Je suis le chef d’établissement le plus strict de Grande-Bretagne – voici mes conseils pour garder les enfants coquins sous contrôle

La “directrice d’école la plus stricte” de Grande-Bretagne a partagé ses meilleurs conseils pour garder les enfants coquins sous contrôle.

Katharine Birbalsingh, 48 ans, est la fondatrice et la directrice de la Michaela Community School à Wembley – une école diversifiée dans l’un des quartiers les plus défavorisés de Londres.

Katherine Birbalsingh a donné ses conseils d’expert à d’autres enseignants sur Twitter Crédit : Twitter/@Miss_Snuffy

L’école très performante a été créée en 2014 par Birbalsingh en tant que directrice et a souvent été décrite comme “l’école la plus stricte de Grande-Bretagne”.

Au cours de l’été, l’académie de l’ouest de Londres a vu 98% de ses étudiants obtenir 4+ (C) ou plus lors des GCSE de la semaine dernière.

Et la meilleure directrice a maintenant partagé ses conseils d’expert sur les réseaux sociaux après qu’un abonné ait demandé des conseils à un jeune enseignant sur la façon de prendre le contrôle d’une salle de classe.

Partageant sur Twitter, où elle compte près de 100 000 abonnés, Birbalsingh a donné quatre conseils clés aux enseignants qui retournent en classe.

Son premier conseil est de “Voulez dire ce que vous dites, dites ce que vous voulez dire. Suivez toujours”.

Alors que son deuxième a abordé le bien-être des enfants en disant aux enseignants de “leur montrer que vous les aimez” et de “sourire et rire avec eux”.

Troisièmement, le célèbre chef a conseillé de “suer les petites choses” et de s’assurer qu’un avertissement a été donné avant toute punition sérieuse.

Son dernier conseil pour se coucher avant 22h est simple et efficace et pourrait profiter non seulement aux enseignants mais à tous les adultes qui travaillent.

Après que l’école a publié ses derniers résultats GCSE, la directrice a clarifié sa position sur la rigueur en disant: “Un exemple de l’erreur que nous commettons en pensant” strict et en autorité “est la même chose que” l’autoritarisme “.

“Strict est immergé dans l’amour des normes élevées, ne permettant pas aux enfants de se laisser tomber.

“L’adulte doit être en position d’autorité pour diriger. Sinon, c’est le chaos.”

Birbalsingh est né à Auckland, en Nouvelle-Zélande, mais a étudié à l’Université d’Oxford.

Après avoir obtenu son diplôme, elle a continué à enseigner dans des écoles du sud de Londres avant de fonder l’école secondaire mixte Michaela Community en 2014.

Outre sa renommée en tant que directrice, Katharine est également l’auteur de deux livres, Singleholic (2009) et To Miss with Love (2011).

Et en octobre 2021, elle est nommée présidente de la commission mobilité sociale.