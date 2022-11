Je suis la femme la plus grande du monde – je viens de réaliser un rêve de toute une vie que la plupart des gens tiendraient pour acquis

LA femme la plus grande du monde a réalisé son rêve de voler dans un avion après qu’une compagnie aérienne lui ait retiré six sièges pour lui faire de la place.

Rumeysa Gelgi, 25 ans, mesure 7 pieds 7 pouces en raison d’une maladie génétique rare appelée syndrome de Weaver, qui la fait grandir de manière excessive.

Rumeysa Gelgi a été couronnée la femme la plus grande du monde par Guinness World Records

La jeune femme de 25 ans a effectué son tout premier vol en avion en septembre Crédit : Instagram

Turkish Airlines lui a offert le traitement VIP après avoir arraché six sièges pour qu’elle puisse s’adapter Crédit : Instagram

Elle a été officiellement couronnée la plus grande femme vivante par Guinness World Records plus tôt cette année.

La native turque utilise généralement un fauteuil roulant pour se déplacer, mais elle peut également se déplacer à l’aide d’un déambulateur.

Bien que sa taille ne l’ait jamais retenue dans la vie, Rumeysa n’a pas pu réaliser l’un de ses rêves – jusqu’à maintenant.

Sa position imposante signifie qu’elle est trop longue pour s’adapter à des chaises d’avion régulières – même en tant qu’enfant – la laissant incapable de voyager à bord d’un avion.

Mais Rumeysa a finalement pu prendre son envol après que Turkish Airlines ait réalisé son souhait.

La compagnie aérienne a arraché six sièges économiques sur l’un de ses avions pour faire place à une caractéristique unique pour Rumeysa.

Ils ont été remplacés par une civière spécialement conçue pour la détentrice du record du monde afin qu’elle puisse se dégourdir les jambes.

Rumeysa a volé d’Istanbul, en Turquie, à San Francisco aux États-Unis en septembre de cette année après que la compagnie aérienne ait procédé à des ajustements spéciaux.

Elle a jailli de son premier vol à ses 19 500 abonnés Instagram, révélant qu’elle avait déjà été mordue par le virus du voyage.

Rumeysa a écrit: “Un voyage sans faille du début à la fin… c’était mon premier vol en avion mais ce ne sera certainement pas le dernier… merci du fond du cœur à chaque personne qui a fait partie de mon voyage.”

Elle a également partagé une photo d’elle-même souriante dans son siège personnalisé aux côtés d’une hôtesse de l’air rayonnante.

Une autre la montrait en train d’être attendue par une foule de membres d’équipage alors qu’elle profitait de son tout premier voyage en avion.

Rumeysa, qui travaille dans l’industrie des logiciels technologiques, a expliqué qu’elle prévoyait de rester aux États-Unis pendant au moins six mois.

Elle a dit qu’elle voulait poursuivre sa carrière – tout en préparant une autre collaboration avec Guinness World Records.

J’aime être différent des autres. Rumeysa Gelgi

Ravie, Rumeysa a déclaré qu’elle n’avait “jamais été aussi excitée pour l’avenir”.

Elle a fait la une des journaux pour la première fois en 2014 lorsqu’elle a été inscrite dans le livre des records comme l’adolescente vivante la plus grande du monde.

Rumeysa a ensuite gravi les échelons en 2021, lorsqu’elle a remporté le titre de femme la plus grande du monde.

L’activiste détenait également deux autres records, notamment celui d’enregistrer le doigt le plus long d’une femme vivante à 4,40 pouces et le plus long dos d’une femme vivante à 23,58 pouces.

Elle a également les plus grandes mains féminines avec sa droite mesurant 9,81 pouces et sa gauche à 9,55 pouces.

Malgré les taquineries qu’elle a subies tout au long de sa vie, Rumeysa se dit enhardie par sa haute stature.

Elle a décidé d’éduquer les gens sur son état dans l’espoir de sensibiliser le public.

“J’aime être différente des autres”, a-t-elle déclaré.

Elle a dit que sa taille “me permet d’accéder facilement aux endroits en hauteur, et regarder les gens d’en haut n’est pas une mauvaise chose non plus!”

Elle a décrit son premier vol comme “parfait du début à la fin” Crédit : Instagram