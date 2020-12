La gagnante de I’m A Celebrity, Giovanna Fletcher, aurait l’intention de se lancer dans une nouvelle carrière de présentatrice télévisée après avoir remporté l’émission la nuit dernière.

La momie blogueuse et auteur, 35 ans, a triomphé en finale pour être nommée première reine du château.

Maintenant, son frère, la star de Towie, Mario Falcone, a parlé des projets de sa sœur pour après le spectacle.

Il a suggéré qu’elle allait probablement passer à la présentation télévisée et est convaincu qu’elle va avoir une série d’offres lucratives sur la table.

Mario a déclaré au Sun: « Elle a tellement d’avenues qu’elle a déjà créées qu’elle a brisé, mais je pense que les prochaines portes qui vont s’ouvrir sont sûrement la présentation.







«Elle a cette chaleur et elle est très engageante», a déclaré Mario.

« Je pense que les gens aimeront cette positivité. Si c’est le premier visage que tu vois le matin sur ta télé, tu vas passer une bonne journée.

« Donc je serais très surpris si quelqu’un ne la prenait pas pour une présentation. »







Giovanna s’est classée parmi les trois premiers aux côtés de Jordan North et Vernon Kay et a propulsé les garçons vers la victoire.

Un record de 12 millions de votes ont été exprimés alors que les fans de I’m A Celebrity se sont précipités pour donner la couronne à leur favori.

Elle est maman de trois enfants avec son mari star de McFly, Tom Fletcher, anime un blog sur les momies et a écrit un tas de livres.

Les stars précédentes de I’m A Celebrity ont décroché des emplois lucratifs avec ITV en tant que présentateurs.

Des stars telles que Ferne McCann et Vicky Pattison ont rejoint This Morning en tant que présentateurs invités tandis que Scarlett Moffatt est devenue co-présentatrice de Ant et Dec’s Saturday Night Takeaway.