longue durée. Je suis devenu le mandataire et le soignant de Joanne. Au cours de ces derniers mois, il est devenu de plus en plus difficile pour Joanne et moi de partager des souvenirs. J’ai essayé vaillamment de devenir la « Joanne Whisperer » et j’ai réussi à deviner ce qu’elle essayait de dire.

Il y eut de brefs moments de clarté cristalline. Dans sa chambre au foyer de soins de longue durée, j’avais accroché un portrait de ma sœur et moi quand elle avait huit ans et moi cinq. Elle regardait souvent cette photo pendant de longues périodes.

Brian, cinq ans, avec sa sœur de huit ans, Joanne. (Soumis par le Dr Brian Goldman)

Un jour, environ trois semaines avant sa mort, j’ai enlevé la photo du mur et je l’ai rapprochée d’elle pour qu’elle puisse mieux voir.

Elle l’a regardé pendant quelques bonnes minutes avant de prononcer des mots dont je me souviens encore qu’elle l’ait dit.

« J’ai toujours été fière », a-t-elle déclaré. Je savais qu’elle essayait de dire qu’elle était toujours fière de moi. J’ai pleuré des larmes de joie en la serrant dans mes bras. Malgré ses problèmes d’élocution et cognitifs, je pouvais me réjouir du fait que Joanne était toujours là.

Et maintenant, elle ne l’est plus.

Depuis sa mort, j’ai fait plusieurs choses pour me connecter à mon chagrin. L’une est de dire Kaddish pour ma sœur. C’est une prière qui fait partie du service Yizkor. Les personnes en deuil le récitent également trois fois par jour pendant la première année suivant le décès d’un membre de la famille, puis chaque année par la suite à l’anniversaire du décès.

J’ai également communiqué avec les amis les plus anciens et les plus profonds de ma sœur afin que nous puissions partager des souvenirs d’elle.

Et ce portrait d’enfance de Joanne et moi est maintenant accroché au mur de ma maison. Et chaque fois que je la regarde, je me sens fière d’elle.