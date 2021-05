«  Je suis là pour faire une chose, et c’est pour tuer  »: la sirène Bellator Loureda promet de la violence lors de la prochaine confrontation MMA avec Hannah Guy

Originaire de Miami, Loureda, d’origine cubaine, a connu un début de carrière professionnel parfait 3-0 sous la bannière Bellator, mais est prête pour un test sévère de ses références lors de l’événement de promotion dans le Connecticut vendredi contre le 2-1 Hannah. Mec.

Loureda est devenue une sorte de pin-up dans les cercles d’arts martiaux mixtes depuis qu’elle est devenue virale l’année dernière pour avoir dansé dans la cage peu de temps après avoir assommé Tara Graff – mais Loureda dit qu’elle est un livre que vous ne pouvez certainement pas juger à sa couverture.

« Quand je rentre dans la cage, je suis là pour faire une chose – et c’est tuer», A déclaré Loureda à MMA Fighting.

« Une fois que cela arrive, je redeviens moi-même. Et la danse est mesquinerie, parce que personne ne veut que je fasse des Tik Toks et ceci et cela dérange tout le monde, alors je vais danser sur votre visage. »

Telle était la frénésie médiatique provoquée par sa danse, elle dit avoir été approchée par des agents de talent et des producteurs – avec une entreprise qui l’a même approchée pour jouer dans sa propre série de téléréalité.

Mais Loureda n’était pas intéressée et a refusé chaque approche de peur qu’elle n’entre en conflit avec sa concentration sur sa carrière de MMA.

« Je me suis dit: « Attends, je vais être un peu patient, parce que j’ai 22 ans et, pour le moment, je dois encore consacrer 100% de mon temps à l’entraînement.

«Quand je m’entraîne, je m’entraîne à 100%. Je suis une personne complètement différente de celle que je suis en dehors du gymnase. Quand j’ai l’impression que le moment est venu, je vais faire quelque chose de complètement différent.», Expliqua Loureda.

Une avenue potentielle pour quelque chose qui serait « fou différent« serait une réalisation de son ambition de longue date d’être une candidate à la populaire série télévisée« Dancing with the Stars »- la même émission qui a catapulté son homologue féminine du MMA, Paige VanZant, au rang de superstar.

Jusqu’à ce que ce jour arrive, cependant, Loureda est satisfaite du chemin qui, selon elle, fera d’elle l’une des athlètes féminines les plus célèbres de la planète.

« Je leur ai dit que je serais la femme la plus reconnue et la plus influente du monde si vous m’en donniez l’opportunité – et ils l’ont fait, » elle a dit.

« J’ai introduit un nouveau marché: le marché hispanique, Miami, tout le monde sait qui est Bellator, donc en ce moment je suis très content.

« Je redonne toujours à ceux qui croyaient en moi quand je n’étais rien et que je n’avais pas de followers, et je vais continuer à faire la même chose et faire exploser ça. »