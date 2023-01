Je suis la mère adoptive d’un demandeur d’asile qui a assassiné Brit et a été autorisé à entrer au Royaume-Uni malgré son passé meurtrier – il m’a aussi attaqué

LA mère adoptive d’un demandeur d’asile qui a menti sur son âge pour entrer au Royaume-Uni avant d’assassiner un aspirant Royal Marine a révélé qu’il l’avait également attaquée.

Lawangeen Abdulrahimzai, 21 ans, a mortellement poignardé Thomas Roberts, 21 ans, un aspirant Royal Marine, lors d’une dispute et d’un scooter électrique à Bournemouth en mars de l’année dernière.

Nicola Marchant-Jones a déclaré qu’Abdulrahimzai avait tenté de lui donner un coup de tête

Abdulrahimzai a déjà été reconnu coupable de meurtre en Serbie Crédit : PA

Il a maintenant été révélé qu’Abdulrahimzai avait déjà été reconnu coupable de meurtre en Serbie.

Le tueur a été condamné à 20 ans de prison en son absence après que deux personnes ont été abattues à l’extérieur d’une zone de réfugiés par une station-service.

Il a été autorisé à entrer au Royaume-Uni en 2019 après avoir déclaré aux autorités qu’il était un écolier de 14 ans dont les parents avaient été tués par les talibans en Afghanistan.

Ses mensonges lui ont permis d’être placé chez la mère adoptive Nicola Marchant-Jones qui a déclaré qu’elle avait « dû accepter qu’il avait 14 ans » et n’avait « aucun autre moyen de le vérifier ».

Abdulrahimzai a été accueilli par Nicola du début 2020 à la mi-2021 avant d’être transféré dans une autre famille.

Lors de son procès à Salisbury Crown Court, elle a déclaré qu’il était au départ un “garçon timide et brillant” qui souffrait de “terreurs nocturnes” mais qui avait développé une personnalité “Jekyll et Hyde” après avoir été pris avec des couteaux à plusieurs reprises.

S’adressant au MailOnline aujourd’hui, elle a déclaré qu’il avait quitté ses soins après être devenu violent.

Elle a dit qu’elle n’était pas au courant de ses antécédents avant son arrivée au Royaume-Uni et que le meurtre de M. Roberts l’avait choquée.

Nicola a déclaré: «Quand il est arrivé pour la première fois, il était un garçon plutôt timide mais tout à coup, il a changé, sa personnalité a complètement changé et il est devenu une personne très différente.

COUTEAU PORTÉ

“La police lui a parlé de porter des couteaux et il semblait penser qu’il avait le droit de porter un couteau pour se défendre.”

Elle a ajouté qu’il aurait souvent des ennuis à l’école pour s’être battu.

À une autre occasion, ils étaient allés chez JD Sports pour acheter un nouveau manteau, mais elle l’a attrapé avec un couteau qu’il avait pris dans sa cuisine et le lui a pris.

Cependant, lorsqu’il a été pris avec un couteau, la police du Dorset ne lui a donné que des conseils.

Nicola a dit qu’à un moment donné, il lui avait dit qu’il “faisait des combats de rue”.

Elle a déclaré: «Il semblait avoir beaucoup d’argent. Je n’ai pas vu d’argent mais il achetait de belles choses. Il a dit qu’il avait reçu 100 £ pour dix minutes de combat.

MAMAN D’ACCUEIL PRÈS DE LA TÊTE

Il a été retiré de ses soins lorsque, lors d’une dispute, il lui a presque donné un coup de tête.

Le 12 mars de l’année dernière, Abdulrahimzai s’était disputé avec le copain de Tom, James Medway, à propos d’un scooter électrique.

Lorsque l’espoir de la Royal Marine, Tom, est intervenu, il a été poignardé au cœur et à l’estomac par l’accusé “très agressif”.

Tragiquement, le temps entre l’éclatement de la dispute et le coup de couteau de Tom n’était que de 24 secondes.

On a dit aux jurés qu’Abdulrahimzai “se délecte de la violence” et avait une “fascination pour les couteaux”.

Il a posé avec des lames de 10 pouces sur TikTok pour attirer des followers de “gens qui aiment les couteaux”.

On lui a diagnostiqué un trouble de la personnalité limite après avoir affirmé qu’il pensait que Tom était un agent taliban envoyé pour le tuer.

Abdulrahimzai a affirmé avoir 16 ans lorsqu’il a été arrêté, soupçonné d’avoir assassiné Tom.

Mais après examen de ses dents, il a été décidé qu’il avait en fait 21 ans.

Le demandeur d’asile s’est d’abord rendu en Serbie via le Pakistan et l’Iran en octobre 2015 avant d’arriver en Norvège plus tard dans le mois.

Abdulrahimzai a ensuite quitté la Norvège et a passé quelque temps en Italie et en Serbie.

Des reportages dans les médias serbes ont décrit comment deux Afghans ont été abattus près du village de Dobrinci en août 2018.

À l’ouverture du procès la semaine dernière, le procureur Nic Lobbenberg KC a déclaré aux jurés : « Thomas était le pacificateur, il s’est interposé entre les deux hommes. Pour ses ennuis, il a reçu deux coups de couteau.

Abdulrahimzai sera condamné le 25 janvier.

Abdulrahimzai “se délecte de la violence” et a déjà posé avec un couteau 1 crédit

Des images de vidéosurveillance montrent Abdulrahimzai (cerclé de blanc) poursuivi par James Medway 1 crédit