«  Je suis la meilleure  »: l’équipe féminine de Chelsea révèle comment elle a utilisé la star de l’UFC Rose Namajunas comme source d’inspiration lors de la finale de la Ligue des champions

Les Blues ont inversé un déficit au match aller pour battre le Bayern Munich 5-3 au total pour se qualifier pour leur première finale de la Ligue des champions féminine dimanche avant une finale le 16 mai contre Barcelone.

Les buts dans les dernières minutes de Pernille Harder et Fran Kirby ont suffi à évincer l’équipe allemande tant appréciée en route vers une victoire 4-1 au match retour, ce qui a permis aux hôtes de se qualifier pour le match phare de ce mois-ci.

L’équipe d’Emma Hayes a fait face à une tâche peu enviable en affrontant le Bayern Munich, qui est entré dans le deuxième match la queue relevée après une victoire serrée lors de la première rencontre en demi-finale entre les équipes.

Et comme Hayes émotionnelle a élaboré peu de temps après la victoire historique de son équipe, elle a utilisé une motivation plutôt non conventionnelle pour son équipe avant le match – sous la forme de la championne UFC ‘Thug’ Namajunas.

« Je leur ai joué une vidéo d’une star de l’UFC, » dit Hayes. « C’était une vidéo d’une minute avant le match et elle se parlait à elle-même, en disant » Je suis la meilleure, je suis la meilleure « .

« Elle a gagné le combat et juste après le combat, les caméras lui ont dit: « Tu te disais que je suis la meilleure » et elle a dit: « Mais oui, je suis la meilleure ». Et c’est ce que j’ai dit aux joueurs avant le match.

« Quelqu’un nous a décrit comme des «monstres de mentalité», et nous sommes les meilleurs. Nous sommes dans cette position parce que nous le méritons. «

Le combat auquel Hayes a fait référence est le récent KO au premier tour de Namajunas contre le champion chinois Zhang Weili lors du récent événement UFC 261 à Jacksonville, en Floride.

La victoire de Namajunas a effacé la séquence de 20 combats sans défaite de Zhang, qui remonte à 2013, et a valu à la gagnante son deuxième titre mondial des poids paille de l’UFC.