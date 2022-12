Je suis la reine du poisson-chat – les fans disent que ma dernière transformation est la meilleure à ce jour

LA SO-APPELÉE “Catfish Queen” de Tik Tok a une fois de plus séduit ses followers avec une transformation qui l’a fait paraître presque 20 ans plus jeune.

Patricia Lichtenberger, une influenceuse beauté de 47 ans, publie des vidéos de ses incroyables transformations de maquillage pour ses 130 000 abonnés sur Tik Tok.

Avant le maquillage, la belle montre ses longs cheveux blonds en un chignon désordonné 1 crédit

Elle a montré un fard à paupières scintillant avec un œil de chat dramatique après la chute dramatique des basses audio 1 crédit

Beaucoup de ses fans ont déclaré que sa vidéo la plus récente était sa meilleure transformation à ce jour.

Dans la vidéo publiée il y a une semaine, elle a vu une synchronisation labiale sur un son qui dit : “Tu n’existes même pas pour moi”, avant de jouer de la musique entraînante et de révéler sa transformation.

Originaire du Texas, l’influenceuse vit maintenant au Kansas et a construit sa suite depuis la publication de vidéos en 2016.

“Je voulais partager mes vidéos avant et après parce que pendant si longtemps, ces mots ont tellement coupé et que vous tombez dans la dépression, jusqu’à ce que vous puissiez enfin vous lever et transformer ces commentaires négatifs en quelque chose de doux-amer”, a-t-elle déclaré.

“Alors ce jour-là, j’ai décidé de faire cette vidéo pour leur montrer alors oui, je suppose que je suis un poisson-chat!”

La maquilleuse est devenue célèbre pour une vidéo montrant sa transformation en septembre 2021, accumulant près de 3 millions de vues et 140 000 likes.

Dans la vidéo, elle a plaisanté sur le fait d’aimer être un “poisson-chat”, avant de montrer son maquillage flashy avec un fard à paupières bleu vif, une lèvre nude et une peau parfaite.

De nombreux commentaires sur ses messages ont été favorables, mais certains ont trollé Patricia pour ses techniques glamour de “poisson-chat”.

Un troll a dit : “Comment est-elle passée de 80 ans à 40 ans ??? Le maquillage c’est le vrai CAP, soyez prudents les hommes…”

Patricia a affirmé que ce n’était pas la même femme après sa transformation de maquillage, mais embrasse les ennemis.

“J’adore ! Ignorez tous ceux qui vous détestent, leur vie est si misérable qu’ils doivent laisser des commentaires négatifs pour se sentir bien dans leur peau”, a déclaré un utilisateur.

“Le maquillage n’est pas illégal, nous rehaussons notre beauté et nous sommes tous des artistes, alors pourquoi en retirer le plaisir ?” dit Patricia.

L’influenceuse beauté a fait des transformations incroyables dans le passé, y compris ce look avec des cerceaux argentés et une lèvre rouge Crédit : Jam Press

Patricia plaisante sur les trolls qui l’appellent un poisson-chat et a adopté le terme de “Reine du poisson-chat”. Crédit : Jam Press