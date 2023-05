Je suis la fille de Gypsy Alfie Best la plus riche du Royaume-Uni – j’ai abandonné l’école à 11 ans… maintenant je suis les traces de papa

La fille d’ALFIE Best a expliqué qu’elle avait abandonné l’école à l’âge de 11 ans, mais elle suit maintenant les traces de son père.

Le Gypsy le plus riche du Royaume-Uni a deux enfants, et tandis que son fils Alfie Jnr garde un profil élevé comme Alfie, Elizabeth reste la plupart du temps sous le radar.

La fille d’Alfie Best, Elizabeth, a parlé de suivre les traces de son père Crédit : Vandercom Films

La jeune femme de 27 ans a déclaré avoir abandonné l’école à l’âge de 11 ans Crédit : Vandercom Films

En ce moment, Alfie est en passe de devenir le premier gitan milliardaire du Royaume-Uni Crédit : Darren Fletcher

Mais maintenant, la jeune femme de 27 ans a parlé de son enfance – et pourquoi elle travaille dans l’empire de son père.

S’exprimant dans un nouveau film intitulé Gypsy Billionaire, qui sera présenté ce vendredi, Elizabeth a révélé comment elle avait quitté l’école en 6e année.

Mais elle est maintenant gestionnaire de parc pour Wlydecrest Parks – c’est ce qu’Alfie a commencé à partir de zéro et a gagné ses millions.

Elizabeth a déclaré: « Je ne suis littéralement allée qu’à l’école primaire. Je suis partie en 6e année.

« C’était un peu comme si maman et papa avaient une grosse discussion – est-ce qu’on l’envoie à l’école, est-ce qu’on ne l’envoie pas à l’école ? Devrait-elle y aller, ne devrait-elle pas ?

« Une fois que j’ai commencé à conduire, je me suis inscrite à l’université – dans un cours de design, j’ai suivi des cours de chapellerie à Chelsea et à Kensington College.

« Et c’était vraiment l’éducation – c’était tout. »

Maintenant, Elizabeth gère l’un des sites d’Alfie à Windsor – et a expliqué pourquoi elle en était si passionnée.

Elle a expliqué: « Nous avons grandi dans un parc, nous avons grandi en apprenant et en interagissant et en passant du temps et en établissant des relations avec les résidents.

« Si quelqu’un avait besoin de quelque chose, il frappait à notre porte et parfois, si nous avions besoin de quelque chose, il était toujours là. C’est un environnement agréable à vivre et nous n’aurions pas pu rêver d’une meilleure enfance en grandissant dans un parc.

« C’était comme vivre avec un tas de grands-parents. »

Le joueur de 27 ans a poursuivi: « J’ai l’impression que c’est plus une communauté où tout le monde a le même âge, ils ont tous le même état d’esprit.

« Tout le monde veut en quelque sorte emménager dans un parc pour connaître ses voisins et savoir ce qui s’y passe – pour avoir une sorte de sentiment de communauté.

« Et je pense que l’entreprise encourageant cela et moi-même vivant dans un parc, nous en faisons l’expérience de première main. »

Alfie a expliqué à quel point il était « fier » d’Elizabeth et qu’elle avait mis les efforts pour obtenir un rôle de premier plan.

L’homme de 53 ans a déclaré: « Elle n’est pas seulement venue et a obtenu un siège au conseil d’administration, elle a obtenu un emploi.

« Ce travail a commencé à l’origine dans les comptes, elle est ensuite allée gérer son propre parc, puis, espérons-le, devenir cadre supérieur et directrice de zone, etc. »

Il a ajouté: « Elle a méticuleusement et lentement travaillé dessus. Et elle a travaillé de haut en bas. »

Alfie est sur la bonne voie pour être couronné premier milliardaire gitan au monde dès l’année prochaine.

Sa richesse à couper le souffle provient de son empire de maisons de parcs résidentiels Wyldecrest Parks, qui a rapporté 32 millions de livres sterling l’année dernière seulement.

Il parcourt le pays à bord de son hélicoptère personnalisé – conçu par le constructeur automobile préféré de James Bond, Aston Martin.

Plus tôt cette année, la journaliste du Sun, Jemma, s’est vu offrir un aperçu d’une journée normale dans la vie de haut vol d’Alfie Best.

Le film Gypsy Billionaire est présenté en avant-première à Cannes vendredi prochain.