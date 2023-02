“Je suis là pour foutre le travail”

Anthony Joshua a rugi qu’il était au Texas pour «f ****** travailler» avant son combat pour affronter Jermane Franklin – insistant sur le fait qu’il n’avait jamais pris un adversaire plus au sérieux.

Le double champion du monde des poids lourds tente de retrouver le chemin de la victoire le 1er avril face à son adversaire américain à l’O2 Arena.

Getty Joshua et Franklin se font face sur le ring le 1er avril

Getty AJ sait qu’il doit remporter une victoire pour remettre sa carrière sur les rails

Joshua a subi des défaites consécutives contre Oleksandr Usyk où il a perdu ses ceintures WBA, WBO et IBF.

Le natif de Watford n’a remporté que deux de ses cinq derniers combats, et il sait qu’il ne peut pas faiblir lors de sa prochaine sortie s’il souhaite s’assurer un futur titre.

Son combat avec Franklin, qui a perdu aux points contre Dillian Whyte en novembre 2022, est son premier combat pour le titre non mondial depuis qu’il a éliminé Charles Martin en avril 2016.

Il s’entraîne actuellement aux États-Unis pour la première fois de sa carrière après avoir fait équipe avec Derrick James, qui entraîne les champions unifiés Errol Spence Jr et Jermell Charlo.

Mais Joshua ne se laisse pas distraire par son nouvel environnement, car il a déclaré que c’était le combat le plus sérieux qu’il ait préparé pour un combat de sa carrière professionnelle.

Parlant dans son conférence de pressele promoteur Eddie Hearn a demandé à AJ s’il avait eu le temps de prendre un café ou d’aller au cinéma.

Getty Joshua s’entraîne pour le combat au Texas aux côtés du nouvel entraîneur James

AJ a répondu : « Je n’ai rien vu ! Je ne suis pas là pour autre chose.

« Je suis une personne sérieuse, je ne suis vraiment pas là pour autre chose. Mais une chose est sûre, tout au long de ma carrière, c’est probablement la période la plus sérieuse que j’ai prise.

«En ce qui concerne ma nourriture, mon sommeil, la façon dont je m’entraîne, j’étudie le jeu et tout ce que j’ai appris – moi et Jermaine pourrions le couper et parler de boxe pendant des heures.

“Tout ce que j’ai appris sur la boxe, je le mets toujours dans un autre camp, donc tout ce que j’ai vécu – positif et négatif – je l’utilise pour alimenter ce camp ici.

Getty Joshua a déclaré qu’il ne s’était jamais préparé à un combat plus sérieux que celui-ci

“Donc je ne suis pas vraiment là pour sortir prendre un café et parler de taureaux ***, je suis là pour foutre le travail et baisser la tête et me préparer pour un combat.”

Pressé de savoir comment il se sent après avoir participé à 12 championnats consécutifs, il a déclaré : « Sérieux. Concentré. Enfermé. C’est un combat sérieux, bon adversaire, je respecte tous mes adversaires.

“Donc, s’il avait les ceintures là-bas, je le prendrais de la même manière, et s’il n’a pas les ceintures là-bas, je dois le prendre de la même manière.

“Je dois donner son respect à l’homme parce qu’il vient se battre, et cela me fera garder les pieds sur terre et le prendre au sérieux.”

Joshua a également révélé que l’argent était sa motivation pour son combat de retour.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il se battait, AJ a répondu : « De l’argent, de l’argent, de l’argent. J’aime gagner de l’argent.

“Simplement, c’est un sport de combat, j’ai été fauché, ma famille a été fauchée, je sais ce que cela signifie et je le fais parce que je suis bon dans ce domaine et que je bosse dur.

“Et quand tout sera dit et fait, personne ne se souciera plus de moi, alors je dois en profiter au maximum pendant que je suis ici.”

Mark Robinson/Matchroom Franklin a perdu contre Whyte en novembre dans ce qui était une décision controversée aux points

Bien qu’il ait souligné qu’il était retombé amoureux de la boxe après une période difficile – insistant sur le fait qu’il avait coupé les distractions de sa vie pour se consacrer au sport.

Il a déclaré: «Aller au gymnase pour un combattant est une chose normale de tous les jours. Tant de combattants vont au gymnase tous les jours.

“Mais il y a une différence quand vous y mettez votre cœur et j’ai dû me débarrasser de beaucoup de distractions et de choses dans ma vie pour pouvoir remettre mon cœur dans le jeu.

“Parce que j’ai toujours construit des entreprises en dehors de la boxe à cause de la peur de revenir à la case départ, donc j’essaie toujours de construire un empire donc quand tout sera dit et fait, je ne pourrai jamais regarder en arrière et dire que j’ai pris des décisions stupides .

“Mais j’ai pris la décision consciente l’année dernière de prendre du recul et de remettre mon cœur dans la boxe et rien d’autre.

“Alors j’ai définitivement rallumé ce feu.”