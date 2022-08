Je suis le casse-cou le plus gros du monde – je me suis cassé les bras et les côtes en effectuant des plongées mortelles terrifiantes mais cela ne m’arrêtera pas

AVEC une taille presque aussi grande que son intrépidité – et une liste brutale de blessures pour le prouver – c’est le casse-cou le plus gros du monde.

Connu uniquement sous le nom de La Mascotte, ou The Mascot en anglais, le mystérieux trentenaire s’est tourné vers le saut extrême il y a plus de 15 ans – et a acquis la réputation d’être le plus grand et le plus courageux du lot.

Le dernier clip de La Mascotte d’un parc aquatique français est devenu viral Crédit : Instagram

Le plongeur plus grand que nature veut montrer que les grands peuvent faire de grandes choses Crédit : Instagram

Le Français dit que les sports extrêmes sont sa “passion” Crédit : fourni

“Je fais ça parce que je suis grand et je veux montrer que les gens qui sont grands peuvent aussi faire de grandes choses”, a-t-il déclaré à The Sun Online.

La Mascotte, qui s’appelle la-mascotte94 sur Instagram, a commencé à publier des vidéos de ses plongées folles il y a deux ans et travaille avec une équipe de quatre personnes, à qui il attribue son récent succès.

“Mon ami qui s’appelle @acrobat94 en ligne m’a appris à plonger. Il fait beaucoup de vidéos extrêmes et nous espérons devenir de grands noms ensemble.”

Le accro à l’adrénaline plus grand que nature, qui vit à Paris, a déclaré qu’il parcourait les parcs à thème aquatiques à travers la France à la recherche des plus grands toboggans et se catapultait dessus, effectuant souvent des retournements et des virages avant de tomber dans l’eau.

“Je veux montrer ce que les grandes personnes peuvent faire”, a-t-il déclaré, ajoutant que les sports extrêmes étaient sa passion.

“Pour mon prochain saut, il aura lieu en bas de la Tour Eiffel.

“Je vais sauter du pont au pied de la Tour Eiffel et dans le [River] Sienne. Je vais faire quelques flips et terminer par un Death Dive.”

Un plongeon de la mort, c’est quand vous sautez en position ventrale mais qu’au dernier moment, attrapez vos pieds et atterrissez en boule sur le ventre.

L’amie et casse-cou de La Mascotte, qui porte son nom Instagram @cass.officiel, a déclaré qu’elle était fière de ce que fait son copain.

“Il pousse les autres à faire de même. Les gens qui sont gros ou un peu plus gros que la population normale, il les pousse à dépasser leurs limites, à briser leurs peurs et à être actifs.”

Mais la notoriété de La Mascotte a un prix.

Il s’est cassé les côtes, les pieds, les bras et un genou, sans parler de tout son corps meurtri à plusieurs reprises.

Le dernier saut de l’ancien étudiant ingénieur au parc aquatique Frenzy de Torreilles, qui est devenu viral, a laissé un côté de son corps couvert de contusions rouges et marbrées, qu’il a partagées sur ses comptes de réseaux sociaux.

“Ma prochaine étape est de continuer à faire ce que je fais, d’avoir plus d’abonnés et potentiellement d’obtenir des offres de marque pour l’avenir. Toujours plus haut, toujours plus gros”, a-t-il déclaré.

“C’est enfin agréable d’avoir quelqu’un qui me reconnaisse pour ce que je fais et c’est agréable d’avoir le soutien des gens et le soutien en général.”

L’artiste acrobate aquatique illusoire – qui ne veut pas révéler sa véritable identité – a déclaré avoir choisi son nom parce que “les mascottes sont toujours grosses et ne montrent pas leur visage”.

Le mois dernier, le casse-cou grassouillet a grimpé sur le toit d’un grand toboggan au parc aquatique Frenzy et a sauté sous les yeux d’une foule nombreuse.

Des images montrent le jeune Parisien levant les mains pour rallier une foule qui l’encourage alors qu’il saute et glisse sur le toboggan en plastique et est envoyé planer dans les airs avant d’atterrir à quelques mètres du bord de la piscine.

Ce qui semble être des images GoPro montre La Mascotte complètement étirée et les bras agités alors qu’il est catapulté dans les airs.

Quelques instants plus tard, il atterrit lourdement, créant une éclaboussure toute-puissante dans son sillage.

Selon le journal français L’Indépendant, le parc aquatique a organisé un concours de sauts d’obstacles sponsorisé par Red Bull.

La Mascotte a été l’une des rares à sauter sur le toboggan rénové, qui a fait peau neuve pour un coût de 6 millions d’euros, selon la publication.

Le clip est maintenant devenu viral et la version éditée contient les légendes “Papa prend bien le divorce…”

Ce n’est pas la première fois que le mystérieux casse-cou impressionne les foules avec ses talents de plongeur hilarants.

D’autres enregistrements sont apparus le montrant en train de tomber d’un pont suspendu à 36 pieds dans les airs dans ce qui ressemble à un lac, selon son compte Instagram.

Un autre le montre en train de labourer le même toboggan aquatique, mais cette fois à partir de la bonne position de départ.

Il s’allonge sur le ventre alors qu’il descend le toboggan et frappe l’eau sur le côté.

Un autre clip le montre en train de faire un saut en tandem.

La Mascotte n’hésite pas à montrer ses blessures Crédit : fourni

Le dernier saut de La Mascotte lui a laissé des bleus sanglants Crédit : fourni