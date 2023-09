Je suis la plus jeune gagnante glamour de Ru Paul’s Drag Race – mais je dépense à peine un centime en maquillage, déclare Krystal Versace

KRYSTAL Versace est la drag queen féroce et amoureuse de la mode qui est entrée dans l’histoire en devenant la plus jeune gagnante de la Ru Paul’s Drag Race à l’âge de 19 ans.

Les fans et adeptes de la star glamour auront l’habitude de la voir habillée à neuf avec un maquillage impeccable.

Krystal a remporté la Drag Race en 2021 à l’âge de 19 ans[/caption]

Et ils seraient pardonnés de penser que Krystal – de son vrai nom Luke Fenn – dépense chaque mois une fortune en produits de maquillage de créateurs coûteux pour suivre son look en constante évolution.

Mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité.

Étonnamment, Krystal, aujourd’hui âgée de 21 ans, insiste sur le fait qu’elle ne dépense pas plus de 50 £ par mois et qu’elle n’a souvent pas besoin de dépenser un centime du tout.

Dans une interview exclusive, elle a déclaré : « Je ne dépense vraiment pas beaucoup d’argent en maquillage. C’est probablement la seule chose pour laquelle je ne dépense pas d’argent. Un mois, ce serait probablement 50 £, si c’était le cas. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j’ai acheté du maquillage.

« Le truc, c’est que ma merde dure. J’utilise des trucs lourds. Évidemment, je reçois des relations publiques, j’ai une équipe où, s’il y a un nouveau maquillage, on me l’envoie pour l’essayer, donc j’achète rarement de nouveaux produits. Ce pour quoi je dépense de l’argent, ce sont les perruques.

Non seulement Krystal est ouverte à l’expérimentation du style – son maquillage pour les yeux emblématique est immédiatement reconnaissable parmi les fans de drag – mais Krystal est également ouverte d’esprit lorsqu’il s’agit de procédures cosmétiques.

Elle a déjà parlé de travaux sur son nez et son menton ainsi que de produits de comblement sur ses lèvres et ses joues.

Se souvenant de la réaction de sa mère lors de sa première intervention, Krystal a déclaré : « Je me souviens quand j’ai reçu des produits de comblement et ma mère m’a dit ‘oh mon Dieu, tu as changé de visage’. Je me disais « bébé, nous changeons littéralement tous quelque chose chez nous, que nous obtenions notre cheveux coloré, que nous le fassions couper, que nous obtenions notre clous fait, quelque chose comme ça. Nous accessoirisons tous ce avec quoi nous sommes nés.

« Je pense que si vous vous faites opérer, si vous recevez des produits de comblement, tout cela, nous accessoirisons tous ce qu’on nous a donné, donc je ne sais pas en quoi se faire refaire les lèvres et opérer le visage est différent d’avoir un corps. recouvert de tatouages.»

Depuis qu’il a gagné Drag Course en 2021, Krystal s’est concentrée sur les collaborations avec des marques, les événements fastueux et a même eu sa propre série documentaire sur la BBC Keeping Up With Krystal Versace.

La série Access All Areas a permis aux fans d’accéder à tous les aspects de la vie de Krystal et a montré ce que signifie être l’un des premiers actes de drag du pays.

Même si elle était satisfaite du résultat, Krystal a admis que le programme l’avait épuisée mentalement et physiquement.

Expliquant pourquoi elle se sentait motivée à se lancer dans le projet, elle a déclaré : « Je voulais vraiment avoir le contrôle sur quelque chose où je ne serais pas jetée dans une course de dragsters où c’est littéralement comme une machine dans laquelle vous entrez, vous signez un contrat et ils font de toi ce qu’ils veulent.

«Je voulais faire quelque chose et parler de la réalité et du côté des choses que l’on ne voit pas à la télé-réalité lors de sa production. Je pense que cela m’a vraiment marqué, moi et ma famille, la façon dont je travaille avec les gens, à la fois ma famille de sang et ma famille choisie, la façon dont ils travaillent avec moi, les disputes que nous avons, les cris que nous avons.

« Les gens ne réalisent pas le travail en coulisses, ils me voient juste arriver à un événement en train de faire ceci, faire cela et vous oubliez combien cela prend et le nombre de personnes qui m’ont inspiré. C’est un bon une façon de montrer qui je suis et comment je suis.

La cinquième saison de Drag Race sera bientôt à nos portes et Krystal a hâte de voir ce que le dernier groupe d’espoirs a à offrir.

Elle a même taquiné l’apparition d’un membre de son entourage.

« Ça va être une saison excitante », a déclaré Krystal. « Les gens oublient à quel point la communauté est petite, surtout à Londres, beaucoup de filles ont déjà participé, donc la nouvelle circule vite, les gens découvrent des choses ici et là et, évidemment, je fais toujours partie de cette famille, alors… là pourrait ou non être quelqu’un de la maison Versace, qui sait.

Getty

Elle a publié sa propre série documentaire sur la BBC[/caption]