Je suis le « chauffeur de camion le plus sexy du monde » – je gagne 60 000 £ par an mais je ne travaille que SIX MOIS

L’autoproclamée conductrice de camion la plus sexy du monde a révélé qu’elle gagnait 60 000 £ en travaillant seulement six mois par an.

Ashlea, de Perth, en Australie, s’est rendue sur TikTok pour expliquer sa carrière inhabituelle qui la voit prendre des départs précoces et des quarts de travail exténuants de 12 heures.

Ashlea a été surnommée la conductrice de camion la plus sexy du monde

La native d'Australie-Occidentale dit qu'elle vit sa «vie de rêve»

Travaillant comme chauffeur fly-in fly-out (FIFO) dans les mines de Pilbara dans l’ouest de l’Australie éloignée, son horaire de travail est de 14 jours intensifs suivis de 14 jours de congé.

Lorsqu’elle est au compteur, elle se lève à 4h du matin pour passer la majeure partie de sa journée à transporter des gravats et des marchandises lourdes, mais pendant ses deux semaines de pause, elle adore voyager et se faire plaisir.

Et elle le peut certainement avec son salaire de 120 000 dollars australiens, soit environ 60 000 livres sterling.

Malgré son travail, Ashlea ne correspond pas au stéréotype souvent injuste des camionneurs, ses réseaux sociaux révélant son style glamour et sa passion pour le fitness.

Dans un clip TikTok, elle a déclaré: « J’ai une vie formidable.

« Je fais une liste de deux et deux, donc chaque mois, j’ai deux semaines de congé, ce qui me donne beaucoup de temps pour faire des choses vraiment géniales.

« Je me fais une priorité dans ma vie de faire de la merde super cool.

« Je vais toujours à des événements, je fais toujours la fête, je voyage toujours, je mange toujours au restaurant, je fais tout ce que j’aime faire. »

Elle a ajouté que le fait qu’elle n’ait pas d’enfants et qu’elle soit « célibataire par choix » l’aidait à vivre sa vie selon ses propres conditions.

Cependant, elle n’a pas toujours eu une telle affaire.

Quand elle a commencé comme « verte » (ou conductrice stagiaire), elle gagnait environ 18 £ de l’heure, mais cela est maintenant passé à 29 £.

Elle a également tous ses vols, son hébergement et ses repas payés pendant son travail et reçoit des primes chaque année.

Les commentateurs ont été étonnés par son style de vie unique.

L’un d’eux a écrit: « Wow, je suis sage-femme et nous sommes loin de ça – je pourrais changer. »

Un autre a déclaré: « Vous m’inspirez sérieusement.

« Je voulais travailler dans le secteur minier depuis que je suis petit, mais je ne l’ai pas fait parce que je pensais que c’était réservé aux hommes. »

Travaillant deux semaines, deux semaines de congé, elle gagne toujours 60 000 £ par an

Pendant son temps libre, elle aime voyager et manger au restaurant