Je suis la vraie Barbie avec les plus grosses lèvres du monde – les médecins disent que je pourrais mourir

UNE FEMME qui prétend avoir les “plus grandes lèvres du monde” dit qu’elle prévoit d’autres soins de beauté dans les années à venir – malgré les avertissements des médecins selon lesquels cela pourrait être fatal.

Andrea Ivanova, 25 ans, de Sofia, en Bulgarie, a subi au moins 32 procédures sur sa moue – coûtant pas moins de 8 000 £ – dans l’espoir que les injections l’aideront à ressembler davantage à une poupée Barbie.

Andrea Ivanova montre ses lèvres charnues Crédit : Jam Press/@andrea88476

L’aspirante Barbie a eu au moins 32 procédures sur sa moue Crédit : Jam Press/@andrea88476

Après avoir fêté son 25e anniversaire le mois dernier, l’influenceuse dit qu’elle a décidé de célébrer le point de repère avec un remplisseur de mâchoire et de menton.

Et le récent soin de beauté lui a donné un nouveau record du monde à battre – le titre de “menton le plus allongé et le plus pointu du monde”.

“J’aime mes lèvres et je veux ce nouveau disque”, a déclaré Andrea à NeedToKnow.online.

“C’était mon anniversaire le mois dernier et je l’ai célébré avec un remplisseur de mâchoire. Pendant que je fais ça, bien sûr, je vais continuer avec mes lèvres.”

Pour atteindre son nouvel objectif, Andrea dit qu’elle recevra régulièrement des injections d’acide hyaluronique toutes les deux semaines.

Et cela ne s’arrête pas là, car elle entretiendra également ses énormes lèvres avec des injections mensuelles.

Andrea a déjà expliqué comment elle a commencé son voyage de modification corporelle en 2018 et n’a pas regardé en arrière depuis.

Chaque injection lui coûterait 250 £, ce qui signifie qu’elle a dépensé 8 000 £ rien que pour ses lèvres.

Elle avait précédemment juré que rien ne l’empêcherait de grossir encore plus ses lèvres – même si elles sont déjà si énormes qu’elles lui bloquent presque les narines.

Et son médecin l’a déjà avertie de faire attention à toute douleur dans sa bouche car les futures procédures pourraient potentiellement être “fatales”.

Mais malgré les risques – et les complications qui accompagnent le fait d’avoir des lèvres énormes, comme manger des repas – elle insiste sur le fait qu’elle ne peut pas en avoir assez des coups, y compris de sa nouvelle mission au menton.

Andrea a ajouté: “Mon médecin a dit qu’il pensait que j’en faisais encore trop avec des charges dans mon menton.

“Mais il a dit ceci à propos de mes lèvres.

“Je suis déterminé à en faire plus, car je pense que je dois allonger et affiner mon menton.

“Je veux tellement ce disque, je suis prêt à me battre pour ça.

“Je suis arrivé jusqu’ici et je ne peux même pas penser à combien j’ai dépensé.

“Il y a eu trop d’injections et il y en a d’autres à venir.”

Non seulement elle est passée sous le couteau sur son visage, mais l’ancienne étudiante en philosophie a également subi une intervention chirurgicale pour augmenter la taille de sa poitrine d’un bonnet 75C à un bonnet 75E.

Andrea affirme que les changements ont non seulement renforcé sa confiance en elle, mais lui ont également valu une horde de fans sur Instagram, y compris des utilisateurs fortunés qui veulent souvent lui offrir des voyages dans le monde.

“Chaque jour, de nombreux fans différents du monde entier m’envoient des milliers de messages sur mes réseaux sociaux et m’invitent à passer des vacances dans différents pays et même continents”, avait-elle précédemment déclaré au Daily Star.

“Mais je ne suis pas encore parti en vacances avec mon fan, mais peut-être qu’un jour j’irai.”

La fan de remplissage, qui voyage beaucoup pour le travail et le plaisir, a déclaré qu’elle recevait des réactions positives et négatives des autres voyageurs.

“Il y a toujours des réactions positives et négatives… les gens se tournent toujours vers moi, me commentent, se chuchotent”, a-t-elle déclaré.

“Certains me pointent même du doigt, ils discutent de moi, ils discutent de mon apparence, certains me sifflent, il y a ceux qui rient, se moquent de moi, et bien sûr, il y a des gens qui viennent vers moi et me félicitent et veulent pour prendre des photos avec moi.

“Où que j’aille, il y a toujours des gens prêts à prendre des photos avec moi, ce qui est merveilleux pour moi.”

Andrea a également subi une intervention chirurgicale pour augmenter la taille de sa poitrine d’un bonnet 75C à un bonnet 75E Crédit : Jam Press/@andrea88476

Elle dit qu’elle continuera à rechercher des procédures cosmétiques – malgré les risques « fatals » encourus Crédit : Jam Press/@andrea88476