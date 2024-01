Je suis la preuve que l’incontinence peut frapper TOUT LE MONDE : une instructrice de fitness de 45 ans révèle qu’elle aurait de « petits accidents » à chaque fois qu’elle éternuait

L’instructrice de fitness Gemma Cooke a été choquée lorsqu’elle a eu un « petit accident »

Malheureusement, les incidents ont continué à se produire sur une base hebdomadaire, y compris au travail.







Une instructrice de conditionnement physique a partagé un récit franc de ses problèmes de fuites urinaires alors qu’elle n’avait que 40 ans.

Lorsque Gemma Cooke, de Bristol, a eu pour la première fois un « petit accident » alors qu’elle faisait de l’exercice sur un trampoline, elle a été choquée.

Menant une vie active et en pleine forme physique grâce à son travail, cette femme de 45 ans ne s’attendait pas à souffrir d’incontinence à un si jeune âge.

Malheureusement, de tels incidents continuaient à se produire chaque semaine – y compris lorsqu’elle enseignait ou même lorsqu’elle éternuait, laissant Gemma ne sachant plus quoi faire.

Elle limitait sa consommation d’eau de peur que trop boire ne provoque un autre incident et portait une serviette pour éviter toute gêne.

Lorsque Gemma Cooke, 45 ans, de Bristol, a eu pour la première fois un « petit accident » alors qu’elle faisait de l’exercice sur un trampoline, elle a été choquée.

Menant une vie active et en excellente forme physique grâce à son métier de monitrice de fitness, elle ne s’attendait pas à souffrir de problèmes d’incontinence à un si jeune âge.

“Je remarquais quand j’étais sur le mini trampoline que si je rebondissais le soir, j’avais un petit accident là-bas”, a déclaré Gemma, qui dirige les cours de fitness avec rebond de la méthode Bounce Fit à Bristol.

« Et aussi d’autres choses, comme si j’éternuais parfois ou même si je trébuchais.

“Je voulais juste étouffer ça dans l’œuf avant de vieillir [or] c’est encore pire.

«Je n’ai pas eu d’enfants ou quoi que ce soit, donc je savais juste que c’était quelque chose que je devais régler.

“Je craignais de boire trop d’eau tout au long de la journée, et j’allais alors avoir un accident sur le rebondeur devant tout le monde.

“Cela a en quelque sorte ébranlé ma confiance.”

Qu’est-ce que l’incontinence urinaire ? L’incontinence urinaire est l’émission involontaire d’urine. Il s’agit d’un problème courant qui touche des millions de personnes. Le NHS conseille de consulter un médecin généraliste pour discuter des moyens de gérer le problème. La grossesse, l’obésité et le vieillissement augmentent le risque d’incontinence urinaire. Traitements comprenant la perte de poids et la réduction de la caféine et de l’alcool. Des exercices du plancher pelvien sont également conseillés pour renforcer les muscles autour de la vessie. Une intervention chirurgicale peut également être recommandée pour réduire la pression sur la vessie.

Gemma a pris diverses mesures pour limiter les résultats potentiellement embarrassants, notamment en achetant « tous les appareils disponibles sous le soleil » destinés à lutter contre l’incontinence – mais affirme que rien n’a fonctionné.

Elle a dit : “Je viens de les trouver [these methods] prend un peu de temps.

«Je voulais quelque chose dans lequel je savais que je pourrais aller quelque part et recevoir un traitement tout en bénéficiant également des conseils professionnels de quelqu’un.»

À bout de nerfs, elle a décidé d’essayer un autre produit et celui-ci a eu un effet puissant.

L’instructeur de conditionnement physique passait devant la clinique de physiothérapie Bodyset à Bristol lorsqu’elle a repéré un fauteuil PelviPower, conçu pour renforcer les muscles pelviens.

L’appareil fonctionne en envoyant des impulsions magnétiques répétitives et indolores pour renforcer et stimuler le plancher pelvien et le système musculaire environnant.

La marque estime qu’une minute passée sur la chaise équivaut à 25 000 exercices du plancher pelvien.

Désireuse de voir si cela pourrait aider, Gemma a pris rendez-vous avec un spécialiste de la santé des femmes via Bodyset – qui héberge un réseau de plus de 30 cliniques privées à travers le Royaume-Uni – alors qu’elle avait le sentiment que le traitement était « trop beau pour être vrai ».

Elle a déclaré: «Je pensais juste que c’était une très bonne chose à faire.

« Mon premier rendez-vous était un rendez-vous chez un physiothérapeute spécialiste de la santé des femmes et je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre.

« Ensuite, je suis passé directement au PelviPower et je me sentais vraiment très bien.

«Je me sentais bien parce que je savais que je prenais des mesures pour régler le problème.

“Ce n’était pas douloureux, pas du tout.”

Malheureusement, ces incidents se produisaient chaque semaine, notamment pendant qu’elle enseignait ou simplement lorsqu’elle éternuait, laissant Gemma ne sachant plus quoi faire.

Elle limitait même sa consommation d’eau, craignant que cela ne provoque un autre incident et portait une serviette pour éviter tout embarras.

“Je remarquais quand j’étais sur le mini trampoline que si je rebondissais le soir, j’avais un petit accident là-bas”, a déclaré Gemma, qui dirige les cours de fitness avec rebond de la méthode Bounce Fit à Bristol.

Le passionné de fitness a détecté des « améliorations massives » après seulement quelques séances.

Elle a déclaré : « Il a probablement fallu cinq ou six séances pour le remarquer.

«J’étais sur mon ballon de rebond et j’ai donné un cours le soir et j’ai bu beaucoup d’eau tout au long de la journée.

“Là où normalement j’aurais des fuites, il n’y avait rien, c’était absolument bien.”

Depuis, elle a suivi 10 séances et a constaté une amélioration considérable – elle a rarement eu des accidents depuis, et seulement lorsqu’elle a bu beaucoup d’eau.

Plus récemment, Gemma est partie faire une randonnée en montagne et, malgré quelques trébuchements, elle n’a eu aucun problème d’incontinence – ce qu’elle décrit comme « incroyable ».

S’étant souvent sentie gênée par ce problème tout au long de son expérience, elle conseille désormais aux autres femmes de s’exprimer.

Elle a ajouté : « Ce que je dirais aux femmes qui souffrent en silence, c’est que cela peut être réglé.

“Rendez-vous chez Bodyset, réservez-vous avec un physiothérapeute spécialisé dans la santé des femmes, puis utilisez le PelviPower et réservez quelques séances – car vous vous sentirez beaucoup plus en confiance.”