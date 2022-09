Je suis la propriétaire de pub la plus stricte du Royaume-Uni – je vous virerai si vous enfreignez mes règles TRÈS spécifiques… mais les habitués les adorent

VOUS AVEZ JAMAIS eu envie de vous éloigner du monde moderne ?

Eh bien, ne cherchez pas plus loin que le Royal Oak à Flint, dans le nord du Pays de Galles, où les téléphones portables sont interdits, les téléviseurs sont introuvables et les parieurs sont expulsés s’ils sont surpris en train de jurer.

La propriétaire Angela Mills interdit toute forme de technologie dans son alcool inhabituel, mais dit que ses habitués l’adorent.

C’est un contraste frappant avec le pub jumeau sur la route, qui, nous l’avons révélé, a été fermé pendant plus d’un an après avoir eu du mal à trouver un responsable pour faire respecter les règles strictes du propriétaire de la chaîne, Samuel Smith’s.

Angela, 54 ans, dit que l’interdiction a attiré les habitants assoiffés de “bonne conversation à l’ancienne”, qui passent le temps à jouer à des jeux classiques comme les dominos et les cartes.

Elle a déclaré: “Les gens adorent venir dans ce pub et ils s’assoient et se parlent.

“Ils aiment parler et ne semblent pas manquer la télévision ou la musique – ou même leurs téléphones portables. Au lieu de cela, ils s’assoient autour d’une table ou trouvent un coin tranquille et discutent.”

“Quand un de mes locaux a commencé à jurer, je l’ai banni pendant 24 heures et il l’a pris”, a-t-elle déclaré.

“La plupart des gens sont respectueux et apprécient le sentiment d’un pub communautaire traditionnel.”

Certes, les clients d’Angela sont nettement plus âgés que les foules plus jeunes rassemblées dans les bars les plus branchés de la ville.

Elle plaisante en disant que l’ambiance du pub est plus Last of the Summer Wine que Made in Chelsea, en riant : « Nous avons même un coin du bar que nous avons surnommé Compo Corner.

Elle a ajouté: “Je suis la propriétaire ici depuis 10 mois et je traite mes clients comme une grande famille heureuse.

“Nous avons environ 50 habitués qui viennent à différents moments de la journée et de la soirée et ils ont tous appris à se connaître.

“Avant de venir ici, je travaillais comme barmaid et dans des boîtes de nuit pleines de musique et de bruit. C’est un type d’endroit très différent. Après quelques mois, je me suis habituée au bavardage calme et tranquille et je ne le changerais pas pour le monde maintenant.

“En ce qui concerne les règles, je suis ferme mais juste.”

Un mile plus loin, le Sir Gawain and The Green Knight – le pub jumeau du Royal Oak sous la chaîne Samuel Smith’s Brewery – se porte moins bien.

Il a été fermé pendant plus d’un an après avoir échoué à embaucher un gestionnaire approprié pour le diriger en raison de ses règles “ridicules” sans technologie.

Bien que les règles – élaborées par le patron de la brasserie Humphrey Smith – se soient avérées populaires auprès de certains clients, elles ont effrayé les managers potentiels, disent les habitants.

Cary Hughes, 56 ans, ancien préposé à l’entretien régulier des véhicules, a déclaré: “C’était autrefois un super petit pub, vendant une pinte et des spiritueux décents à un prix raisonnable.

“Nous pouvions jouer aux fléchettes et discuter. Nous avions même des soirées poker, deux soirs par semaine, ce qui était très amusant.

“Ce n’était pas pour jouer, mais cela a attiré beaucoup de monde et nous avons passé une excellente soirée – bonne pour les affaires aussi, à tous points de vue.

“Vous pouvez y aller n’importe quel soir de la semaine, prendre un verre et trouver quelqu’un à qui parler … exactement ce qu’un pub devrait être.

«Mais, le propriétaire devait toujours regarder par-dessus son épaule parce que le patron, Humphrey Smith, se présentait toujours à tout moment pour voir si ses règles étaient respectées.

“C’est fou vraiment parce que nous aimons tous le pub.

“Beaucoup de gens venaient boire une pinte et lisaient les nouvelles sur leur iPad ou leur téléphone, mais quand tout cela a été interdit, l’endroit a commencé à fermer.

“Il est fermé depuis deux ans maintenant et je ne suis pas surpris qu’ils ne trouvent pas de propriétaire.”

“Les règles sont trop strictes”

Le résident local Philip Kelly, 71 ans, a déclaré: “Il n’y a aucun moyen que j’entre dans ce pub si je ne peux pas prendre mon téléphone portable.

“De nos jours, c’est une idée si démodée, nous avons tous besoin d’avoir notre téléphone avec nous.

“Je n’ai pas tellement de problème avec leurs autres règles, mais je dois pouvoir garder mon téléphone avec moi.”

Une femme qui travaille au supermarché local Morrison, qui ne voulait pas être nommée, a déclaré :

“Personne ne veut reprendre ce pub, les règles sont très strictes.

“J’avais l’habitude d’y aller il y a des années et c’était bien à l’époque, mais je ne pense pas que j’y retournerai si jamais il rouvre.

“J’ai grandi là-bas et à l’époque c’était une ferme.

“Je comprends la règle des jurons, personne ne veut entendre les gens jurer dans un pub familial.

“Mais la règle du non-téléphone, personne ne s’y tiendra.”

Un adolescent local, qui ne voulait pas être nommé, a déclaré : « Sur quelle planète se trouve cette brasserie ? Ces règles datent de l’ère victorienne.

“Les gens veulent que les pubs soient des communautés animées et amusantes, pas des communautés étouffantes et misérables. De nos jours, les gens veulent des endroits où l’on peut prendre une bière, écouter de la musique, envoyer des SMS à leurs amis et avoir de bons potins.”

