Je suis le chauffeur de camion le plus âgé de Grande-Bretagne, je travaille 5 jours par semaine et j’ai parcouru 3,5 millions de kilomètres. Les gens sont choqués quand je révèle mon âge

BRIAN Wilson pourrait être l’affiche de la campagne de Rishi Sunak pour remettre les plus de 50 ans au travail.

Chauffeur de camion le plus âgé de Grande-Bretagne, il aura 91 ans dans deux mois, mais il travaille toujours cinq jours par semaine comme chauffeur de camion.

Brian Wilson, 91 ans, n’a pas l’intention de ralentir malgré ses 91 ans dans deux mois Crédit : Arthur Edwards / Le Soleil

Brian conduit des poids lourds depuis 70 ans Crédit : Arthur Edwards / Le Soleil

Brian conduit souvent vers le nord du Pays de Galles et Newcastle – des allers-retours de près de 300 miles Crédit : Arthur Edwards / Le Soleil

Brian, qui conduit des poids lourds depuis 70 ans, a passé le mois dernier son examen médical annuel pour continuer à rouler pendant une autre année.

Et la semaine dernière, le gouvernement a annoncé que les retraités devraient retourner au travail pour aider les finances en difficulté du pays.

Les critiques de l’idée disent que cela pourrait fonctionner pour les pousseurs de stylo ou toute personne pouvant travailler à un bureau. Mais pour les travailleurs effectuant des travaux physiques, il serait impossible de continuer à dépasser l’âge de la retraite.

Ainsi, The Sun a envoyé deux de nos plus hauts responsables dans le Yorkshire pour passer une journée sur la route avec le plus ancien camionneur de Grande-Bretagne.

L’âge total des trois anciens camionneurs sur notre photo ci-dessus est de 237 ans – Brian a 90 ans, notre légendaire photographe royal Arthur Edwards a 82 ans et j’ai 65 ans.

Mais étonnamment, le camion diesel MAN de 25 ans à côté duquel nous nous trouvons sera le premier à prendre sa retraite.

Brian remplace son camion – qui a parcouru plus de 300 000 milles – par un modèle plus récent parce qu’il ne peut pas suivre son horaire de travail chargé.

Lorsque nous sommes arrivés au dépôt de transport de Sheffield où Brian garde son camion, il s’était déjà rendu à Doncaster pour livrer dix tonnes de bobines d’acier qui seront éventuellement utilisées sur les plates-formes pétrolières de la mer du Nord.

Le vif Brian peut toujours sauter sur la remorque du camion sans aucune aide pour attacher une bâche avec une corde.

Brian déclare : « J’adore mon travail et je n’ai jamais pensé à prendre ma retraite. Quand mon examen médical est arrivé en décembre, je n’étais pas inquiet, je savais que j’allais réussir.

« Le gouvernement veut que les seniors reprennent le travail et pourquoi pas ? Je connais beaucoup de gens qui disent qu’ils s’ennuient à ne rien faire.

« Ce n’est pas un problème pour moi. L’attente du prochain voyage me fait sortir du lit le matin.

« La retraite m’ennuierait au bout de quelques mois. “Qu’est ce que je ferais? Un peu de jardinage ou de shopping ? Vos week-ends sont pour les loisirs ».

Brian, un fan de Sheffield United, n’a cessé de jouer au cricket qu’à 60 ans après être sorti de sa retraite à 54 ans pour brandir à nouveau la batte pour son club local.

Il ajoute : « Je dirais que continuez à travailler si vous le pouvez. Monter et descendre dans le camion me permet de rester en forme.

« Dans l’état actuel des choses, j’aurais du mal si je devais vivre de ma pension. Le coût de la vie est choquant.

« Les prix sont hors de proportion. Je devrais réduire beaucoup pour payer toutes ces grosses factures qui arrivent pour l’électricité et le gaz.

« Je suis tellement content de travailler parce que je n’avais pas les moyens de les payer. Cela va paralyser beaucoup de gens. »

L’épouse de Brian depuis 67 ans, Mavis, 89 ans, fait ses comptes Crédit : Arthur Edwards / Le Soleil

Le couple a quatre fils âgés de 64 à 56 ans Crédit : Arthur Edwards / Le Soleil

La plupart des semaines, il parcourra près de 1 000 milles en faisant au moins deux voyages dans le Lancashire et en enchaînant une journée de 12 heures en faisant trois chutes à Birmingham, ainsi que des trajets locaux.

Il se rend également souvent au nord du Pays de Galles et à Newcastle – des allers-retours de près de 300 miles.

Pas de sangles à cliquet ou de rideaux latéraux à la mode ici. Il protège son chargement à l’ancienne.

Il a un GPS mais ne l’utilise pas et deux carnets de cartes dans le taxi auxquels il ne se réfère jamais.

Après 70 ans au volant, parcourant plus de 3,5 millions de miles, il connaît par cœur les routes de Grande-Bretagne.

Ils sont tous stockés dans son cerveau, ce qui, selon Brian, fait partie de la raison pour laquelle il reste jeune.

Brian est étonné par le prix du diesel.

Lorsqu’il a commencé à conduire des camions en 1953, un gallon coûtait moins de deux shillings, soit moins de 10 pence en argent d’aujourd’hui.

Brian a appris à conduire des camions et des véhicules blindés à l’âge de 18 ans dans le Royal Regiment of Horse Guards basé près de Hanovre en Allemagne.

À la fin de son service national, il a conduit des camions-citernes pour Esso pendant huit ans, livrant de l’essence et de la paraffine à des fermes situées dans un rayon de 20 milles de Sheffield.

Et en 1960, il a rejoint l’entreprise de transport de son père Edward – lorsque la facture de diesel pour deux camions n’était que de 45 £ par mois.

Maintient Brian jeune

Aujourd’hui, cela peut parfois coûter à Brian près de 2 000 £ par mois rien que pour le diesel. Les pneus coûtent 300 £ chacun et toutes les huit semaines, son camion doit être entretenu à 400 £ par fois.

L’épouse de Brian depuis 67 ans, Mavis, 89 ans, fait ses comptes. Le couple a quatre fils âgés de 64 à 56 ans.

Il dit : « Si quelqu’un m’avait dit quand j’ai commencé à conduire que le diesel coûterait huit livres le gallon, je ne l’aurais jamais cru. Il ne reste plus beaucoup de profit, mais je vais continuer aussi longtemps que je le pourrai.

Lorsque Brian a commencé à faire du camionnage, il conduisait un Leyland Octopus à huit roues sur de longues distances transportant de l’acier jusqu’aux quais de Liverpool et ramenant du sucre de l’usine de Tate & Lyle.

Il dit: «C’était bien avant les autoroutes et la vitesse maximale que vous pouviez parcourir dans un huit-roues était de 20 milles à l’heure.

“Dans un quatre-roues, vous étiez autorisé à faire 30 mph. Les camionneurs d’aujourd’hui ne savent pas qu’ils sont nés. Ils restent assis neuf heures par jour et n’ont même pas besoin de changer de vitesse.

«Parfois, j’avais un chargement de pelles et de fourches de Spear & Jackson et je devais les retirer vous-même.

« Ensuite, vous deviez jeter dix tonnes de sucre à la main – 700 sacs pesant 28 livres et vous deviez les jeter à nouveau à l’autre bout. C’était un cauchemar mais ça m’a permis de rester en forme.

« Si le camion tombait en panne, vous deviez le réparer vous-même. Une fois, je suis allé en Écosse et un pneu a éclaté à Carlisle.

“J’ai dû mettre la roue de secours sur moi-même et j’ai dû faire le tour de l’Ecosse en priant pour ne pas avoir une autre crevaison.”

Après 70 ans au volant, parcourant plus de 3,5 millions de miles, Brian connaît par cœur les routes de Grande-Bretagne Crédit : Arthur Edwards / Le Soleil

Brian n’a eu qu’une seule période d’arrêt de travail et c’était il y a 50 ans, lorsqu’il a failli être tué.

Il raconte : « Je livrais à Birmingham et ils m’ont chargé de barres d’acier de 15 pieds de long et de huit pouces de diamètre.

« Les chaînes se sont détachées et les barres ont commencé à rouler. J’ai plongé du camion, vers l’avant du véhicule.

« J’aurais été foutu si j’étais tombé du camion et que les barres d’acier étaient passées sur moi.

“Prendre ce plongeon m’a sauvé la vie. Ils m’ont emmené à l’hôpital et ont bandé ma jambe droite qui était gravement coupée mais ils n’ont même pas regardé mon autre jambe.

«Je suis monté dans le camion et je suis retourné à Sheffield. Mon pied gauche était cassé mais je ne le savais pas. Ça faisait un mal de chien à chaque fois que j’appuyais sur l’embrayage. J’ai été en arrêt de travail pendant sept semaines.

Brian ajoute : « Je pensais que la circulation était mauvaise dans les années 1970, mais c’est bien pire maintenant.

“Les routes sont beaucoup plus sûres maintenant, mais il y a plus de conducteurs idiots dessus.”

Brian livre de l’acier pour un seul client – Central Wire Industries à Rotherham.

Andrew Jebb, directeur de la logistique de l’entreprise, déclare : « L’enthousiasme de Brian pour le travail est incroyable. Cela se voit sur son visage et il est si fiable. Il ne montre aucun signe de ralentissement.