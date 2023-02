Je suis la vraie Catherine Cawood de Happy Valley à la télévision, j’ai accueilli des petits-enfants et cela a changé ma vie d’une manière qui m’a choqué

LE dernier épisode de la dernière série de la série à succès Happy Valley était un truc puissant – alors que la flic vétéran Catherine Cawood affrontait le tueur Tommy Lee Royce.

Mais alors que le Sgt Cawood, joué par Sarah Lancashire, faisait un discours à Royce à propos de son «prince» d’un petit-fils Ryan, un groupe de téléspectateurs applaudissait plus fort que la plupart.

Le dernier épisode de la dernière série du drame à succès Happy Valley était un truc puissant

La flic vétéran Catherine Cawood a fait face au tueur Tommy Lee Royce

La trilogie dramatique de la BBC, qui a conclu sa troisième diffusion dimanche, a vu la féroce matriarche Cawood élever Ryan d’un bébé après que sa fille, qui a été violée par le psychopathe Tommy, se soit suicidée.

Et les grand-mères guerrières, qui ont mis leur vie entre parenthèses pour élever leurs petits-enfants comme le sergent au franc-parler de Happy Valley, forment un groupe en pleine croissance.

Plus de 162 000 enfants en Angleterre et au Pays de Galles vivent en famille d’accueil – avec une famille qui n’est pas leurs parents. C’est plus du double des quelque 75 000 enfants placés en famille d’accueil.

Mais contrairement aux parents nourriciers, les aidants familiaux n’ont pas automatiquement droit à une aide financière, même si 45 % d’entre eux doivent quitter leur emploi pour s’occuper de leurs petits-enfants.

Alors que l’adoption confère des droits parentaux qui reflètent ceux des parents biologiques, les aidants familiaux ne bénéficient d’aucun congé parental ni d’une rémunération pour les aider dans les premiers mois de l’installation d’un enfant.

Dans une récente enquête menée par l’association caritative Kinship, 59% des membres ont déclaré qu’ils ne mettraient pas de chauffage cet hiver, 40% sautaient des repas ou utilisaient des banques alimentaires et sept sur dix avaient pillé leurs économies ou leurs pensions pour payer leurs factures. .

La semaine dernière, les ministres ont annoncé un programme de 9 millions de livres sterling de formation et de soutien émotionnel pour les aidants familiaux. Mais l’association caritative Kinship – dont la campagne Value Our Love exige des paiements conformes aux parents adoptifs pour les aidants familiaux et des droits accrus – insiste sur le fait qu’il en faut plus.

La directrice générale de Kinship, le Dr Lucy Peake, a déclaré: «Il y a des« grand-mères guerrières »à chaque porte d’école, qui se mobilisent pour offrir aux enfants qu’elles aiment un foyer sûr et aimant et les tenir à l’écart du système de soins.

“Mais nous avons besoin de toute urgence que le gouvernement égalise le soutien entre les familles de parenté et les familles d’accueil et d’adoption.”

Ici, deux mamies guerrières racontent leurs expériences.

‘ C’est dur de faire le deuil de votre enfant quand ses enfants sont tristes ‘

MUM-of-two Wendy a élevé ses deux petits-enfants, maintenant âgés de 16 et 11 ans, depuis qu’ils sont bébés, à la suite des luttes personnelles de leur mère et de sa mort éventuelle. Wendy, 69 ans, d’Eastbourne, East Sussex, qui était veuve en juillet dernier, déclare :

« J’étais comptable dans un travail bien rémunéré et je venais de m’asseoir à mon bureau, un jour à 8h30, une assistante sociale m’a appelé pour me dire qu’il y avait une crise et que si je ne venais pas tout de suite récupérer mon Callum, petit-fils de 17 mois, allait être pris en charge parce que sa mère se débattait et ne se sentait pas bien.

Maman de deux enfants, Wendy a élevé ses deux petits-enfants, maintenant âgés de 16 et 11 ans, depuis qu'ils sont bébés

Wendy révèle 'A Happy Valley, Catherine réussit à garder son emploi. Mais on m'a dit que si je prenais Callum, je devrais arrêter de travailler immédiatement'

«À 10 heures du matin, j’avais récupéré Callum et toutes ses affaires – et j’étais devenu un soignant de la famille.

« À Happy Valley, Catherine parvient à conserver son emploi. Mais on m’a dit que si je prenais Callum, je devrais arrêter de travailler immédiatement.

« Parce que vous aimez vos petits-enfants, vous ne pensez pas tout de suite aux implications financières, mais du coup avec mon mari, nous étions passés d’un double revenu et de quatre vacances par an à trois d’entre vous vivant avec un seul revenu.

«J’ai reçu une petite allocation pour aider avec les biberons, les couches et la nourriture pour bébé de Callum, et tout le reste de l’attirail dont vous avez besoin pour un enfant, mais c’était beaucoup moins que ce qu’une famille d’accueil recevrait.

“Quelques années plus tard, ma petite-fille Willow est née et ma fille était toujours incapable de s’occuper d’elle, alors je l’ai ramenée de l’hôpital à la maison.

Pêcher avec grand-père

« J’ai dû utiliser mes économies et ma pension de travail pour payer les frais juridiques pour garder les enfants, car l’aide juridique n’était pas disponible, et l’avenir que mon mari et moi avions prévu a été abandonné.

«Nous avions déménagé dans un bungalow de deux chambres et j’avais hâte d’avoir une retraite tranquille et de flâner dans le jardin.

“Mais tout à coup, c’était des nuits blanches et des couches et nous avons dû construire une extension car un garçon et une fille ne peuvent pas partager leur chambre.

« Bien sûr, il y a des moments joyeux. La meilleure chose à propos de les élever a été de voir toutes leurs réalisations.

“Callum s’est qualifié en tant qu’arbitre et Willow a participé aux championnats nationaux de roller-hockey l’année dernière et concourt dans tout le pays.

Elle ajoute 'La vie est méconnaissable maintenant. Je ne peux même pas m'offrir de petites friandises comme une glace pour les enfants'

“Vous partez sans rien pour payer les activités, mais vous vous en fichez – vous êtes tellement heureux qu’ils soient heureux.

“Et même si j’ai raté le fait d’être un grand-parent par opposition à une” figure parentale “, cela signifie que vous voyez tous les jalons comme le premier sourire, la première dent, les premiers pas.

“Les premières scènes de Happy Valley, lorsque Catherine est en deuil après la mort de sa fille Becky, étaient incroyablement émouvantes.

“J’ai aussi perdu ma fille, relativement récemment, et c’est vraiment difficile quand vous faites le deuil de votre enfant tout en faisant face au chagrin de ses enfants et en essayant de garder tout aussi normal que possible pour eux.

“Nous avons parlé de leur histoire de vie et, pour être honnête, je leur fais aussi prendre conscience que si vous ne faites pas les bons choix de vie, il y a des conséquences.

“Malheureusement, nous avons perdu mon mari Len, très soudainement en juillet dernier, ce qui a été dévastateur pour nous tous. Il avait 74 ans.

« Callum, maintenant âgé de 16 ans, a perdu son copain de football. Ils étaient des fans de longue date du Leyton Orient FC et y allaient chaque semaine. Callum est également allé pêcher avec grand-père, il se sent donc très perdu – et Willow est également dévastée.

«Avec Len parti, je compte sur ma pension d’État et j’ai à peu près réussi à faire face, mais les choses ont empiré avec la crise du coût de la vie et je me demande où tout cela va se terminer.

« La vie est méconnaissable maintenant. Je ne peux même pas me permettre de petites gâteries comme une glace pour les enfants parce que je dois budgétiser chaque centime.

“J’aime les enfants plus que tout, mais les parents-aidants ne devraient pas être dans cette situation désespérée.

« Les familles d’accueil reçoivent une allocation, et tout ce dont l’enfant a besoin est acheté. Même les vacances, les soins de relève et l’argent de poche pour les plus âgés sont pris en charge par les autorités locales.

« Nous avons besoin de la même allocation financière automatique. Nous gardons les familles ensemble plutôt que de laisser les enfants être pris en charge.

“Nous n’avons pas seulement besoin d’un soutien financier, mais émotionnel”

JACKIE CARTWRIGHT, 68 ans, et son mari Norman, 68 ans, vivent à Newcastle et ont élevé des petits-enfants jumeaux, Liam et Mollie, aujourd’hui âgés de 23 ans. Elle dit :

“En décembre 2000, j’ai reçu un appel des services sociaux disant que nos petits-enfants jumeaux de cinq mois seraient séparés et placés à moins que je ne les accueille.

Jackie et son mari ont élevé des petits-enfants jumeaux Liam et Mollie, maintenant âgés de 23 ans

« J’avais déjà fait beaucoup de baby-sitting et d’aide, au point que cela affectait mon travail à l’université locale. Mais je venais de passer des examens pour obtenir une promotion. Alors pendant quatre semaines j’ai essayé de jongler avec les deux.

«Je dormais sur le canapé tous les soirs, avec les jumeaux dans des paniers de Moïse sur le sol à mes côtés, et je me levais pour les nourrir toutes les deux heures – tout en prenant soin de notre plus jeune fille qui avait 11 ans à l’époque.

“Mais j’ai de bons souvenirs et je me sens chanceux d’avoir des jumeaux dans ma vie.

« Quand ils étaient petits, ils voulaient faire de l’équitation et je me suis porté volontaire aux écuries pour payer leurs cours.

« Une fois, j’ai même été convaincu de monter à cheval le long d’une plage, alors j’ai vécu beaucoup d’expériences merveilleuses que je n’aurais jamais vécues sans eux.

Étaient très proches

“La meilleure chose à propos de les élever a été de voir à quel point ils ont grandi, à quel point ils ont travaillé dur et quels adorables jeunes adultes ils sont devenus. Comme Catherine dans Happy Valley, j’ai des albums photos qui enregistrent chaque étape de leur vie.

“Maintenant âgés de 23 ans, les jumeaux se débrouillent brillamment et nous sommes très proches. Mon petit-fils est diplômé de l’université avec une première et ma petite-fille étudie l’enseignement primaire.

« Je ne pourrais pas être plus fier.

Jackie révèle que "Happy Valley m'a fait me sentir un peu plus reconnu"

“Malgré la situation dans laquelle ils sont nés, ce sont juste des gens adorables.

«À Happy Valley, Catherine était inquiète lorsque Ryan est allé voir son père en prison et, de la même manière, j’avais peur que les jumeaux veuillent passer du temps avec leurs parents biologiques et quel effet cela aurait sur les enfants si leur mère ne le faisait pas. se présenter à la réunion.

“Dans cette situation, comme dans le drame télévisé, je craignais qu’elle ne devienne comme un personnage de conte de fées vers lequel ils seraient attirés plus tard – mais heureusement, cela ne s’est pas produit.

«Happy Valley m’a fait me sentir un peu plus reconnu, et j’espère que cela a sensibilisé le public aux familles qui interviennent pour prendre en charge des enfants qui seraient autrement pris en charge.

« Les résultats pour les enfants pris en charge par un parent sont très bons la plupart du temps, car ils ont la stabilité d’être avec la famille tout au long du processus et ont tendance à s’épanouir. Mais ils ont besoin de la même reconnaissance et du même soutien que les enfants adoptés et placés.

“On nous a d’abord dit que nous serions évalués en tant que parents nourriciers, mais deux jours plus tard, un autre travailleur social a dit que ce n’était” pas la voie que nous promouvons “, nous avons donc obtenu des allocations familiales, des crédits d’impôt pour enfants et rien d’autre.

« En plus des frais habituels de garde d’enfants, il y a aussi les frais de justice, car il faut demander la tutelle au tribunal, et nous n’avions pas d’aide juridictionnelle.

« Nous n’avions pas les moyens d’engager un avocat, alors nous avons tout fait nous-mêmes. Tout ce que les services sociaux ont fait, c’est nous remettre une déclaration le jour de l’audience, recommandant aux enfants de rester avec nous et disant : « Bonne chance ».

«D’une manière ou d’une autre, nous nous sommes débrouillés financièrement, mais nous avons dû réduire nos dépenses et nous passer de vacances et de friandises.

« En 22 ans, nous n’avons passé qu’un seul séjour en famille ensemble, en Écosse, ce qui était très agréable. Mais ce n’est pas seulement le soutien financier qui manque, c’est le soutien émotionnel.