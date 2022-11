Je suis le candidat le plus «influent» d’une célébrité révélé – gagnant jusqu’à 6 000 £ pour CHAQUE publication Instagram

La nouvelle génération de camarades de camp de la jungle de I’M A Celebrity gagne déjà de l’argent grâce aux publications Instagram sponsorisées – avec une étoile gagnant jusqu’à 6 000 £ par téléchargement.

Les anciennes élèves de Love Island, Olivia Attwood, 31 ans, peuvent profiter des frais énormes grâce aux promotions d’images pour ses près de deux millions de followers, ce qui fait d’elle la star la plus «influente» Down Under.

Olivia Attwood a été saluée comme la “compagnon de camp la plus influente de I’m A Celebrity”[/caption]

Les anciens de Love Island, 31 ans, peuvent gagner jusqu’à 6 000 £ par publication promotionnelle sur Instagram[/caption]

La société AskGamblers.com a expliqué au Sun comment l’étonnante star de télé-réalité devenue présentatrice de documentaires est la candidate la mieux rémunérée de cette année, je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! alignez-vous et gagnez déjà jusqu’à 5 626 £ par publication sponsorisée.

Ces publications payantes ont inclus des collaborations avec Fairy Liquid, Wrigleys Extra gum et Bondi Sands tan

Olivia compte le plus grand nombre de followers de tous les concurrents et s’est également associée à des marques telles que I Saw It First et In The Style pour améliorer sa présence sur les réseaux sociaux.

Cela ne fera qu’augmenter après son passage dans la jungle.

Récemment, la star d’Olivia Meets Her Match a avoué qu’elle avait déboursé des milliers de livres de traitements glamour pour la préparer pour I’m A Celeb.

Elle a déclaré: «J’ai fait des sourcils, de la teinture et du laminage, mon tatouage de blush pour les lèvres a été rehaussé, donc on dirait que j’ai un peu de rouge à lèvres! C’est devenu un peu trop rouge au soleil mais ça va, c’est mieux que rien !

Elle a poursuivi: “J’ai fait du botox et un soin du visage et c’est tout. J’ai aussi coupé mes cheveux de trois pouces, ce n’est pas court, c’est toujours long, juste pour le rendre un peu plus maniable.

“Je me coupe les ongles courts et carrés, ce qui n’est pas mon préféré, c’est vraiment étrange, mais oui, juste pour pouvoir utiliser mes mains pour faire quelque chose d’utile au lieu de me casser un ongle.”





Pendant ce temps, Boy George s’est révélé être sur ses talons en tant que deuxième concurrent le plus rémunérateur sur Instagram sur I’m a Celebrity.

Le chanteur du Culture Club a le deuxième plus grand nombre de followers sur Instagram avec 634 000, ce qui lui permet de gagner un potentiel de 2 731 £ par publication sponsorisée.

En troisième position, DJ Chris Moyles peut gagner jusqu’à 1 833 £ par publication sponsorisée, ce qui en fait la troisième star la plus rémunératrice sur Instagram de la nouvelle série.

L’ancienne star de Radio 1 compte 370 000 abonnés Instagram.

Un porte-parole d’AskGamblers.com nous a dit : “Des millions de téléspectateurs se connecteront chaque jour pour regarder la série à succès d’ITV, suggérant que les candidats peuvent s’attendre à gagner un nombre encore plus élevé d’abonnés sur les réseaux sociaux, ce qui augmentera à son tour les opportunités et l’influence”. pour la star en dehors de la saison de la jungle.

“Ces résultats offrent également un aperçu fascinant de la célébrité qui peut être couronnée roi ou reine de la jungle si ces nombres d’adeptes se traduisent par des votes.”

Ceux-ci ont inclus des collaborations avec la marque de bronzage Bondi Sands[/caption]

TVI

Le chanteur Boy George est sur les talons d’Olivia en termes de revenus Instagram[/caption]

